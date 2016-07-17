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Как безопасно использовать карту в такси-сервисах?

17.07.2016 20:00 18 23 564 просмотра
Короткий ответ: совсем безопасно - почти никак, но можно ограничить риск потерь.

Длинный ответ.

Популярные сервисы по вызову такси с помощью мобильного приложения часто требуют привязывать банковскую карту к своему эккаунту для быстрой и простой оплаты их услуг. В некоторых случаях без привязанной карты вообще нельзя пользоваться сервисом, в некоторых можно, для удобства клиенты всё равно делают привязку.

Проблемы начинаются, когда злоумышленники получают доступ к данным клиента. Внезапно оказывается, что человек куда-то «ездил» (хотя на самом деле его там не было), поездка была успешно оплачена, а деньги списались с карты. В особо запущенных случаях такое может происходить несколько раз, пока владелец карты не заподозрит, что что-то пошло не так. Далее начинается обычная эпопея с ругательными постами в социальных сетях, блокированием и перевыпуском карты, требованием к сервису вернуть деньги, перепиской со службой поддержки и т.д.

Избежать большей части проблем и ограничить потенциальные потери можно простым и очевидным способом, о котором часто забывают даже продвинутые пользователи банковских услуг. Используйте для привязки к различным сервисам одну или несколько «мусорных» карт, на которых постоянно хранится совсем немного денег - примерно на одну поездку на обычное расстояние или на одну оплату других услуг, ради которых вы привязали карту. Естественно, карта должна быть дебетовой без овердрафта. В этом случае вы не сможете потерять слишком большую сумму, даже если эккаунт в сервисе или карта будут скомпрометированы. Обратите внимание, что виртуальные карты могут не работать с такси-сервисами, поэтому привязывать надо «реальные» карты.

Более того, денег на такой карте можно и вообще не держать. По правилам Uber, Яндекс Такси и Gett снятие средств с карты происходит после поездки (при сумме свыше 1 тыс. рублей у Яндекс Такси снятие идёт по частям в ходе поездки). Если денег на карте не хватает, позже производится несколько попыток списания, а потом долг передаётся в анти-фрод подразделение компании. До этого дело лучше не доводить, а спокойно оплатить поездку картой или другим способом через свой эккаунт в сервисе в тот же день. Единственная сложность, с которой придётся столкнуться - вы не сможете заказать ещё одну поездку, пока не погасите долг. Вариант немного параноидальный, но если вам так спокойнее, то почему бы и нет.

Этот же совет применим и к любым другим сервисам с привязкой банковских карт и автоматической оплатой. Только сначала стоит попробовать привязать виртуальную карту - в случае проблем её проще и быстрее «перевыпустить».

В целом, отказ от хранения на любой карте каких-либо значительных сумм должен войти в привычку, как и использование нескольких карт для разных типов платежей: только для снятия наличных, только для магазинов, только для доверенных сайтов, для «мусорных» платежей на неоднозначных сайтах и сервисах. В качестве «мусорных» карт можно использовать бесплатные карты, предлагаемые разными банками и - при возможности - виртуальные карты банков, Яндекс.Денег, Qiwi и других сервисов.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 18

And Gych  (dongu)
#
А у кого из ПАССАЖИРОВ есть такой печальный опыт?
Это же возможно только, когда ты сам лопухнулся и отдал мошеннику данные своей карты!!!
Вы сами пишете: "Проблемы начинаются, когда злоумышленники получают доступ к данным клиента." !!!
Как получают??? Или Вы знаете случаи взлома у Uber или Яндекс-такси или других???
Крупные операторы "дают полную гарантию" при регистрации карты! Или всё-таки врут все?
Приведите примеры подобных "взломов" плз., если знаете!
Может у читателей есть печальный опыт??? Поделитесь.
Спасибо. smile;)
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
And Gychev пишет:
А у кого из ПАССАЖИРОВ есть такой печальный опыт?
Это же возможно только, когда ты сам лопухнулся и отдал мошеннику данные своей карты!!!
Вы сами пишете: "Проблемы начинаются, когда злоумышленники получают доступ к данным клиента." !!!
Как получают??? Или Вы знаете случаи взлома у Uber или Яндекс-такси или других???
Крупные операторы "дают полную гарантию" при регистрации карты! Или всё-таки врут все?
Приведите примеры подобных "взломов" плз., если знаете!
Может у читателей есть печальный опыт??? Поделитесь.
Спасибо. smile;)


1) Через фишинг или вирус получают доступ к почтовому эккаунту человека, дальше всё просто.
2) Логин-пароль где-то хранятся, кроме как в голове? Значит, их можно найти/украсть.
3) Один пароль на всех сервисах? Дальше понятно.
4) Вирус может быть в телефоне.
5) Поставили левое приложение, ввели данные от такси? Кто-то по ним покатается.

Люди бывают очень странными. Сегодня читал, как человек жалуется на то, что кто-то пользуется его эккаунтом в Убере. Сообщение начинается так: "недавно получил сообщение о смене почтового адреса в профиле Uber, но не обратил внимания". Что можно посоветовать такому пользователю?

Конкретные примеры - гуглите, их сотни. В феврале был особенно большой вал сообщений, но и сейчас часто встречаются. Если читатели здесь расскажут, будет интересно, согласен.
Роман  (1001126)
#
Народ жалуется в сетях, что с привязанной карты сами службы такси снимают деньги. Например, машина приехала, но Вы ее не сразу увидели (сложный район), пока нашли, деньги за сверхлимитное ожидание уже списались. Или отменили поездку в последний момент - тоже штраф автоматом спишут.
Не знаю, но в Москве и Гетт и Убер с удовольствием берут наличку. Сам сторонник безналичных расчетов, но здесь нал пока рулит (если нет прокатной машинки в самом такси) smile:)
Александр  (AlexandrNic)
#
А мне вообще непонятна какая-то маниакальная тяга населения платить картой за всё подряд. Ладно, крупные суммы, там всё ясно, но уж небольшую сумму на оплату такси можно и наличными иметь.
Николай Сурков  (DrNick)
#
Цитата
Александр пишет:
А мне вообще непонятна какая-то маниакальная тяга населения платить картой за всё подряд.

Как начнёте пользоваться картой с кэшбэком, сами захотите платить картой за всё подряд!
maxtsaturyan  (maxtsaturyan)
#
Цитата
Александр пишет:
А мне вообще непонятна какая-то маниакальная тяга населения платить картой за всё подряд. Ладно, крупные суммы, там всё ясно, но уж небольшую сумму на оплату такси можно и наличными иметь.


А вот и нет. Я предпочту платить картой, чтобы не возиться с монетами, со сдачей, с "а у вас будет Х рублей?" и прочим. Потом ещё и думать куда деть мешающую мелочь в кармане.. Нет уж, спасибо smile:)
woodworld  (woodworld)
#
/В особо запущенных случаях такое может происходить несколько раз, пока владелец карты не заподозрит, что что-то пошло не так./

Из мира фантастики данный тезис
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
woodworld пишет:
/В особо запущенных случаях такое может происходить несколько раз, пока владелец карты не заподозрит, что что-то пошло не так./

Из мира фантастики данный тезис


Из мира странных людей. https://life.ru/t/life78/874650/zloumyshlienniki_spisali_s_bankovskoi_kar­ty_pietierburzhienki_174_tysiachi_na_uber
Алексей Фин  (Alexvfin)
#
У Тиньков банка есть такая классная штука, как отключение возможности проведения операции по реквизитам карты. Причем включить и отключить этот режим можно по бесплатному (по РФ) звонку по телефону в банк.
Т.е можно включить только на момент поездки, а все остальное время держать выключенным и операции, даже при полной информации о реквизитах карты, по идее не должны пройти. И это работает - во всяком случае, когда я провожу покупку в инете по реквизитам и забываю этот режим включить, то операции действительно не проходят.
А Никитин  (A_Nikitin)
#
Странно, что автор, вроде бы проработавший данную тему, не знает двух важных моментов:
1. Не "виртуальные карты не работают с сервисами такси", а "сервисы такси отказываются работать с виртуальными картами", вычисляя их по БИНам, а потом ещё и требуя сделать живую фотографию самой карты прямо из своего собственного приложения.
2. Если на карте недостаточно средств для оплаты всей поездки, то на Вас просто повесят долг и после нескольких неспешных попыток списать его подадут в суд.
Anton  (SideX)
#
Артем, на банки.ру есть отчетность каждого банка по месяцам, ну там баланс, депозиты, нормативы и прочее. И по каждому критерию (относительно недавно сделали!) есть позиция банка в общем зачете. Заметил, что помимо норматива Н1, очень хорошим и любопытным критерием стабильности банка являются остатки на Лоро-счетах. Напишите, пожалуйста, статью об этом.
Anton  (SideX)
#
Цитата
А вот и нет. Я предпочту платить картой, чтобы не возиться с монетами, со сдачей, с "а у вас будет Х рублей?" и прочим. Потом ещё и думать куда деть мешающую мелочь в кармане.. Нет уж, спасибо smile:)


Особенно когда начинается вымогательство на предмет дополнительных денег. Мол, дай, кризис, детей кормить нечем и прочий скулёж. Да, случается и такое. После чего водителя надо увольнять.

А так ответ простой -- ничего не знаю, кредитная карта smile:D
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
Андрей Никитин пишет:
1. Не "виртуальные карты не работают с сервисами такси", а "сервисы такси отказываются работать с виртуальными картами", вычисляя их по БИНам, а потом ещё и требуя сделать живую фотографию самой карты прямо из своего собственного приложения.
2. Если на карте недостаточно средств для оплаты всей поездки, то на Вас просто повесят долг и после нескольких неспешных попыток списать его подадут в суд.


1. С т.з. потребителя нет разницы - что в лоб, что по лбу.

2. Не понял, в чём вопрос ко мне. Что будет несколько попыток снять деньги, написано в тексте. Дальше долг уходит в отдел по работе с долгами, а как там решат - подавать в суд или ещё что, это их дело. Я ж не пишу, что не надо платить совсем. Просто можно заплатить вечером из дома, например. За несколько часов в суд не подадут.
Mikhail Kuznetcov
#
Цитата
And Gychev пишет:
А у кого из ПАССАЖИРОВ есть такой печальный опыт?
Это же возможно только, когда ты сам лопухнулся и отдал мошеннику данные своей карты!!!
Вы сами пишете: "Проблемы начинаются, когда злоумышленники получают доступ к данным клиента." !!!


Данные клиента написаны на банковской карте! Все кто видел вашу банковскую карту хоть раз в жизни (даже сотрудник банка выдавший вам ее) могут ею платить! Сохранить их в секрете невозможно в принципе.

Поэтому глупо обсуждать вопрос как безопасно пользоваться банковским продуктом не обеспечивающим безопасность денег клиента в принципе в виду отсутствия таковой возможности. smile:D smile:D smile:D

Используйте нал. или предоплату (абонимент)
Сергей Борматов
#
14 февраля мне пришла смс о том что с моей карты пробуют списать 1р, а потом смс об отмене покупки.

Пишу в саппорт, они сообщают что проведут служебную проверку, в итоге выясняется что моя карта привязана к 2 левым телефонам. И что скорее всего у меня украли мои данные и т.п.

Я отвечаю, что картой совсем не пользуюсь, ни в какие сервисы нигде регистрировался кроме yandex такси и Uber.

Я так же открыто заявляю проблема связаны с технической дырой вашего сервиса , либо с недобросовестными сотрудниками вашей компании, которые имеют доступ к БД. И как после выяснил оказался прав, т.к. моя проблема не новая, у кучу людей так же не законно списывали деньги.

На мой запрос предоставить данные тех людей которые привязали мою карту я до сих пор ответа так и получил.

http://joxi.ru/Vm6vGb6IDKYW6m
ratol  (ratol)
#
Дел
ratol  (ratol)
#
...
Иванов Максим  (showazart)
#
Я раньше думал что сообщения от некоторых людей типа "у меня убер или яндекс украл 20.000руб с карты" полный бред.Хотя потом наткнулся на некоторых сайтах продажу пассажирских брут аккаунтов убер. Понимаете что происходит? Просто народ сам скомпрометировал свои данные и потом плачут что деньги украли.
Так что мой совет,используйте отдельную карту для такси,когда нужно ехать просто пополните её на нужную сумму и не парьтесь потом.
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