Экономика в Еврозоне продолжает восстанавливаться, несмотря на спад темпов роста в Китае

∙ Доля Китая в европейском экспорте значительно увеличилась с 2000 года, но по-прежнему занимает слишком скромную его часть, не представляя угрозы восстановлению экономики в Еврозоне, где главную роль играет растущий внутренний рынок.



∙ Тем не менее, рост может стать более волатильным в тех странах Еврозоны, которые в большей степени связаны с экспортом в Китай, как, например, Германия или Франция.



Опубликованные на прошлой неделе данные о росте ВВП Еврозоны на 0,3% в квартальном выражении были по некоторым причинам разочаровывающими и неоднозначными: Испания по-прежнему впереди с показателем роста ВВП на 1,0% относительно предыдущего квартала, Германия замедлилась до 0,3%, Италия – до 0,2%, Франция вновь стагнировала. Удивительным образом рост на 0,8% продемонстрировала экономика Греции.



Учитывая замедление роста экономики Поднебесной, а теперь и ослабление юаня, возникает вопрос - подвержено ли восстановление экономики Еврозоны риску? Нет! Мы по-прежнему ожидаем в перспективе положительную, хотя и неровную динамику экономики Еврозоны, с хорошими перспективами выхода на докризисный уровень в 2016 году.



При всей рыночной нервозности, мы не должны упускать из виду фактор пропорций: несмотря на то, что объемы экспорта Еврозоны в Китай сильно выросли с 2000 года, на сегодня он занимает лишь 3,8% от общего объема экспорта ЕС, даже включая Гонконг, один из крупнейших торговых портов КНР. Китайский импорт уже демонстрировал тенденцию к ослаблению, начиная с 2012 года, поэтому нынешний спад спроса на экспорт из Еврозоны не стал неожиданной новостью.



Кроме того, значимость китайского спроса намного перевешивает эффект от любых валютных колебаний, и последнее ослабление юаня сложно назвать существенным. Тем не менее, темпы роста могут стать более волатильными в тех экономиках еврозоны, которые в наибольшей степени зависят от рынка Китая. Из крупных экономик, это Германия, где доля китайского экспорта (включая Гонконг) составляет 6,3%, затем Франция - с 4,7% и Италия - с 4,0%. Доля Китая в структуре экспорта Испании и Нидерландов составляет лишь 2,0%. Однако доля экспорта этих же стран на европейском внутреннем рынке колеблется от 39% в Германии до 60% в Нидерландах.



Поэтому мы убеждены, что устойчивый, хотя и не впечатляющий рост европейского внутреннего рынка в значительной степени скомпенсирует любой новый спад спроса на европейские товары со стороны Китая. Не говоря уже о восстановлении экономики США.



Янвиллем Акет, главный экономист банка Julius Baer