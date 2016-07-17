Как безопасно использовать карту в такси-сервисах?

Короткий ответ: совсем безопасно - почти никак, но можно ограничить риск потерь.



Длинный ответ.



Популярные сервисы по вызову такси с помощью мобильного приложения часто требуют привязывать банковскую карту к своему эккаунту для быстрой и простой оплаты их услуг. В некоторых случаях без привязанной карты вообще нельзя пользоваться сервисом, в некоторых можно, для удобства клиенты всё равно делают привязку.



Проблемы начинаются, когда злоумышленники получают доступ к данным клиента. Внезапно оказывается, что человек куда-то «ездил» (хотя на самом деле его там не было), поездка была успешно оплачена, а деньги списались с карты. В особо запущенных случаях такое может происходить несколько раз, пока владелец карты не заподозрит, что что-то пошло не так. Далее начинается обычная эпопея с ругательными постами в социальных сетях, блокированием и перевыпуском карты, требованием к сервису вернуть деньги, перепиской со службой поддержки и т.д.



Избежать большей части проблем и ограничить потенциальные потери можно простым и очевидным способом, о котором часто забывают даже продвинутые пользователи банковских услуг. Используйте для привязки к различным сервисам одну или несколько «мусорных» карт, на которых постоянно хранится совсем немного денег - примерно на одну поездку на обычное расстояние или на одну оплату других услуг, ради которых вы привязали карту. Естественно, карта должна быть дебетовой без овердрафта. В этом случае вы не сможете потерять слишком большую сумму, даже если эккаунт в сервисе или карта будут скомпрометированы. Обратите внимание, что виртуальные карты могут не работать с такси-сервисами, поэтому привязывать надо «реальные» карты.



Более того, денег на такой карте можно и вообще не держать. По правилам Uber, Яндекс Такси и Gett снятие средств с карты происходит после поездки (при сумме свыше 1 тыс. рублей у Яндекс Такси снятие идёт по частям в ходе поездки). Если денег на карте не хватает, позже производится несколько попыток списания, а потом долг передаётся в анти-фрод подразделение компании. До этого дело лучше не доводить, а спокойно оплатить поездку картой или другим способом через свой эккаунт в сервисе в тот же день. Единственная сложность, с которой придётся столкнуться - вы не сможете заказать ещё одну поездку, пока не погасите долг. Вариант немного параноидальный, но если вам так спокойнее, то почему бы и нет.



Этот же совет применим и к любым другим сервисам с привязкой банковских карт и автоматической оплатой. Только сначала стоит попробовать привязать виртуальную карту - в случае проблем её проще и быстрее «перевыпустить».



В целом, отказ от хранения на любой карте каких-либо значительных сумм должен войти в привычку, как и использование нескольких карт для разных типов платежей: только для снятия наличных, только для магазинов, только для доверенных сайтов, для «мусорных» платежей на неоднозначных сайтах и сервисах. В качестве «мусорных» карт можно использовать бесплатные карты, предлагаемые разными банками и - при возможности - виртуальные карты банков, Яндекс.Денег, Qiwi и других сервисов.



PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.