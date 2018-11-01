Рекомендации по заключению энергосервисных контрактов: опыт судебного эксперта

Рекомендации по заключению энергосервисных контрактов: опыт судебного эксперта

Марковская Е.И. 1

1 к.э.н., доцент департамента финансов НИУ «Высшая школа экономики», приглашенный судебный эксперт, член СРОО «Экспертный Совет», руководитель направления оценки бизнеса, консалтинга, финансово-экономических экспертиз консалтинговой группы

Общая характеристика энергосервисных контрактов

Энергосервисные контракты являются одной из разновидностью взаимодействия государства и бизнеса в формате государственно-частного партнерства.

Энергосервисный контракт (ЭСК) отнесен Законом о контрактной системе к категории соглашений с особенностями. Под целями такого документа понимаются энергосбережение и меры по улучшения использования энергетических ресурсов (ч. 1 ст. 108 44-ФЗ). Его предмет — деятельность по повышению эффективности потребления. Как правило, такие контракты заключаются в бюджетной сфере, в жилищном секторе, в промышленности. Особенность таких контрактов состоит в том, что , как правило, они заключаются на длительный срок. Именно длительность контракта позволяет Заказчику и Исполнителю получить экономию в натуральном и денежном выражении, от которой как раз и зависит вознаграждение, которое получает Исполнитель контракта. Энергосервисный контракт определяет перечень мероприятий, которые направлены на достижение экономии.

Проблемы использования энергосервисных контрактов в России

Наш опыт участия в судебных экспертизах, связанных с реализацией энергосервисных контрактов показывает , что основные проблемы и споры между участниками подобных контрактов могут возникнуть на этапе принятия решения о выплате денежных средств , которые определены в виде экономии, которая достигается подрядчиком в результате реализации мероприятий, определенных данных контрактом. Мероприятия, которые оговорены в подобных энергосервисных контрактах, как правило, направлены на достижение энергоэффективности, то есть экономии от использования ресурсов (в данном случае, в ситуации с энергосервисными контрактами, речь идет об экономии электроэнергии), которую можно выразить в натуральном и денежном выражении.

Наш опыт участия в профильных судебных экспертизах позволяет сделать вывод о том, что можно выделить следующие причины проблем, с которыми сталкиваются стороны в процессе реализации энергосервисных контрактов:

-организационные

Они связаны с тем, что исполнитель по энергосервисному контакту практически не может повлиять на управленческие процессы Заказчика и полностью становится заложником проводимой Заказчиком стратегии/ А между тем, возможно появление конфликта интересов у разных стейкхолдеров внутри Администрации (ведь как раз Администрации субъектов Федерации и муниципалитетов – одна из основных сторон контракта).

- финансовые

Исполнитель выполняет работы за свой счет на свой страх и риск, рассчитывая на получение экономического эффекта в будущем от достижения экономии. Мы практически имеем дело с полноценным инвестиционным проектом, который должен обеспечить Исполнителю, в лице которого, как правило, выступают частные компании, осязаемый, материальный экономический эффект.

Зачастую Исполнитель выполняет работы, закупает необходимое оборудование , пользуясь кредитными ресурсами, что заведомо приводит к удорожанию инвестиционного проекта для Исполнителя.

-методические

Методика, по которой рассчитывается экономия, должна быть изначально понятна, прозрачна для того, чтобы на этапе выплаты вознаграждения Исполнителю, не возникало конфликта.

Рекомендации при заключении энергосервисных контрактов: опыт участия в судебных экспертизах

Основные рекомендации, которые можно дать сторонам энергосервисного контракта на этапе обсуждения контракта, могут быть сведены к следующим:

1. На этапе обсуждения основных параметров договора, когда речь идет о методике расчета экономии, целесообразно прибегнуть к энергоаудиту для того, чтобы энергоаудитор, во-первых, подтвердил, все основные параметры, которые будут заложены в расчет (обычно, речь может идти о параметрах, которые принимаются за базовые и являются основной базой для сравнения).

2. На этапе разработки методики расчета, следует убедиться, что все стороны энергосервисного контракта согласны с этой методикой. Есть смысл, подписать данную методику со стороны всех участников энергосервисного контракта, сделать ее частью данного контракта, оформив в виде приложения.

3. В силу того, что судебные споры в части несогласия с расчетом экономии, разрешаются очень сложно, есть смысл при возникновении каких-либо несогласий сторон с расчетами, сразу прибегать к досудебному порядку разрешения споров (оформляя соответствующим образом акт приемки –передачи в одностороннем порядке, а также претензию). На данном этапе также целесообразно проведение процедуры энергоаудита для того, чтобы уже до судебной процедуры начать формирование доказательной базы для укрепление своей позиции в суде (если придется прибегнуть к такому способу разрешения конфликтной ситуации).

4. Поскольку российская практика заключения энергосервисных контрактов показывает то, что пока такой формат не всегда выгоден для Исполнителя, следует особенно тщательно оценивать экономическую эффективность подобных проектов, рассчитывая период окупаемости, чистую приведенную стоимость такого проекта и норму доходности, сравнивая ее со стоимостью используемых в проекте финансов ресурсов.