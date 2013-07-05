Довольно давно я писал, что далеко не все банки выполнили распоряжение Банка России о том, что на слипах POS-терминалов должно быть указание о размере комиссии. Точную формулировку соответствующего пункта этого документа стоит привести здесь:
"3.3. Документ по операциям с использованием платежной карты должен содержать следующие обязательные реквизиты:
идентификатор банкомата, электронного терминала или другого технического средства, предназначенного для совершения операций с использованием платежных карт;
вид операции;
дата совершения операции;
сумма операции;
валюта операции;
сумма комиссионного вознаграждения (в случае невзимания комиссионного вознаграждения кредитная организация - эквайрер информирует держателя платежной карты соответствующей надписью об его отсутствии);"
Нас, конечно, интересует последний реквизит - даже если нет комиссии, об этом должно быть сообщено. В упомянутом выше сообщении я привел список крупнейших магазинов и соответствующих эквайреров, которые умолчали о размере комиссии, тем самым ослушавшись грозного регулятора. Надо сказать, что один из них - Связной банк, обслуживающий магазины Enter, исправился, на слипах теперь есть надпись "комиссия эквайрера не взимается". Не уверен, что держатели карт, ради которых все это и затевалось, не испугаются такой надписи, но формально распоряжение выполнено.
Впрочем, с тех пор я открыл еще немало крупных розничных сетей и их банков, которые игнорируют соответствующее распоряжение: "Билла" и Райффайзен, "Детский мир" и Сбербанк, примеров не счесть.
Впрочем, технология не стоит на месте, у нас эмитируются и бесконтактные карты. Правда, не так много мест, где ими можно оплатить, но, в частности, их принимают заправки BP. При сумме покупки менее 1000 рублей вводить ПИН не надо, но на слипе все равно печатается "ПИН проверен". Неизвестный эквайрер не только не указывает комиссию, но и просто обманывает. Так что ситуация не просто не улучшается, но и ухудшается.
Зато как регулятор наказывает за нарушения закона об отмывании, мы читаем едва ли не каждый день ...
PS. Только что платил картой в Белоруссии, Литве и Латвии - ну такой кривой маршрут у меня был. Нигде на слипах ни слова о комиссии, и куда они там смотрят ...
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