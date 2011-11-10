Для меня изюм – это не только ...

Для меня изюм – это не только засохший фрукт, это ещё и черта, отличающая одного человека от другого, «изюминка» - это индивидуальность!Я считаю, что в каждом человеке есть свой изюм, просто он иногда пока еще виноград.