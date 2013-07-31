БРС Аэрофлот

Только вчера общался с кулькулятором. Любую карту рассматриваю как инвестицию. Основной показатель - ROI (return on investment), т.е. сумма гешефта/ сумма вложенных средств. Далее вношу корректировки исходя из условий обслуживания, безопасности расчетов, дополнительных плюшек, возможность рассчитаться заработанными барышами (в данном случае мили АФЛ), наличие других интересных мне продуктов у банка.
Исходил из следующих условий:
1) В ближайшие страны (зона Европы 1-3, время в пути 1-2,5 часа) вполне комфортно летать экономом; Австралию и Океанию, Лат. Америку и Африку я не рассматриваю как регионы, которые планирую посетить.
2) Каждая поездка это покупка как минимум 2-х билетов, поэтому стоимость билетов и количество миль всегда умножается на 2.
3) Я заставлю себя потратить 600 тыр. за 3 месяца, оплачивая ЖКХ налево и направо, заправляя всех дальнобойщиков и т.п.
Вычисления.
Смотрю билет Спб-Париж на НГ. Прямой от AirFrance (входит в SkyTeam), эконом от 48 до 54 тыр. за 2 билета, бизнес 70 тыр.*2= 140 тыр. В милях партнеров это равняется
http://www.aeroflot.ru/cms/afl_bonus/skyteam_table
Эконом 50 тым.*2=100 тым.
Бизнес 90 тым.*2=180 тым.
В итоге мне надо заработать или 100 тым. или 180 тым. Проще всего это сделать 2-мя картами AmEx Platinum AFL, так как при самом минимальном обороте в 300 тыр. получаем следующее:
300000/30*3 (мили за покупки) + 3000 (приветственные мили) + 15000 (бонус) = 48 тым. за одну карту AmEx, за две карты это практически 100 тым., т.е. хватает для 2-х экономов в Париж.
В итоге общие затраты:
600000 (оборот) + 7000*2 (стоимость карты) = 614 тыр.
2 эконома в Париже = 50 тыр.
ROI (1) = 50/614*100%= 8,14%
Но есть один нюанс... AmEx расплатиться за ЖКХ практически невозможно, поэтому проводим те же вычисления для 2-х карт MC AFL BE. Для каждой при обороте в 300 тыр. выхлоп будет следующим:
300000/30*2.5 + 2500 + 12000 = 39500 миль.
Значит нужно добить еще по 10 тым. на карту, это равняется обороту по 120 тыр. на карту. Значит общий оборот по картам должен составить не менее 600 тыр. (за 3 месяца) + 120*2 тыр. (допустим за 2 месяца, но не позднее чем до 31.12.2013) = 840 тыр. руб.
Общие затраты = 840 тыр. + 14 тыр. = 854 тыр.
2 эконома в Париже = 50 тыр.
ROI (2) = 50/854*100%= 5.85%
Итого.
ROI (1) = 50/614*100%= 8,14% AmEx PL
ROI (2) = 50/854*100%= 5.85% MC BE
Примечания.
По картам Amex оборот в 300 тыр. можно сделать только если стоять в ТСП Аэрофлот и оплатить 10-20 билетов или же оплатить 3-5 полных КАСКО, где присутствует такая возможность (надо бы заняться этим вопросом, буду благодарен любой инфе).
По картам MC BE оборот более чем реален, но у этой карты отсутствет страховка (у AmEx 250 000 USD), отсутствуют лимиты (AmEx расплатиться можно в более чем ограниченном и не интересном для жуликов местах, кроме банкоматов УралСиба и БРС).
У обеих карт есть риск под названием кошачья радость, когда твою карту могут заблочить в любой момент =) С другой стороны у БРС есть ряд достоинств, как бесплатный межбанк, огромная филиальная сеть с такими же очередями, условия депозитов и низкие входные пороги.
Вывод:
Взять карту AmEx AFL PL, оплатить ей несколько перелетов АФЛ, расплачиваться только ей зарубежом. Достигнуть лимита в 300 тыр. за 3 месяца. Далее получить предложение по MC AFL BE c 50% скидкой на обслуживание. Сделать оборот в 420 тыр. С криками йо вымолить у АФЛ эконом билеты в Париж, которые, конечно же, будут только у туалета. Спиться на Елисейских Полях.
Quest completed.
UPDATE 1.
Вспомнил про таксы и сборы, которые в обязательном порядке выплачиваются авиалиниям. Также немного расширю выборку.
Тот же маршрут Петербург-Париж
1) Дата 29.12-09.01, skyscanner
http://www.skyscanner.ru/flights/led/pari/131229/140109/airfares-from-st-petersburg-pulkovo-to-paris-in-december-2013-and-january-2014.html
Эконом прямой 50 тыр. за двоих, из них налогов и сборов почти 14 тыр. Эти 14 тыр. я отношу к общим расходам, получаем
AmEx AFL PL
ROI= 36 (именно эту стоимость покрывают мили)/ 628 * 100%= 5,7%
MC AFL BE
ROI= 36/ 868= 4,15%
На бизнес класс налоги и сборы практически равняются (16,5 тыр на двоих) таковым в экономе, поэтому ROI там запредельный.
2) Дата 29.12-09.01, skyscanner
http://www.skyscanner.ru/flights/led/pari/140121/140204/airfares-from-st-petersburg-pulkovo-to-paris-in-january-2014-and-february-2014.html
Бизнес за 140 тыр., из них 16,5 тыр. таксы.
Эконом теперь всего 29,5 тыр., из них 13,5 тыр таксы.
В итоге ROI по эконому на эти даты равняется
AmEx AFL PL
ROI= 16 (именно эту стоимость покрывают мили)/ 628 * 100%= 2,55%
MC AFL BE
ROI= 16/ 868= 1,84%
Редактировать первичные расчеты не буду, оставлю в назидание, чтобы не путаться в будущем.
Предполагаю, что скоро мой список кредитных карт изменится. И будет меняться в зависимости от акций, проводящихся банками совместно с российскими авиаперевозчиками (Аэрофлот, Трансаэро, S7).
Ссылка на партнеров альянса SkyTeam, где можно подобрать авиаперевозчика из списка партнеров:
http://www.skyteam.com/ru/
Комментарии 2
Это верно, но лишний оборот этой карте не нужен. С учетом шикарных бонусов, составляющих более трети(14500 миль) от цели (39500 миль при тратах в 300 тыр.), дополнительный оборот я бы направил на карту от AmEx для себя, или на карту MC BE оформленную на подругу жизни с ее бонусной программой.
Лозунг:
"План - закон! Выполнение - долг! Перевыполнение - честь!"
К этой карте не относится, есть и более интересные предложения.
Обновил запись, уточнил расчеты, которые снижают прибыль, привел пруф линки.