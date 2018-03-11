Чёрный список страховых организаций. Новые включения.

Начиная с 12.03.2018 года следующим страховым организациям будет запрещена любая работа со мной.

1) АО СК «РСХБ-Страхование» - является дочерней структурой находящегося в Чёрном списке банков ПАО "Россельхозбанк". Компании присвоен номер 12.

2) ООО "СК "ЭРГО-Жизнь" - компания ведёт агрессивный маркетинг во взаимодействии с АО "ЮниКредит Банк" по части добровольно-обязательного страхования жизни заёмщиков. Компания получает номер 13

3) САО "ЭРГО" - является материнской компанией ООО "СК "ЭРГО-Жизнь". Номер компании 14.



Указанным компаням запрещена любая работа со мной, моими данными, финансами и активами. В случае обращения ко мне данных компаний, им будет отказано во взаимодействии и в диалоге.