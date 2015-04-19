Как правильно выбрать ПИФ для инвестиций в иностранные активы?

Короткий ответ: внимательно читать правила фонда, там много интересного.
Длинный ответ.
В прошлый раз я рассказал о преимуществах и недостатках российских ПИФов, дающих вкладчикам возможность инвестировать в иностранные акции и облигации. У всех этих ПИФов есть общие черты, но на самом деле они сильно отличаются друг от друга. Более того, даже фонды с похожими названиями могут иметь мало общего между собой или как минимум не совпадать в существенных деталях.
Как найти «иностранный» ПИФ?
ПИФы, инвестирующие в иностранные ценные бумаги, не имеют специального названия, их приходится искать «вручную» на сайтах, собирающих данные обо всех фондах (например, на сайте Национальной лиги управляющих nlu.ru). Обычно в названиях таких фондов присутствуют слова «глобальный», «развитые рынки», «развивающиеся рынки», «Европа» и названия отдельных стран (США, Китай, Германия). ПИФы, покупающие не непосредственно иностранные акции и облигации, а паи ETFов, проходят по разряду «фонды фондов» - их найти несколько легче.
Где брать информацию о фонде?
Чтобы понять, чего ждать от фонда, надо читать «Правила доверительного управления», которые каждая управляющая компания (УК) публикует на своём сайте. В «Правилах» есть всё: и инвестиционная декларация (куда и как может вкладывать деньги фонд), и размеры скидок и наценок при продаже и покупке паёв (то есть расходы инвесторов). Поэтому первым делом необходимо зайти на сайт УК и найти свежую версию «Правил» со всеми изменениями и дополнениями. А дальше - искать в этих правилах интересующие нас сведения.
Обратите внимание: информацию о вложениях фонда не стоит брать из рекламы или с сайта УК, так как некоторые компании «хитрят» и в разделе «Распределение инвестиций фонда» (или подобном) указывают не паи ETFа, а ценные бумаги, в которые вкладывается этот ETF. У читателя складывается впечатление, что ПИФ покупает и продаёт непосредственно акции и облигации иностранных компаний, но это не так. Поэтому за полной и объективной информацией надо обращаться только к официальным «Правилам доверительного управления».
Управляемый или нет?
Как уже говорилось в предыдущем материале, российские «иностранные» ПИФы - обычно всего лишь «посредники» для вложений денег инвесторов в зарубежные фонды. Большинство из них фактически не управляют деньгами вкладчиков, а лишь покупают на них паи ETF. Но есть и исключения - фонды, реально покупающие и продающие иностранные активы. Узнать, к какой категории относится данный фонд, можно из второго раздела «Правил», который называется «Инвестиционная декларация». В нём есть пункт «Объекты инвестирования, их состав и описание», в котором перечислены все возможные варианты инвестирования. Если в этом пункте указаны только деньги и паи ETFа, то перед нами «неуправляемый» ПИФ, т.е. ПИФ-посредник. Если есть пункты «иностранные акции», «долговые инструменты», «фьючерсы» или что-то ещё, то данный ПИФ сам управляет деньгами инвесторов.
Нельзя сказать, что один вариант лучше другого. Это просто разные ПИФы, вложения в которые преследуют разные цели. Если вы хотите только «купить индекс» (например, американских акций) и не доверяете специалистам управляющей компании, то ваш выбор - «неуправляемый» фонд. Если вы считаете, что активные покупки и продажи инструментов управляющими принесут вам дополнительную прибыль по сравнению с индексом - покупайте паи «управляемого» фонда.
Полностью иностранный или нет?
Управляемые «иностранные» ПИФы, согласно их инвестиционным декларациям, могут инвестировать средства вкладчиков практически во всё что угодно, включая российские ценные бумаги. Поэтому если вы хотите гарантированно избежать российских бумаг в своём портфеле, избегайте таких фондов. Но в некоторых случаях можно рискнуть: несмотря на «широкую» декларацию, отдельные фонды могут сознательно покупать только иностранные акции, облигации, паи и фьючерсы. Выяснить это можно по рекламным материалам фонда, данным о текущем составе его портфеля, которые обычно публикуются на сайте УК, а также по отчётности фонда за прошлые периоды. Гарантии отсутствия российских бумаг в портфеле фонда в будущем это не даст, но составить представление о реальной инвестполитике управляющих фонда таким способом можно.
Какой ETF в основе?
Инвестиционная декларация даёт ответ на вопрос, в какой именно иностранный фонд вкладывается «неуправляемый» ПИФ - название соответствующего ETF явным образом указывается в пункте «Объекты инвестирования, их состав и описание». Это важно, потому что на рынке есть множество похожих индексов, отражающих движение несколько разного набора бумаг. Скажем, ПИФ «Открытие - развивающиеся рынки» перекладывает деньги инвесторов в iShares MSCI Emerging Markets Index Fund, а «Сбербанк - Развивающиеся рынки» - в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. При всей схожести «оригинальных» фондов, они показывают чуть разную динамику.
По состоянию на дату публикации материала мне удалось найти 25 ПИФов, вкладывающих строго в один ETF, то есть ПИФов-посредников. Их список с указанием целевых ETFов здесь. Если вы читаете этот материал позже, список и прочие данные могут измениться, будьте внимательнее.
Одинаковые ли комиссии в одинаковых фондах?
В то же время, есть и полные совпадения. Например, «ОЛМА - Европа» и «Сбербанк - Европа» вкладываются в один и тот же ETF iShares EURO Stoxx 50(DE). ПИФы «Управление Сбережениями — Долговые рынки развитых стран», «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» и «УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран» имеют в основе один и тот же iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF. С точки зрения конечного объекта инвестирования для вкладчиков этих ПИФов никакой разницы между фондами нет. Зато расходы отличаются - и по проценту вознаграждения УК, и по скидкам и надбавкам при сделках с паями, и по суммам минимальных инвестиций. Определить, какой из фондов-посредников выгоднее, можно только на конкретном примере, так как расходы зависят от суммы и срока вложений.
Вся соответствующая информация по стоимости владения паями ПИФов есть и на сайтах УК, и в тех же «Правилах», о которых я писал выше. Проще всего скачать «Правила» и с помощью «поиска по документу» найти данные о скидках, надбавках и вознаграждении управляющей компании.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 8
Но для искушенного пользователя уж лучше торговать иностранными акциями лично.
Полагаться в инвестировании на других (на ПИФы, в частности) не очень правильно, на мой взгляд.
Безусловно. Но не все - "искушенные", другие тоже хотят получить в портфель кусочек иностранных рынков без лишних телодвижений. Это нормально.
Райффайзен - США 3302
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран 1658
Сбербанк - Развивающиеся рынки 1115
Сбербанк - Америка 767
Сбербанк - Глобальный долговой рынок 428
Райффайзен - Европа 332
Сбербанк - Европа 276
УРАЛСИБ - Долговые рынки развитых стран 163
УРАЛСИБ - Долговые рынки развивающихся стран 150
Газпромбанк - Фонд рынков развивающихся стран 89
Доходность посмотрите сами, все названия есть, найти легко.
2) Если у Вас валюта - то IMHO глупо менять ее на рубли и инвестировать в западные ETF через российские ПИФы. Логичнее купить ETF за валюту напрямую через западных брокеров.
Физическое лицо разве не может купить ETF на Московская Биржа?
Или есть ограничения?
инвестору с небольшим капиталом в инвалюте.Приму с благодарностью Ваши рекомендации по ликбезу
по этому вопросу.Благодарю Владимир.