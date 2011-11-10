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Для меня изюм – это не только ...

10.11.2011 20:31 4 1 283 просмотра
Для меня изюм – это не только засохший фрукт, это ещё и черта, отличающая одного человека от другого, «изюминка» - это индивидуальность!Я считаю, что в каждом человеке есть свой изюм, просто он иногда пока еще виноград.

Комментарии 4

Першинг  (Першинг)
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Виноградом тоже быть неплохо!
Солнце и дожди, соки от корней лозы!
Но виноград - не всегда и не в каждом созревает. И важно не засушить, не загубить!
Хотя, честно говоря, мне бы хотелось превратиться не в изюм, а в лёгкое веселящее вино! smile:-D
Helenelen  (Helenelen)
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Вино превращает изюминки в хрюш! Вино выпьешь и его нет. Расслабление и эйфория пройдут, и немного поболит голова...
В изюме есть косточки. Их можно бросить в землю, вырастет виноградник - а это и свежие виноградинки, и изюм, и легкое веселящее вино...
Тамара, может вы все-таки останетесь изюмом? =)
Першинг  (Першинг)
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Фунт изюма?
Нет.
хорошее вино из винограда ценится гораздо выше!
Не хочу принимать себя всерьёз!
Хочу лёгкости, непридуманной, воздущной, настоящей!
Не хочу выдавать себя за серьёзного человека!
Не хочу казаться!
Хочу быть!
Хочу кружить голову!
Хочу светить!
Кредо!
Helenelen  (Helenelen)
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Правильно! Светите, кружите, будьте! Огромное счастье - быть собой... настоящей! А кем быть - изюмом, легким веселящим вином, или еще кем-то - это выбор каждого! И у каждого - своё кредо! =)
P.S. Ценю!
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