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Как поступить со вкладами и кредитами в объединяющихся банках?

10.07.2016 20:00 11 8 097 просмотров
Чтобы снизить риск потери денег при отзыве лицензии, вкладчики часто открывают несколько депозитов в разных банках, сумма на каждом из которых (включая проценты) не превышает 1,4 млн рублей. Но может так получиться, что банки, в которых открыты вклады, сливаются и становятся одним банком. Что тогда происходит с вкладами и что следует сделать вкладчику? Тот же вопрос возникает и у заёмщиков.

Ответ стоит разбить на две части. Если банк А купил контрольный пакет или все акции банка Б, то для вкладчиков ничего не меняется. Так же, как и в случае, если собственник банка А купил ещё один банк Б. Эти банки остаются отдельными юридическими лицами с отдельными банковскими лицензиями. Поэтому вклады, открытые одним человеком в таких банках, считаются отдельными вкладами, и по каждому из них действует отдельная страховка АСВ - по 1,4 млн рублей для каждого вклада.

Но если банк А поглощает (присоединяет) банк Б и делает его своей частью, отказываясь от второй банковской лицензии, то ситуация меняется. После окончательного присоединения одного банка к другому все вклады переходят в один банк. Это значит, что если у вас было 700 тыс. рублей в банке А и 800 тыс. рублей в банке Б, то после того, как банк Б присоединится к банку А, у вас будет два вклада на общую сумму 1,5 млн рублей в одном банке А. При этом застрахованной в АСВ будет только сумма 1,4 млн рублей, остальное - за пределами страховки.

Сильно переживать по этому поводу не стоит. Крайне маловероятно, что банк, только что поглотивший другой банк, вскоре лопнет. Поэтому срочно забирать «лишние» деньги со вклада, теряя проценты, не надо. Дождитесь окончания срока ближайшего вклада и решите, как вы поступите: снимете деньги и переложите их в другой банк или продолжите доверять банку-покупателю, храня в нём средства, превышающие застрахованный размер. Безопаснее, конечно, первый вариант, но это личное дело каждого вкладчика.

Похожая ситуация и с кредитами. До тех пор, пока банки не объединились в одно юридическое лицо, вы должны двум разным банкам, даже если один из них принадлежит другому или они оба принадлежат одному собственнику. Но после юридического объединения вашим кредитором становится один банк, что приводит к двум последствиям:

- во-первых, надо проследить за изменением реквизитов для внесения очередных платежей по кредиту. Скорее всего, вам сообщат новые реквизиты (точнее, обязательно сообщат, но в силу разных обстоятельств вы можете пропустить это сообщение). Но лучше побеспокоиться самостоятельно и перед датой платежа проверить реквизиты на сайте банка;

- во-вторых, если у вас два похожих кредита (две карты или два потребительских кредита и т.п.), то есть смысл поговорить с банком об их объединении или изменении условий в лучшую сторону. Не факт, что получится, но попробовать можно.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 11

Максимилиан  (reasonable_man)
#
по вкладам - забирать излишек однозначно, если Вы, конечно, деньги зарабатываете сами, а они не с неба падают
Роман  (1001126)
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Про вклады в объединяющихся банках информация некорректна! smile:fool:
Если сумма вкладов после объединения превысит ССВ, то вкладчик имеет право досрочно закрыть один из вкладов без потери начисленных процентов и штрафных санкций.
Пример - при поглощении Мособлом Инреса, вклады в Инресе были досрочно закрыты.
Тщательнее надо писать! smile:wikigo:
Князь Мышкин  (knjaz-myshkin)
#
Цитата
Роман пишет:
Если сумма вкладов после объединения превысит ССВ, то вкладчик имеет право досрочно закрыть один из вкладов без потери начисленных процентов и штрафных санкций.

А разве у объединяющихся банков разве есть такая обязанность дать возможность закрыть один их вкладов? И что делать если такой возможности не дают, а со вклада расходные операции не предусмотрены, и вклад ещё на долгий срок?
Герман Жигачев  (Guerman)
#
Цитата
Роман пишет:
Про вклады в объединяющихся банках информация некорректна! smile:fool:
Если сумма вкладов после объединения превысит ССВ, то вкладчик имеет право досрочно закрыть один из вкладов без потери начисленных процентов и штрафных санкций.
Пример - при поглощении Мособлом Инреса, вклады в Инресе были досрочно закрыты.
Тщательнее надо писать! smile:wikigo:


Извините, можно ссылку на нормативно-правовой акт?
Денис Алексеев  (alex6187)
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Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 ссылка на документ
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Цитата
Денис Алексеев пишет:
Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 ссылка на документ


Номер статьи закона, пожалуйста.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
Роман пишет:
Про вклады в объединяющихся банках информация некорректна! smile:fool:
Если сумма вкладов после объединения превысит ССВ, то вкладчик имеет право досрочно закрыть один из вкладов без потери начисленных процентов и штрафных санкций.
Пример - при поглощении Мособлом Инреса, вклады в Инресе были досрочно закрыты.
Тщательнее надо писать! smile:wikigo:


Очень хотелось бы конкретную ссылочку на закон с номером статьи.
Степан Сергеев  (step777)
#
Цитата
Артём Ейсков пишет:
Цитата
Роман пишет:
Про вклады в объединяющихся банках информация некорректна! smile:fool:
Если сумма вкладов после объединения превысит ССВ, то вкладчик имеет право досрочно закрыть один из вкладов без потери начисленных процентов и штрафных санкций.
Пример - при поглощении Мособлом Инреса, вклады в Инресе были досрочно закрыты.
Тщательнее надо писать! smile:wikigo:


Очень хотелось бы конкретную ссылочку на закон с номером статьи.

Вам же написали уже закон! Статью 23.5 не читали? Особенности реорганизации кредитной организации в форме слияния, присоединения и преобразования
"Кредитор кредитной организации - физическое лицо в связи с реорганизацией кредитной организации вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты:
1) получения им письменного уведомления (в случае использования способа уведомления кредиторов, указанного в пункте 1 части первой настоящей статьи);
2) опубликования кредитной организацией в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации кредитной организации (в случае использования способа уведомления кредиторов, указанного в пункте 2 части первой настоящей статьи)."
Юрий Полищук  (yura1189)
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Артём, в отзывах об АРКСбанке можно увидеть случаи, когда банк существенно не доплачивает в бюджет налоги на валютные вклады со ставкой 10%. Сумма, пришедшая в налоговую занижена в 10-ки раз. Случай не единичный. О чём может свидетельствовать данное обстоятельство и какая ответственность у налогового агента?
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