Как поступить со вкладами и кредитами в объединяющихся банках?

Чтобы снизить риск потери денег при отзыве лицензии, вкладчики часто открывают несколько депозитов в разных банках, сумма на каждом из которых (включая проценты) не превышает 1,4 млн рублей. Но может так получиться, что банки, в которых открыты вклады, сливаются и становятся одним банком. Что тогда происходит с вкладами и что следует сделать вкладчику? Тот же вопрос возникает и у заёмщиков.



Ответ стоит разбить на две части. Если банк А купил контрольный пакет или все акции банка Б, то для вкладчиков ничего не меняется. Так же, как и в случае, если собственник банка А купил ещё один банк Б. Эти банки остаются отдельными юридическими лицами с отдельными банковскими лицензиями. Поэтому вклады, открытые одним человеком в таких банках, считаются отдельными вкладами, и по каждому из них действует отдельная страховка АСВ - по 1,4 млн рублей для каждого вклада.



Но если банк А поглощает (присоединяет) банк Б и делает его своей частью, отказываясь от второй банковской лицензии, то ситуация меняется. После окончательного присоединения одного банка к другому все вклады переходят в один банк. Это значит, что если у вас было 700 тыс. рублей в банке А и 800 тыс. рублей в банке Б, то после того, как банк Б присоединится к банку А, у вас будет два вклада на общую сумму 1,5 млн рублей в одном банке А. При этом застрахованной в АСВ будет только сумма 1,4 млн рублей, остальное - за пределами страховки.



Сильно переживать по этому поводу не стоит. Крайне маловероятно, что банк, только что поглотивший другой банк, вскоре лопнет. Поэтому срочно забирать «лишние» деньги со вклада, теряя проценты, не надо. Дождитесь окончания срока ближайшего вклада и решите, как вы поступите: снимете деньги и переложите их в другой банк или продолжите доверять банку-покупателю, храня в нём средства, превышающие застрахованный размер. Безопаснее, конечно, первый вариант, но это личное дело каждого вкладчика.



Похожая ситуация и с кредитами. До тех пор, пока банки не объединились в одно юридическое лицо, вы должны двум разным банкам, даже если один из них принадлежит другому или они оба принадлежат одному собственнику. Но после юридического объединения вашим кредитором становится один банк, что приводит к двум последствиям:



- во-первых, надо проследить за изменением реквизитов для внесения очередных платежей по кредиту. Скорее всего, вам сообщат новые реквизиты (точнее, обязательно сообщат, но в силу разных обстоятельств вы можете пропустить это сообщение). Но лучше побеспокоиться самостоятельно и перед датой платежа проверить реквизиты на сайте банка;



- во-вторых, если у вас два похожих кредита (две карты или два потребительских кредита и т.п.), то есть смысл поговорить с банком об их объединении или изменении условий в лучшую сторону. Не факт, что получится, но попробовать можно.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.