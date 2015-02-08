Как подготовить карту к покупкам в интернете?

Короткий ответ: настроить 3-D Secure



Длинный ответ.



Даже если вы регулярно платите за товары и услуги банковской картой в интернете, вы можете столкнуться с тем, что платёж в определённый магазин не проходит: возникает некая «техническая ошибка» или платёжная система «молча» отказывается от проведения оплаты. Та же проблема может возникнуть при попытке перевода денег с карты на карту.



Частое объяснение подобных «сбоев» - неготовность карты к проведению особого вида платежей, получающего всё большее распространение в интернете - 3-D Secure. Это не новая технология, ей как минимум несколько лет, но до сих пор не все клиенты банков в курсе, что это такое и как она работает.



С точки зрения клиента, смысл 3-D Secure - в появлении ещё одного «уровня защиты» при проведении платежа: ему придётся ввести ещё один пароль, который банк присылает с помощью смс на номер сотового телефона, «привязанный» к данной карте. Злоумышленник, получивший данные карты (что не так уж сложно), не сможет потратить с неё деньги в интернете, если у него нет доступа к мобильному телефону жертвы (или его «двойнику»).



Процедура платежа при этом дополняется ещё одним промежуточным звеном: после ввода данных карты на сайте магазина покупатель будет направлен на страницу на сайте банка, где и нужно будет ввести одноразовый пароль, пришедший в смс. Если пароль правильный, платёж совершается.



Не все банки подключают эту услугу к карточному счёту автоматически, поэтому необходимо проверить, подключена ли она: зайти в интернет-банк и посмотреть соответствующую строку в свойствах карты или обратиться в банк лично (в отделение или по телефону) и спросить. Встречается вариант, при котором 3-D Secure подключается автоматически при наличии услуги смс-информирования о движениях по счёту.



Обычно 3-D Secure можно подключить в интернет-банке без визита в отделение, но в некоторых банках необходимо сначала написать заявление или подключение происходит через банкомат вашего банка - через раздел «Подключение услуг» или что-либо подобное. Уточните этот момент на сайте банка или у оператора колл-центра.



Обратите внимание: некоторые банки предоставляют эту услугу в устаревшем формате - не с одноразовыми паролями, а с одним паролем на все платежи. В этом случае телефон не используется, но безопасность платежей заметно снижается (ваш пароль могут подсмотреть или получить с помощью вируса на компьютере).



Лишний «уровень защиты» - это ещё и лишние проблемы в нестандартных ситуациях. Если у вас нет при себе мобильного телефона, привязанного к карте, или его батарея в самый неподходящий момент «села», вы не сможете совершить платёж. Если вы оказались за границей и пользуетесь местным номером, чтобы не платить за роуминг, «секьюрные» платежи будут для вас недоступны. Если вы изначально пользуетесь иностранным номером телефона, шансов на использование карты российского банка в таком режиме практически нет (есть лишь отдельные банки, позволяющие привязывать иностранные номера некоторых операторов).



Подключение 3-D Secure не означает, что теперь все платежи в интернете вы будете совершать только с дополнительной защитой. Многие сайты и службы продолжают работать по-старому, с использованием только платёжных данных карты и cvc-кода.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.