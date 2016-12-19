Как вести себя во время банковского моратория?

Банк России ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов в Татфондбанке сроком на три месяца и назначил в банк временную администрацию из сотрудников Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Что это значит для клиентов банка - физических и юридических лиц? Есть ли надежда на возобновление работы банка или получение денег со счетов? Что делать после введения моратория в любом другом банке в будущем?



Что такое «мораторий»?



Банк России вводит «мораторий на удовлетворение требований кредиторов», если ситуация в банке плоха, но непонятно, насколько именно плоха. Банк перестал проводить платежи, у него явные проблемы, но у Банка России нет уверенности в фатальности этих проблем. Чтобы предупредить возможные неправильные (или преступные) действия руководства банка, разобраться с происходящим и не дать вкладчикам уничтожить банк на волне паники, ЦБ отстраняет от руководства банком его менеджеров, вводит туда своих людей и «замораживает» счета по состоянию на утро дня введения моратория. После этого временная администрация тщательно проверяет состояние банка, в результате чего принимается решение, что с ним делать дальше. Возможные варианты:



- отзыв лицензии;

- передача на санацию в другой банк при поддержке ЦБ;

- частичная передача «здоровых» активов и пассивов банка в другой банк и ликвидация остатков.



Что происходит со счетами и вкладами физических лиц во время моратория?



Для физических лиц и ИП введение моратория означает наступление страхового случая - точно такого же, как при отзыве лицензии. То есть волноваться не о чем: средства со вкладов в пределах застрахованной в АСВ суммы (1,4 млн рублей) будут быстро и чётко выплачены (если нет «тетрадочных» вкладов, цела база данных по вкладчикам и т.п.).



Если сумма вкладов человека в банке была больше 1,4 млн рублей, то сумма превышения останется на счёте. Прощаться с ней пока рано: в случае, если банк будет отправлен на санацию или его обязательства и имущество будут переданы другому банку, оставшиеся деньги вернутся вкладчикам в полном объёме - просто немного позже и, возможно, в виде вклада в другом банке. Но если произойдёт отзыв лицензии с последующей ликвидацией банка, скорее всего, вернётся далеко не всё и очень не скоро.



Иногда возникает недопонимание ситуации с валютными вкладами. Если человек не успел получить страховое возмещение по валютному вкладу после наступления моратория и дождался отзыва лицензии, он может подумать, что отзыв лицензии - это второй страховой случай, а значит, курс обмена валютного вклада на рубли должен учитываться по состоянию на дату отзыва лицензии. На самом деле нет. Страховой случай - только один, второго быть не может, отзыв лицензии после введения моратория не становится новым страховым случаем. Это значит, что при пересчёте суммы вклада из валюты в рубли для выплаты страховки используется курс на день введения моратория.



Можно ли получить деньги с банковских карт?



С кредитных карт, очевидно, нет. С предоплаченных банковских карт, у которых нет счёта - тоже нет, придётся ждать окончания моратория и надеяться, что банк выживет. С дебетовых карт (в т.ч. зарплатных) - можно, по той же процедуре, что и деньги со вкладов и других счетов, т.е. через подачу заявления в банк - агент АСВ после того, как он будет назначен.



Что происходит со счетами юридических лиц во время моратория?



Юридическим лицам придётся сложнее. Их счета в полном объёме замораживаются по состоянию на утро введения моратория: ни снять, ни перевести куда-то деньги нельзя. Остаётся только ждать решения ЦБ о судьбе банка, оно должно быть принято в любой день в течение трёх месяцев.



При этом факт введения моратория не избавляет юрлица от необходимости платить зарплату, налоги, расплачиваться с поставщиками и т.д. Считается, что риск потери доступа к счетам - это проблема предприятия, оно должно уметь находить выход из такой ситуации.



Впрочем, если ЦБ решит не отзывать лицензию банка, а провести те или иные процедуры восстановления его деятельности, через какое-то время доступ к счетам юридических лиц вернётся. Надежды на это не очень много, но она есть.



Отдельный вопрос - средства компаний, «зависшие» в непонятном статусе - когда банк принял распоряжение о переводе, но не исполнил его. Тут по каждому конкретному случаю надо разбираться с временной администрацией - «искать деньги».



Как начисляются проценты на обязательства банка?



Начисление процентов по договорам вкладов приостанавливается. Зато со дня наступления моратория на замороженные средства начинают начисляться специальные «мораторные» проценты. Они начисляются только на «тело» вклада или долга банка и составляют 2/3 от процентной ставки рефинансирования Банка России, которая сейчас равна ключевой ставке, то есть 10%. Проще говоря, сейчас на вклады и другие замороженные обязательства банка начисляется 6,67% годовых.



Получить эти проценты можно в двух случаях: если банк выходит из моратория в той или иной степени «живым» (то есть без отзыва лицензии), то он сам начислит проценты и добавит их ко вкладу. Если лицензия будет отозвана, то мораторные проценты будут включены в соответствующую очередь требований, но их выплата будет проводиться только после удовлетворения всех требований этой очереди (то есть скорее всего никогда).



Интересно, что в законе не сделано никаких исключений для начисления таких процентов, то есть они будут идти в т.ч. на текущие счета, карты и т.п., по которым «договорный» процент был ниже.



Что будет с поступающими платежами?



А в этом случае - хорошая новость. В отличие от ситуации с отзывом лицензии, все деньги, поступающие на счета физических и юридических лиц во время моратория, доступны для операций. Вы можете перевести их на свой счёт в другом банке, заплатить кому-то или снять наличными (по обычным правилам).



Единственное, что надо помнить: ЦБ может принять решение об отзыве лицензии банка в любой момент действия моратория, поэтому распоряжаться поступающими деньгами надо очень быстро, их не стоит оставлять на счёте даже «до завтра». После отзыва лицензии вы потеряете доступ к полученным деньгам и сможете лишь включить эту сумму в свои требования кредитора.



Надо ли продолжать выплачивать кредиты?



Обязательно. Объявление моратория касается только обязательств банка перед вами (и другими клиентами), но не ваших обязательств перед банком. Поэтому надо продолжать делать взносы точно так же, как и раньше. Но при этом следить за новостями: если у банка будет отозвана лицензия, через какое-то время реквизиты для оплаты кредитов изменятся. То же самое произойдёт, если кредиты банка будут переданы в другой банк. Поэтому следите за новостями на сайте банка и на сайте АСВ, но до тех пор, пока там ничего не сказано про новые реквизиты, продолжайте платить, как и раньше.



Кто может получить деньги в банке, несмотря на мораторий?



Есть четыре «привилегированные» группы, которые всё же могут получить деньги с «мораторного» банка:



- граждане, перед которыми банк отвечает за причинение вреда жизни и здоровью;

- работники банка в части выходных пособий и зарплаты, а также те, кто имеет трудовой договор с банком о выплате вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности;

- получатели средств по организационно-хозяйственным расходам банка;

- владельцы исполнительных документов, выданных до дня введения моратория на основании решений о взыскании задолженности банка по заключенным с физическими лицами договорам банковского вклада и договорам банковского счета.



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