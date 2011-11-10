Для меня изюм – это не только ...
10.11.2011 20:31
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Для меня изюм – это не только засохший фрукт, это ещё и черта, отличающая одного человека от другого, «изюминка» - это индивидуальность!Я считаю, что в каждом человеке есть свой изюм, просто он иногда пока еще виноград.
Комментарии 4
Солнце и дожди, соки от корней лозы!
Но виноград - не всегда и не в каждом созревает. И важно не засушить, не загубить!
Хотя, честно говоря, мне бы хотелось превратиться не в изюм, а в лёгкое веселящее вино!
В изюме есть косточки. Их можно бросить в землю, вырастет виноградник - а это и свежие виноградинки, и изюм, и легкое веселящее вино...
Тамара, может вы все-таки останетесь изюмом? =)
Нет.
хорошее вино из винограда ценится гораздо выше!
Не хочу принимать себя всерьёз!
Хочу лёгкости, непридуманной, воздущной, настоящей!
Не хочу выдавать себя за серьёзного человека!
Не хочу казаться!
Хочу быть!
Хочу кружить голову!
Хочу светить!
Кредо!
P.S. Ценю!