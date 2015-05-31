Как накопить первоначальный взнос на ипотеку?

Короткий ответ: с помощью специальных и обычных вкладов, крепкой психики и некоторых хитростей.
Длинный ответ. Накопление первоначального взноса на ипотеку - не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. В отличие от обычных сбережений «на чёрный день», ипотечные накопления имеют конкретную цель по сумме и срокам - пусть не всегда абсолютно точную, но в целом довольно определённую. Например, 1 млн рублей за два года (на квартиру в провинции) или 3 млн рублей за три года (для москвичей). В реальности размер взноса может оказаться немного больше или меньше, а срок немного длиннее или короче, но эти условия принципиально отличаются от ситуации «будем откладывать, а там посмотрим, что получится».
Соответственно, при ипотечных накоплениях следует особенно хорошо оценивать возможные риски. Попробуем выделить некоторые из них и посмотреть, что можно сделать, чтобы снизить их влияние на конечный результат.
Риск потери концентрации на цели. Регулярно вырывать из привычного семейного бюджета существенные суммы (а иначе не получится быстро собрать деньги на взнос) - довольно болезненная для психики процедура. После того, как первый энтузиазм утихнет, а отложенная сумма достигнет размера нескольких месячных доходов семьи, появится масса соблазнов использовать её не по назначению или на время приостановить накопление, чтобы потратить доходы на текущие нужды - как объективные, так и выдуманные.
Решение. Во-первых, ещё до начала накоплений на ипотеку создайте резерв на непредвиденные необходимые расходы в размере 3-6 месячных семейных трат. Это позволит не «залезать» в ипотечные деньги, если действительно произойдёт что-то, требующее срочных расходов, выбивающихся из обычного бюджета. Во-вторых, если вы знаете за собой привычку импульсивно тратить деньги или сильно страдать от необходимости считать каждую копейку, по возможности старайтесь не зажимать текущее потребление до предела. Создайте небольшой «буферный запас» денег на случай плохого настроения, желания себя побаловать и т.п. Но постарайтесь «вскрыть» его только когда действительно терпеть экономию будет уже невозможно. После расходования «буфера» обязательно пополните его для следующего раза.
Риск неудачных инвестиций. Если «инвестиционными» деньгами можно в какой-то степени свободно «играть», рискуя потерять их часть (и надеясь потом восстановить потерянное или заработать снова), то деньги, отложенные на взнос по ипотеке, должны храниться максимально надёжно, потому что они должны быть готовы к использованию в определённый срок, иначе ваши мечты о жилье отложатся ещё на пару лет.
Решение. Пускать деньги на спекуляции акциями, паями ПИФов или тем более производными инструментами, нельзя. Вкладывать в свой или дружеский бизнес, даже если он кажется очень надёжным, нельзя. Одалживать друзьям, родственникам или знакомым - нельзя ни в коем случае. Храните деньги так, чтобы исключить даже теоретическую вероятность уменьшения собранной суммы.
Риск неудачного тайминга. В принципе, он относится к предыдущему риску, но возможный неудачный тайминг вложений стоит упомянуть отдельно. Речь идёт в первую очередь о хранении будущих ипотечных денег в иностранной валюте. В принципе, этот вариант приемлем: в нынешней ситуации вероятность снижения курса рубля в перспективе 2-3 лет больше, чем вероятность его повышения. К тому же, цены на недвижимость в некоторой степени реагируют на валютные колебания. Но всё-таки можно неудачно купить валюту - так, что когда придёт время вносить первоначальный вклад, курс будет ниже, чем на момент покупки. Это же относится и к достаточно надёжным в целом видам инвестиций типа покупки паёв облигационных ПИФов или фондов денежного рынка. В целом, это неплохое решение, но в ситуации кризиса или резких действий властей цена таких активов может сильно падать.
Решение. Чем ближе срок окончания накоплений, тем меньше должна быть в них доля даже «почти безопасных» инвестиций типа валюты или надёжных облигаций. В последние полгода-год от них лучше вообще отказаться. Здесь же стоит упомянуть необходимость выбора надёжного, а не самого доходного банка, особенно в последние месяцы формирования ипотечного «капитала». Банк может лопнуть в самый неподходящий момент, а ваши деньги, даже при всех гарантиях государства, могут зависнуть на несколько недель - как раз, когда они вам будут нужны.
Риск потери дохода. Погоня за чуть более высоким доходом даже при гарантированном сохранении основного «тела» сбережений может закончиться потерей процентов. Например, многие инвестиционные компании предлагают сложные продукты с гарантией возврата вложений и возможностью получить более высокий доход, чем в банке. В реальности, риск, связанный с теоретической возможностью получения пары лишних процентов годовых, не оправдан, если у вас ограниченный срок хранения сбережений. Слишком высока вероятность получить назад только свой вклад без процентов или, в лучшем случае, вклад с доходом в 3-5% годовых.
Решение. Храните будущий ипотечный взнос только в надёжном банке, предоставляющем возможность открыть пополняемый долгосрочный вклад с приличными, но не обязательно самыми высокими на рынке процентами. Естественно, в одном банке должна быть сумма не выше гарантированной государством (включая все проценты). Планируйте срок вклада так, чтобы не пришлось забирать деньги раньше с потерей процентов.
Риск криминального воздействия. Сотни тысяч или тем более миллион-другой рублей - очевидная мишень для криминальных элементов. Поэтому стоит заранее продумать и в течение всего срока сбора денег исполнять «антикриминальный» план.
Решение. Постарайтесь никому не рассказывать о том, что вы собираете деньги на ипотеку. Даже близкие люди, не желающие вам зла, могут случайно проговориться об этом в неподходящей компании или похвалиться своим знакомым вашими планами и успехами. Особенно это важно, если ваш обычный круг общения не привык к таким суммам сбережений. Деньги могут вызвать удивление, зависть, разговоры - повышенное внимание к вам и вашим делам. Вторая часть плана - защита непосредственно денег в банке. Никаких привязанных к счёту карточек, номеров телефонов, мобильных банков и т.п. В идеале не должно быть даже интернет-доступа к счёту - каждый день любоваться на цифры вам незачем, а выписку при необходимости можно получить и в отделении. Третья часть - продумайте максимально точно и подробно, что вы будете делать после накопления достаточной суммы и как обеспечить её безопасность. Постарайтесь не носить накопившуюся сумму из банка в банк наличными и вообще по возможности как можно меньше её трогайте.
Риск упущенной выгоды. Некоторые банки предлагают особые условия для тех, кто копит деньги на ипотеку, - специальные ипотечные депозиты с бонусами. Такие непроцентные бонусы могут оказаться выгоднее, чем чуть более высокие проценты в других банках.
Решение. Изучите предложения банков по специальным ипотечным вкладам. Обратите внимание, что предлагается в дополнение к годовым процентам. Это может быть, например, скидка на ставку будущего ипотечного кредита, бесплатная аренда сейфа после окончания срока действия вклада, бесплатные услуги по рассмотрению заявки на ипотеку или оценку недвижимости, возможность досрочно снять вклад без потери процентов, если вам одобрен ипотечный кредит в том же банке, и т.п. Впрочем, таких вкладов очень мало, их предлагают буквально единицы банков. Но просто подходящих для целей накопления вкладов довольно много.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 17
D S
Обычно все-таки лет до 30-40 доходы растут, поэтому вероятность выплаты ипотеки досрочно очень высока.
Опасен разве что какой-то глобальный кризис с потерей работы и самой квартиры.
Алексей Лаптев
1. Не факт, что взнос - 50% стоимости квартиры. При 30-40% собирать на всю квартиру придётся 5-6 лет при условии, что остальные параметры не меняются.
2. Изменение стоимости квартиры. В абсолютном выражении (в деньгах) цена квартиры растёт быстрее, чем размер взноса, поэтому "догнать" растущий взнос проще, чем растущую цену квартиры.
3. Большая неопределённость во всём через 4 года, а если учесть, что почти наверняка это будет не 4 года, а 5-6 (а в реальности - и больше) лет, то тем более.
4. Необходимость квартиры именно через 2 года (вариант - "как можно скорее"), а не через 4-5-6 (планы на ребёнка и пр.).
Нет денег - надо меньше есть(с). Совет депутата с Урала можно применить и к накоплению взноса на ипотеку. Универсальность совета настолько очевидна, что он пригодится ещё для ответа на второй вопрос - "Как накопить на ежемесячный аннуитет по взятой ипотеке
Денис Захаров
На самом деле нет. На ежемесячный платёж копить не надо - деньги на него в моменте или есть, или нет (для второго случая надо иметь резерв). А необходимость ежемесячно отдавать одну и ту же сумму сильно дисциплинирует, к тому же, людям проще планировать расходы на месяц вперёд, чем на 2-3 года. Поэтому ситуация совершенно другая, если не сказать противоположная по сути.
"С вкладами вопрос сложный. С одной стороны, сейчас надо всячески избегать рубля, даже на очень доходных депозитах. С другой — держать валюту в банке нельзя, так как ее в любой момент могут «заморозить» в интересах Родины. Поэтому для наиболее осторожных есть только один вариант: хранить валюту в секретном месте (дома в сейфе, в неприметной банке в гараже, на даче и т.п.). Для более рисковых — часть денег оставить в рублях на сверхдоходных депозитах или (что еще более рискованно) на валютных вкладах".
Сейчас Вы изменили свою позицию?
В данных рекомендациях Вы советуете:
1. Уходить от валюты в рубли при открытии вклада на год - два.
2. Держать деньги в надежных банках.
По первому пункту.
Риск резких колебаний курса рубля по отношению к, прежде всего, доллару США, на мой взгляд, достаточно высок и в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это обусловлено как плачевным состоянием экономики нашей страны, так и международными политическими рисками, вплоть до возможности вступления РФ в локальные военные конфликты в связи с событиями в Новороссии и Приднестровье. Если военный конфликт станет не локальным, вопрос в чем и где хранить сбережения уже не будет стоять ни у кого, поэтому такой вариант рассматривать бессмысленно.
Да, ставки по валютным вкладам в два и более раза ниже, чем по рублевым. Но мы уже видели совсем не давно, что это различие может быть пренебрежимо мало по сравнению с курсовой разницей. И 25.12.2014 у Вас была именно такая точка зрения.
По второму пункту.
Международные рейтинговые агентства снизили таки рейтинг России и ведущих российских банков ниже инвестиционного - до спекулятивного. Пять месяцев назад Вы российским банкам не доверяли и не считали их надежными. И был ряд публикаций на этом ресурсе, где многие аналитики сообщали, что они полностью закрыли свои вклады в российских банках где-то к концу ноября. По Вашему мнению, сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону? То есть деньги российским гражданам лучше сберегать именно в надежных (но спекулятивных) российских банках?
1. Копить на первоначальный взнос по ипотеке можно не только сейчас и не только в России. В общих чертах эти вполне очевидные для разумного человека советы (я абсолютно не претендую на какую-то оригинальность или удивительные открытия) подходят для любого времени и любой страны, где есть ипотека. Просто полезно уложить это всё в голове - рано или поздно так или иначе пригодится, а тут уже всё записано. Замените "рубли" на "национальную валюту" и получите текст, к которому у вас, скорее всего, вопросов не возникнет.
2. Моя личная позиция принципиально не изменилась: ситуация ухудшается, причём ухудшается без возможности разворота.
2.1. Но правительству (в широком смысле) удалось притормозить падение. Пользуясь образом из той колонки, у психов наступила ремиссия, поэтому больничку они пока не подожгли, хотя продолжают бегать по коридорам и громко кричать (см. выступления МИДа и депутатов). Тем не менее, война формально приостановлена, валютный кризис залили долларами ЦБ, нефть немного подорожала (это не заслуга психов, просто повезло).
2.2. Если всё это останется в нынешнем состоянии (что уже очень хорошо), то продолжит действовать главный фактор - вредная для страны власть. Это самый сильный, но и самый медленный фактор - российская экономика относительно большая, достигнутый в предыдущие годы уровень благосостояния людей относительно велик, а народ весьма терпелив, особенно если его накачивать пропагандой, как сейчас. ЕСЛИ с войной и нефтью всё будет нормально и ЕСЛИ при этом не будет сильного прямого внешнего воздействия (военные действия Китая, инспирированная условным Западом революция и т.п.), то ухудшение с последующей стабилизацией на низком уровне может продолжаться годы, а то и десятилетия. См. Иран, многие страны Ю.Америки и т.п. Живут же как-то, не помирают.
3. В упомянутой вами колонке я писал о подготовке к эвакуации, замечая, что она может и не пригодиться и подразумевая, что 86% населения она и вовсе не нужна. Я продолжаю считать, что готовиться надо, но для многих других людей при отсутствии катаклизмов ситуация есть и будет вполне приемлемой. Зарплата из бюджета, лето на огороде, чтобы заготовить овощей на зиму, отдых там же, менять пальто раз в 10 лет, штопать носки, питаться картошкой с мясом, иметь вклад в Сбере, получить ипотеку по госпрограмме - нормальная жизнь, почему нет. В этих условиях советы тоже пригодятся.
4. Конкретно по рублям-долларам и т.п. Всё зависит от сроков и ставок по вкладам. При отсутствии резкого изменения нынешней ситуации в худшую сторону (возобновление войны, падение цены нефти), перевести деньги на выгодный рублёвый вклад в надёжный банк за полгода-год до получения ипотеки - вполне нормально для того, кто настолько оптимистичен или пофигистичен, что покупает квартиру или дом в РФ. При резких изменениях никакие советы не помогут.
Вывод. Я в целом согласен с вами по всем пунктам. Но считаю, что от универсальных советов никому ещё хуже не было, а тем, кто захочет во всех смыслах остаться, они тоже пригодятся, в т.ч. и в отношении перехода в рубль за полгода-год до !часа Икс" (при отсутствии жёсткого кризиса).
Denisska
Риск небольшой. Наверное, ближе к долям процента, чем к целым процентам, если вы эту карточку на светите в магазинах/ресторанах, не платите ею в интернете, а про счёт никто не знает. Но тут дело такое, что если вдруг вы окажетесь тем самым единственным из тысячи, кто пострадал, осознание, что риск был небольшим, вас не утешит. Потерять с карточки недельные расходы, запланированные на поход за продуктами, - это одно, а лишиться "всего, что нажито непосильным трудом" - совсем другое. Я бы не стал так рисковать, но у каждого своё отношение к риску, вам решать.
Это в какой провинции за 2 года можно отложить 1 млн. рублей, продолжая где-то жить, что-то есть и во что-то одеваться? Расскажите.
<br />Это в какой провинции за 2 года можно отложить 1 млн. рублей, продолжая где-то жить, что-то есть и во что-то одеваться? Расскажите.
Allan
Во-первых, нигде не сказано, что жить и работать при этом надо в том же (или другом) регионе.
Во-вторых, молодая семья без детей, живущая с родителями, даже в "регионе" может зарабатывать 60-80 тыс. руб. на двоих, если есть голова и руки, и откладывать половину. Понятно, что это не каждая первая и не каждая вторая семья, но и ипотеку "с нуля", а не на расширение имеющейся жилплощади, берут далеко не все. Жить захочешь - покрутишься и заработаешь.
1. Первоначалка ниже 70% это изврат.
2. Под здачу брать бетогниум, адь по определению, лучше уж коммерческую недвижку тогда.
3. Риск потери концентрации на цели, это извините к психологу
Как накопить первоначалку?
бредово, копите целиком на кв,или уж на первоначалку не менее 70%! это для тех кому невтерпеж, деньги ляшку жгут и прочее
Не живите на одну зп, обязательно подработки! Если уж стал такой вопрос как нужда в хатке. Это вещь первой необходимости!
4. Риск неудачных инвестиций
Смешно! любой крупняк в топ 25 обеспечит безгиморность и хороший % (пополняемость, капа ежемесячная)
топ 10 мрак для параноиков..
5. Риск криминального воздействия.
Межбанк, или мы не в 21 веке живем?
Роботека это одно.
А вот когда вы собираетесь влошица в бетониум, не заемными средствами а Своими Кровными!!!! вот тогда сто раз подумаете!!!!
Вставлю 50 копеек про первоначалку 70%. Оптимальна такая первоначалка, при которой проценты по кредиту меньше расходов на найм (это при выборе найм или ипотека, актуальным для тех у кого нет своего жилья). В этом же случае жизнь облегчит и налоговый вычет, который (если взять уведомление для работодателя и начать получать зарплату без вычета налогов) покроет на первые самые трудные грд-другой-третий заметную часть расходов на проценты.
Таким образом тем у кого жилья нет и доход ограниченный стремиться к 70% первоначалки довольно странно.
Все излишки обращать в валюту. Так вы не сможете их потратить под воздействием вау-импульса. Надеяться на рубль — нельзя, у него плохое реноме.
Хранить на обычном счёте в крупном банке, без надежды на мифические проценты. Или дома под паркетом: когда рубль обрушится, никто вам вашу валюту по честному курсу не отдаст.
Ближе к моменту «взятия ипотеки» сделать родителям обоих супругов грустные глаза и попытаться выклянчить сотню-другую в качестве гуманитарной помощи, но рассчитывать на эту помощь на старте не стоит.
Если перспективы становятся туманными, а вариант не наклёвывается — приглядываться к предложениям: появляется какая-нибудь подходящая под вашу сумму комната в коммуналке, хватайте её не раздумывая. В ней можно как-то жить, прописаться (если с пропиской проблемы), а если сдавать, то она превратится хоть и в небольшой, но источник «излишек». Года через полтора-два докопите на следующий этап.
Мне кажется что с такими доходами, когда можно отложить указанные суммы, то и ипотека не нужна, а если все же нужна и влез в неё, то уже дети не светят, так как нынче это очень дорогое удовольствие, особенно с учетом отпуска по уходу за ребенком и доступностью детских дошкольных учреждений.