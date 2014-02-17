Как поступить, если кредитор не берёт деньги?

Короткий ответ: передать деньги нотариусу.



Длинный ответ.



Несмотря на то, что вопрос в заголовке может показаться странным, такая ситуация иногда возникает: кредитор (банк, микрофинансовая организация или любое другое лицо, которому вы должны деньги) не хочет или не может принять у вас очередной платёж. Например, ростовщик (микрокредитор) закрыл отделение в вашем городе и забыл или не успел сообщить вам новые реквизиты. Или у банка отозвана лицензия, временная администрация недоступна, а срок очередного взноса по кредиту наступает «прямо сейчас». Или компания, которой вы должны, куплена другой компанией и плохо информированные сотрудники пока не готовы вам сказать, какие реквизиты указывать при платеже. Или даже просто ваш приятель, давший вам деньги с процентами и штрафами под расписку, уехал в отпуск и найти вы его не можете.



Во всех этих и подобных случаях ни в коем случае нельзя прекращать или приостанавливать платежи, ссылаясь на то, что вы теперь не знаете, что делать. Такое поведение чревато либо штрафами, либо утомительными судебными разбирательствами с кредитором. Самый простой вариант - продолжать платить ровно так же и ровно по тем же реквизитам, что и раньше, тщательно сохраняя все бумажки, связанные с платежами. Даже если потом дело дойдёт до суда, у вас будет подтверждение исполнения своих обязательств.



Однако, есть и более верный (хоть и более дорогой) способ обезопасить себя от претензий нерадивого (или слишком хитрого) кредитора. Вы можете обратиться к нотариусу и открыть так называемый «депозит нотариуса». Это стандартная услуга, суть её очень проста: вы передаёте деньги нотариусу, который письменно подтверждает факт передачи и сам обращается к кредитору с сообщением о необходимости принять платёж (если вы сообщили ему адрес кредитора).



С момента передачи средств нотариусу ваше обязательство перед кредитором считается исполненным, никакие штрафы и пени начисляться на «задолженность» не могут. Даже если деньги дойдут до банка или ростовщика через год или два - это уже не ваши проблемы. Кстати, интересный момент: если во время хранения денег на специальном счёте нотариуса банк лопнет, то пострадает кредитор, но не вы и не нотариус.



Чтобы передать деньги нотариусу, необходимо написать специальное заявление, указав в нём свои данные, данные кредитора (те, что вам известны), передаваемую сумму и обоснование этой суммы (например, расчёт ежемесячного платежа от банка), если это попросит нотариус, хотя по закону такое обоснование не является обязательным. Нотариус не проверяет правильность расчёта вносимой суммы, его задача - только удостоверить сам факт её внесения. Однако, нотариус может проверить обоснованность вашего обращения к нему. Закон даёт исчерпывающий список случаев, при которых вы можете воспользоваться услугами депозита нотариуса. Это:



- отсутствие кредитора в том месте, где вы должны передать ему деньги (в том числе, если кредитор съехал из старого офиса и поменял счёт в банке, забыв сообщить вам об этом);

- недееспособность кредитора (речь о физических лицах);

- очевидная неопределённость в отношении того, кто, собственно, на данный момент является кредитором (случай обанкротившегося банка или продажи компании, которой вы должны);

- уклонение кредитора от получения от вас очередного платежа. Такое может случиться, если кредитор сознательно хочет получить с вас штрафы за просрочку или даже забрать заложенное по долгу имущество.



Нотариус может потребовать от вас подтверждения, что ваш случай соответствует как минимум одному из этих пунктов, то есть вам стоит иметь официальные доказательства того, что вы честно искали кредитора, но не нашли или не сумели заставить его взять ваши деньги. С другой стороны, для нотариуса такое «посредничество» довольно выгодно, поэтому вряд ли он будет слишком пристально рассматривать ваши доказательства.



Стоимость услуги нотариуса складывается из двух частей: 0,5% от суммы вносимых вами средств и некая сумма за оформление бумаг, обычно от одной до нескольких тысяч рублей. Соответственно, лучше заранее посчитать и подумать, насколько оправдано такое действие, но при этом надо учитывать возможную сумму штрафов со стороны кредитора, которая может оказаться в разы больше самого долга.



Важный момент: хотя нотариус по закону и должен сообщить кредитору о том, что вы исполнили обязательства, он не будет изображать Пинкертона и заниматься розыском кредитора. Если вы знаете координаты нерадивого ростовщика или банка, вы обязаны сообщить их нотариусу. Если кредитор исчез из вашего поля зрения, необходимость его искать остаётся на вас, а депозит у нотариуса просто подтверждает добросовестное исполнение вами обязательств. С другой стороны, вы тоже - не сыщик, поэтому вам достаточно написать заявление в полицию, которая, скорее всего, пришлёт какую-нибудь отписку, но это покажет, что вы предприняли разумные действия по исполнению своих обязательств.



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