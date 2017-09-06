Сегодня хотел написать пост, а в начале поставить историю краха Wall Street 1929 года и чудесного спасения своих капиталов одним из воротил того времени.
Только не помнил с кем именно эта история приключилась, то ли с Рокфеллером, то ли с Ротшильдом, то ли еще с кем-то.
Первые поиски привели к Рокфеллеру:
А потом обнаружил, что в других российских источниках фигурирует и
Джон П.Морган:
Известный американский банкир Джон П. Морган в 1929 году за несколько дней до биржевого краха сумел избавиться практически от всех акций, которыми владел. Комиссия Конгресса США заподозрила Моргана в использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком. Банкир объяснил, что спасти свои капиталы от кризиса ему помог чистильщик обуви, который, чистя его ботинки, поинтересовался перспективами акций железнодорожной компании, которые он купил. "Когда на рынок приходит чистильщик обуви, профессионалам на нем больше делать нечего,"- решил финансист.
Ссылки не привожу, потому что скоро сами поймете почему.
Но что-то мне подсказывало, что здесь не все так просто. Моя привычка искать первоисточники и тут меня не подвела.
При поиске этой истории с именами Рокфеллера или Моргана в английских источниках никаких результатов не дало! А знаете, что я нашел?
Статью Ротшильда… в респектабельном журнале FORTUNE за апрель 1996 года, в которой он описывает туже самую историю только о Джозефе Патрике «Джое» Кеннеди – отца, будущего президента США.
Во всех англоязычных источниках встречается только одна фамилия – Кеннеди, ни Рокфеллер, ни Морган, ни кто-либо еще.
Даже на сайте комиссии по ценным бумагам есть об этом упоминание.
Джозеф Кеннеди пришел в брокерский бизнес в 1919 году, где стал большим экспертом, что даже был заподозрен в манипулировании рынком и инсайдерской торговле. Позже в 1923 году он открыл свою собственную компанию и стал мультимиллионером на бычьем рынке в 1920-е годы.
Более того, он предугадал кризис 1929 года и «шортил» их до начала развития событий краха фондового рынка. Кеннеди пережил кризис потому что «обладал страстью к фактам, полным отсутствием чувств и изумительным чувством времени».
А история про мальчика – чистильщика обуви была придумана им, чтобы было не так обидно всем остальным, потерявшим голову на бычьем рынке, а потом деньги на медвежьем.
По поводу источников и фактов есть еще один интересный момент.
В российских источниках фигурирует байка о том, что «Комиссия Конгресса США заподозрила Моргана в использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком.». Ее подхватили блогеры, не проверяя факты и тиражировали.
Во-первых, мы помним, что ни о каком Моргане речь не шла.
А во-вторых, никакой комиссии не было.
Конгресс США в 1934 году решил создать ту самую знаменитую комиссию по ценным бумагам – SEC.
Но на этом история не заканчивается. Знаете, кто стал первым председателем этой комиссии?
Нет, тогда я вам сообщу. Это был тот самый Джое Кеннеди!
Выбрали манипулятора, чтобы прекратил манипуляции на рынке… Ну, не замечательно ли?!
Но ведь в России Джозеф Патрик Кеннеди неизвестен. В чем смысл истории, если героя никто не знает?
Другое дело Рокфеллер и Морган. История сразу приобретает другой оттенок. Вот почему они богатые! Сразу понятно.
Только есть маленькая деталь: у Кеннеди не было столько денег, чтобы обрушить рынок. А вот у Рокфеллера и Моргана были. Поэтому если они захотели бы выйти из рынка раньше других, у них это не получилось бы, потому что они и были большая часть рынка. Обвал был бы сразу, и ничего на этом выиграть нельзя было. Уже к тому времени и воротил был сумасшедший капитал.
А когда у тебя такой капитал: с ним нельзя уйти просто так незамеченным.
Уже даже поэтому история про Рокфеллера и Моргана - это вымысел русских журналистов и блогеров.
Какой вывод из всей этой истории?
Изучайте первоисточники, проверяйте данные и перепроверяйте их, если хотите докопаться до правды. Потому что подавляющее большинство «сенсаций», преподаваемой в СМИ, оказывается пшиком, если проверять данные в первоисточниках или даже источники, на которые они ссылаются.
Иногда достаточно даже просто «вырвать фразу из контекста», чтобы полностью поменять изначальный смысл.
Поэтому не доверяйте никому, проверяйте материалы, которые важны для вас, и читайте качественные журналы.
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/151976.html
Комментарии 0