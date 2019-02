БРС Аэрофлот

Только вчера общался с кулькулятором. Любую карту рассматриваю как инвестицию. Основной показатель - ROI (return on investment), т.е. сумма гешефта/ сумма вложенных средств. Далее вношу корректировки исходя из условий обслуживания, безопасности расчетов, дополнительных плюшек, возможность рассчитаться заработанными барышами (в данном случае мили АФЛ), наличие других интересных мне продуктов у банка.Исходил из следующих условий:1) В ближайшие страны (зона Европы 1-3, время в пути 1-2,5 часа) вполне комфортно летать экономом; Австралию и Океанию, Лат. Америку и Африку я не рассматриваю как регионы, которые планирую посетить.2) Каждая поездка это покупка как минимум 2-х билетов, поэтому стоимость билетов и количество миль всегда умножается на 2.3) Я заставлю себя потратить 600 тыр. за 3 месяца, оплачивая ЖКХ налево и направо, заправляя всех дальнобойщиков и т.п.Вычисления.Смотрю билет Спб-Париж на НГ. Прямой от AirFrance (входит в SkyTeam), эконом от 48 до 54 тыр. за 2 билета, бизнес 70 тыр.*2= 140 тыр. В милях партнеров это равняетсяЭконом 50 тым.*2=100 тым.Бизнес 90 тым.*2=180 тым.В итоге мне надо заработать или 100 тым. или 180 тым. Проще всего это сделать 2-мя картами AmEx Platinum AFL, так как при самом минимальном обороте в 300 тыр. получаем следующее:300000/30*3 (мили за покупки) + 3000 (приветственные мили) + 15000 (бонус) = 48 тым. за одну карту AmEx, за две карты это практически 100 тым., т.е. хватает для 2-х экономов в Париж.В итоге общие затраты:600000 (оборот) + 7000*2 (стоимость карты) = 614 тыр.2 эконома в Париже = 50 тыр.ROI (1) = 50/614*100%= 8,14%Но есть один нюанс... AmEx расплатиться за ЖКХ практически невозможно, поэтому проводим те же вычисления для 2-х карт MC AFL BE. Для каждой при обороте в 300 тыр. выхлоп будет следующим:300000/30*2.5 + 2500 + 12000 = 39500 миль.Значит нужно добить еще по 10 тым. на карту, это равняется обороту по 120 тыр. на карту. Значит общий оборот по картам должен составить не менее 600 тыр. (за 3 месяца) + 120*2 тыр. (допустим за 2 месяца, но не позднее чем до 31.12.2013) = 840 тыр. руб.Общие затраты = 840 тыр. + 14 тыр. = 854 тыр.2 эконома в Париже = 50 тыр.ROI (2) = 50/854*100%= 5.85%Итого.ROI (1) = 50/614*100%= 8,14% AmEx PLROI (2) = 50/854*100%= 5.85% MC BEПримечания.По картам Amex оборот в 300 тыр. можно сделать только если стоять в ТСП Аэрофлот и оплатить 10-20 билетов или же оплатить 3-5 полных КАСКО, где присутствует такая возможность (надо бы заняться этим вопросом, буду благодарен любой инфе).По картам MC BE оборот более чем реален, но у этой карты отсутствет страховка (у AmEx 250 000 USD), отсутствуют лимиты (AmEx расплатиться можно в более чем ограниченном и не интересном для жуликов местах, кроме банкоматов УралСиба и БРС).У обеих карт есть риск под названием кошачья радость, когда твою карту могут заблочить в любой момент =) С другой стороны у БРС есть ряд достоинств, как бесплатный межбанк, огромная филиальная сеть с такими же очередями, условия депозитов и низкие входные пороги.Вывод:Взять карту AmEx AFL PL, оплатить ей несколько перелетов АФЛ, расплачиваться только ей зарубежом. Достигнуть лимита в 300 тыр. за 3 месяца. Далее получить предложение по MC AFL BE c 50% скидкой на обслуживание. Сделать оборот в 420 тыр. С криками йо вымолить у АФЛ эконом билеты в Париж, которые, конечно же, будут только у туалета. Спиться на Елисейских Полях.Quest completed.UPDATE 1.Вспомнил про таксы и сборы, которые в обязательном порядке выплачиваются авиалиниям. Также немного расширю выборку.Тот же маршрут Петербург-Париж1) Дата 29.12-09.01, skyscannerЭконом прямой 50 тыр. за двоих, из них налогов и сборов почти 14 тыр. Эти 14 тыр. я отношу к общим расходам, получаемAmEx AFL PLROI= 36 (именно эту стоимость покрывают мили)/ 628 * 100%= 5,7%MC AFL BEROI= 36/ 868= 4,15%На бизнес класс налоги и сборы практически равняются (16,5 тыр на двоих) таковым в экономе, поэтому ROI там запредельный.2) Дата 29.12-09.01, skyscannerБизнес за 140 тыр., из них 16,5 тыр. таксы.Эконом теперь всего 29,5 тыр., из них 13,5 тыр таксы.В итоге ROI по эконому на эти даты равняетсяAmEx AFL PLROI= 16 (именно эту стоимость покрывают мили)/ 628 * 100%= 2,55%MC AFL BEROI= 16/ 868= 1,84%Редактировать первичные расчеты не буду, оставлю в назидание, чтобы не путаться в будущем.Предполагаю, что скоро мой список кредитных карт изменится. И будет меняться в зависимости от акций, проводящихся банками совместно с российскими авиаперевозчиками (Аэрофлот, Трансаэро, S7).Ссылка на партнеров альянса SkyTeam, где можно подобрать авиаперевозчика из списка партнеров: