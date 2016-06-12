Как участвовать в краудфандинге?

Короткий ответ: максимально осторожно и с пониманием, что деньги всё равно могут быть потеряны навсегда.



Длинный ответ.



Краудфандинг, то есть сбор денег на какой-то проект «всем миром», уже давно не новинка для российских потребителей. Тем не менее, всё новые люди открывают для себя как отечественные, так и иностранные краудфандинговые площадки - и часто остаются крайне разочарованными. Одни проекты просто оказываются фальшивыми; другие выпускают товар намного худшего качества, чем ожидалось; менеджеры третьих оказываются недостаточно квалифицированными, чтобы справиться с задачей, хотя искренне пытаются это сделать. Конечно, бывают и вполне успешные кампании. Как уберечь себя от потерь времени, настроения и денег, участвуя в краудфандинге?



1. Краудфандинговый сайт - не магазин. Участвуя в проекте, вы не покупаете товар, вы вкладываете деньги в реализацию некоей задумки. Результат проекта может оказаться совсем не таким, как планировали его авторы и «бэкеры», т.е. те, кто его финансировал. А в некоторых случаях суть проекта и вовсе не в создании полезной для вас вещи, а в самовыражении авторов, которым вы просто немного помогаете реализовать мечту.



2. Если проект выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, тут что-то не так. Гаджеты из фантастических фильмов типа лазерной бритвы крайне редко создаются независимыми командами любителей. После того, как пройдёт первый «вау-эффект» от супергаджета, подумайте на холодную голову: не нарушаются ли в представленной идее законы физики, можно тот или иной прибор создать «на коленке» или это только фантазия дизайнера?



3. Проверьте, есть ли у проекта прототип или образец. Внимательно посмотрите презентацию, изучите приложенные документы. Команда проекта должна показать, что у них есть хотя бы нечто, напоминающее основными свойствами предмет, создание которого они предлагают профинансировать. Отличайте красивые картинки и «мультики», нарисованные дизайнером, от «физической» вещи, которую авторы показывают в ролике в реальной ситуации.



4. Убедитесь, что команда проекта имеет необходимые навыки и опыт. Биография основных участников должна содержать не общие слова в стиле «имеет огромные познания и опыт в создании фитюлек», а конкретные данные о том, какие именно фитюлки человек создавал, что из этого получилось и где результаты его труда можно посмотреть.



5. Если проект не подразумевает создание какой-то физической вещи, а, например, собирает деньги на путешествие автора в экзотическую страну с изданием фотоальбома, это не значит, что у автора не должно быть соответствующего опыта. Даже в творческих вопросах лучше финансировать профессионалов, чем людей, которые не понимают, за что берутся.



6. Посмотрите, есть ли у организаторов опыт в краудфандинге - и какой, положительный или отрицательный. Если авторы ранее запускали и успешно реализовывали проекты, то это большой «плюс», если пытались, но не получилось, то велика вероятность, что и в данном случае возникнут проблемы.



7. Не читайте бизнес-план: всё равно ни у какого проекта никогда не получится его реализовать. В крайнем случае, достаточно убедиться в его наличии и минимальной разумности. Если бизнес-план чересчур оптимистичен даже по меркам краудфандинга (где все всегда преувеличивают свои возможности и будущие успехи), это плохой знак.



8. Будьте готовы к тому, что с очень высокой вероятностью проект будет реализован не так, как планировали авторы. Даже (и особенно) если он более чем успешно собрал деньги. Слишком большой спрос вынуждает менять изначальные установки, например, превращать мелкосерийное производство в промышленное, что требует совершенно других навыков организации процесса. Скорее всего, ожидаемая вами вещь будет прислана намного позже обещанного, будет выглядеть не так хорошо как на картинке, и иметь далеко не все заявленные функции. Впрочем, чудеса случаются: иногда результат краудфандинга превосходит ожидания.



9. Считайте краудфандинг своего рода лотереей и относитесь к нему соответственно: не тратьте слишком много, не переживайте из-за неудач и радуйтесь, если результат вас устраивает.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.