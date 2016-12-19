Как вести себя во время банковского моратория?

Банк России ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов в Татфондбанке сроком на три месяца и назначил в банк временную администрацию из сотрудников Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Что это значит для клиентов банка - физических и юридических лиц? Есть ли надежда на возобновление работы банка или получение денег со счетов? Что делать после введения моратория в любом другом банке в будущем?
Что такое «мораторий»?
Банк России вводит «мораторий на удовлетворение требований кредиторов», если ситуация в банке плоха, но непонятно, насколько именно плоха. Банк перестал проводить платежи, у него явные проблемы, но у Банка России нет уверенности в фатальности этих проблем. Чтобы предупредить возможные неправильные (или преступные) действия руководства банка, разобраться с происходящим и не дать вкладчикам уничтожить банк на волне паники, ЦБ отстраняет от руководства банком его менеджеров, вводит туда своих людей и «замораживает» счета по состоянию на утро дня введения моратория. После этого временная администрация тщательно проверяет состояние банка, в результате чего принимается решение, что с ним делать дальше. Возможные варианты:
- отзыв лицензии;
- передача на санацию в другой банк при поддержке ЦБ;
- частичная передача «здоровых» активов и пассивов банка в другой банк и ликвидация остатков.
Что происходит со счетами и вкладами физических лиц во время моратория?
Для физических лиц и ИП введение моратория означает наступление страхового случая - точно такого же, как при отзыве лицензии. То есть волноваться не о чем: средства со вкладов в пределах застрахованной в АСВ суммы (1,4 млн рублей) будут быстро и чётко выплачены (если нет «тетрадочных» вкладов, цела база данных по вкладчикам и т.п.).
Если сумма вкладов человека в банке была больше 1,4 млн рублей, то сумма превышения останется на счёте. Прощаться с ней пока рано: в случае, если банк будет отправлен на санацию или его обязательства и имущество будут переданы другому банку, оставшиеся деньги вернутся вкладчикам в полном объёме - просто немного позже и, возможно, в виде вклада в другом банке. Но если произойдёт отзыв лицензии с последующей ликвидацией банка, скорее всего, вернётся далеко не всё и очень не скоро.
Иногда возникает недопонимание ситуации с валютными вкладами. Если человек не успел получить страховое возмещение по валютному вкладу после наступления моратория и дождался отзыва лицензии, он может подумать, что отзыв лицензии - это второй страховой случай, а значит, курс обмена валютного вклада на рубли должен учитываться по состоянию на дату отзыва лицензии. На самом деле нет. Страховой случай - только один, второго быть не может, отзыв лицензии после введения моратория не становится новым страховым случаем. Это значит, что при пересчёте суммы вклада из валюты в рубли для выплаты страховки используется курс на день введения моратория.
Можно ли получить деньги с банковских карт?
С кредитных карт, очевидно, нет. С предоплаченных банковских карт, у которых нет счёта - тоже нет, придётся ждать окончания моратория и надеяться, что банк выживет. С дебетовых карт (в т.ч. зарплатных) - можно, по той же процедуре, что и деньги со вкладов и других счетов, т.е. через подачу заявления в банк - агент АСВ после того, как он будет назначен.
Что происходит со счетами юридических лиц во время моратория?
Юридическим лицам придётся сложнее. Их счета в полном объёме замораживаются по состоянию на утро введения моратория: ни снять, ни перевести куда-то деньги нельзя. Остаётся только ждать решения ЦБ о судьбе банка, оно должно быть принято в любой день в течение трёх месяцев.
При этом факт введения моратория не избавляет юрлица от необходимости платить зарплату, налоги, расплачиваться с поставщиками и т.д. Считается, что риск потери доступа к счетам - это проблема предприятия, оно должно уметь находить выход из такой ситуации.
Впрочем, если ЦБ решит не отзывать лицензию банка, а провести те или иные процедуры восстановления его деятельности, через какое-то время доступ к счетам юридических лиц вернётся. Надежды на это не очень много, но она есть.
Отдельный вопрос - средства компаний, «зависшие» в непонятном статусе - когда банк принял распоряжение о переводе, но не исполнил его. Тут по каждому конкретному случаю надо разбираться с временной администрацией - «искать деньги».
Как начисляются проценты на обязательства банка?
Начисление процентов по договорам вкладов приостанавливается. Зато со дня наступления моратория на замороженные средства начинают начисляться специальные «мораторные» проценты. Они начисляются только на «тело» вклада или долга банка и составляют 2/3 от процентной ставки рефинансирования Банка России, которая сейчас равна ключевой ставке, то есть 10%. Проще говоря, сейчас на вклады и другие замороженные обязательства банка начисляется 6,67% годовых.
Получить эти проценты можно в двух случаях: если банк выходит из моратория в той или иной степени «живым» (то есть без отзыва лицензии), то он сам начислит проценты и добавит их ко вкладу. Если лицензия будет отозвана, то мораторные проценты будут включены в соответствующую очередь требований, но их выплата будет проводиться только после удовлетворения всех требований этой очереди (то есть скорее всего никогда).
Интересно, что в законе не сделано никаких исключений для начисления таких процентов, то есть они будут идти в т.ч. на текущие счета, карты и т.п., по которым «договорный» процент был ниже.
Что будет с поступающими платежами?
А в этом случае - хорошая новость. В отличие от ситуации с отзывом лицензии, все деньги, поступающие на счета физических и юридических лиц во время моратория, доступны для операций. Вы можете перевести их на свой счёт в другом банке, заплатить кому-то или снять наличными (по обычным правилам).
Единственное, что надо помнить: ЦБ может принять решение об отзыве лицензии банка в любой момент действия моратория, поэтому распоряжаться поступающими деньгами надо очень быстро, их не стоит оставлять на счёте даже «до завтра». После отзыва лицензии вы потеряете доступ к полученным деньгам и сможете лишь включить эту сумму в свои требования кредитора.
Надо ли продолжать выплачивать кредиты?
Обязательно. Объявление моратория касается только обязательств банка перед вами (и другими клиентами), но не ваших обязательств перед банком. Поэтому надо продолжать делать взносы точно так же, как и раньше. Но при этом следить за новостями: если у банка будет отозвана лицензия, через какое-то время реквизиты для оплаты кредитов изменятся. То же самое произойдёт, если кредиты банка будут переданы в другой банк. Поэтому следите за новостями на сайте банка и на сайте АСВ, но до тех пор, пока там ничего не сказано про новые реквизиты, продолжайте платить, как и раньше.
Кто может получить деньги в банке, несмотря на мораторий?
Есть четыре «привилегированные» группы, которые всё же могут получить деньги с «мораторного» банка:
- граждане, перед которыми банк отвечает за причинение вреда жизни и здоровью;
- работники банка в части выходных пособий и зарплаты, а также те, кто имеет трудовой договор с банком о выплате вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности;
- получатели средств по организационно-хозяйственным расходам банка;
- владельцы исполнительных документов, выданных до дня введения моратория на основании решений о взыскании задолженности банка по заключенным с физическими лицами договорам банковского вклада и договорам банковского счета.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 28
1) Без понятия. Это очень частный вопрос, чтобы он возник, требуется совпадение нескольких не самых частых обстоятельств. Скорее всего, лучше задавать его непосредственно своей налоговой.
2) По идее, мораторные проценты при передаче счетов в другой банк должны сохраняться, т.к. в законе не предусмотрены ситуации отказа от этих процентов (цитата: "Начисленные проценты подлежат выплате после окончания срока действия моратория"). Вопрос только в сроках их выплаты. Допускаю, кстати, что при передаче вкладов обязательства по этим процентам останутся на "старом" банке. Но это не знание, а версия.
Вообще, с мораторными процентами какое-то мутное дело. Честно говоря, я и сам впервые о них узнал, занявшись изучением вопроса о моратории, а живых примеров их начисления и выплаты ещё не встречал. Информация в заметке основана на законе (127-ФЗ, статья 189.38) и официальных публикациях АСВ. Если среди читателей найдутся люди, получавшие мораторные проценты, было бы интересно узнать практику. С другой стороны, речь в конечном итоге идёт о десятых долях процента от суммы, вряд ли они стоят того, чтобы сильно заморачиваться. Разве что из спортивного интереса.
В сообщении АСВ https://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1706/429344/ указано следующее:
1. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) вводится на срок три месяца на основании приказа Банка России от 21 октября 2016 г. № ОД- 3629.
2. Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам, а также выплата возмещения будут осуществляться с 7 ноября 2016 г. до дня окончания срока действия моратория.
Вывод. Да, это страховой случай. Но очень специфический, с коротким сроком ограничения во времени. И если вкладчик в данный срок не уложился, то выплату возмещения ему не произведут. По всей видимости, эти деньги не пропадут. Но ему придется ждать либо отзыва лицензии, либо принятия решения о санации.
Артём, как мне кажется, есть еще один важный аспект. Я обратил на него внимание по аналогичной ситуации в банке "Пересвет".
В сообщении АСВ https://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1706/429344/ указано следующее:
1. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) вводится на срок три месяца на основании приказа Банка России от 21 октября 2016 г. № ОД- 3629.
2. Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам, а также выплата возмещения будут осуществляться с 7 ноября 2016 г. до дня окончания срока действия моратория.
Вывод. Да, это страховой случай. Но очень специфический, с коротким сроком ограничения во времени. И если вкладчик в данный срок не уложился, то выплату возмещения ему не произведут. По всей видимости, эти деньги не пропадут. Но ему придется ждать либо отзыва лицензии, либо принятия решения о санации.
Мораторий заканчивается не просто так, а каким-то решением (см. заметку). Любое из этих решений даёт вкладчикам доступ к деньгам - либо от АСВ (продолжение выплат по страховому случаю после отзыва лицензии), либо от другого банка (санация или передача активов и имущества). Т.е. это ограничение срока чисто формальное: до принятия решения о способе выхода из моратория ЦБ не может сказать, как долго продлится выплата возмещения.
Из всех ХХ банков, в которых вводили мораторий, в итоге:
- отзыв лицензии - ХХ1 банков
- передача на санацию в другой банк при поддержке ЦБ - ХХ2 банков
- частичная передача «здоровых» активов и пассивов банка в другой банк и ликвидация остатков - ХХ3 банков
Это позволит, например, просчитать риски для принятия решения вкладчику, у которого депозит под высокий процент в банке с мораторием, - оставлять на вкладе с надеждой на спасение или получать в АСВ)
"Что будет с поступающими платежами?
А в этом случае - хорошая новость. В отличие от ситуации с отзывом лицензии, все деньги, поступающие на счета физических и юридических лиц во время моратория, доступны для операций. Вы можете перевести их на свой счёт в другом банке, заплатить кому-то или снять наличными (по обычным правилам)"
А вам, Артем, не раздавать легкомысленные советы в скользкой ситуации. Вы можете усугубить положение клиента, сами того и не ведая.
Ответа я, видимо, не получу.
Не все сидят за компьютером целый день и непрерывно мониторят комментарии )
Ответ следующий: да, я уверен. Уверенность основывается на официальной позиции АСВ. Цитирую: "Что касается денежных средств, зачисленных на счета клиентов банка в период действия моратория (так называемых «текущих» поступлений), ими клиенты могут свободно распорядиться – снять, перечислить на другой счет и пр."
То, что вы написали, не относится к счетам клиентов.
действие моратория не отменяет инструкций ЦБ о бесспорных списаниях с корр. счетов банка. Поступления из вне на счета клиентов осуществляются через корр.счета банка и больше никак. Деньги клиента отразятся на его счете в ТФБ, но с корр. счета банка будут списаны немедленно в пользу бесспорных списаний и если клиент принесет платежку на отправку этих своих денег, то их опять поставят в картотеку в связи с отсутствием средств на корр. счете. АСВ декларирует общие правила, не вдаваясь в подробности. С подробностями клиенты сталкиваются позже и уже постфактум узнают всю подоплеку.
Это не относится к рискам, связанным непосредственно с мораторием. По той же логике можно сказать, что банк в состоянии моратория может быть атакован хакерами, из него могут вывести деньги недобросовестные сотрудники и т.д. Перечисленные вами риски не специфичны, они носят общий характер, поэтому не относятся к теме заметки.
В контексте именно данной заметки важно, что мораторий однозначно действует на средства, находившиеся на счетах клиентов на момент его введения, и НЕ действует на средства, поступившие после этого. А то, что банк может не отдать поступившие средства - ну так он и без моратория может их не отдать.
конкретные действия.
перспективы.
что можно сделать сейчас загодя - до ожидания конца моратория. и пр.
спасибо
Я индивидуальный предприниматель. 7 декабря со своего расчетного счета в Татфондбанке я отправил деньги на счет поставщиков. Деньги до них не дошли. Сейчас, в период моратория сотрудники Татфондбанка просят меня написать заявление о возврате перечисленных денежных средств обратно на мой расчетный счет. Мой счет превышает страховую сумму, выплачиваемую АСВ. Есть ли смысл мне писать такое заявление? Ведь операция по переводу денег была начата еще до введения моратория и должна быть завершена. Боюсь окончательно потерять перечисленные средства. Как быть?
Ответа я, видимо, не получу.
Не все сидят за компьютером целый день и непрерывно мониторят комментарии )
Вкладчикам Ноты перешедшим в РОСКап мораторные %% начислили на счета в РосКапе потому что из Ноты в РосКап были "переданы обязательства Нота-банка". Других прецедентов передачи при моратории не было . Мораториев на сегодня -6 , 2- еще дляться. Просто отзывов-3, 1- отзыв с передачей вкладов.Санаций пока-0.
Добавлю что по валютным вкладам "%% начисляются по средней ставке валютных кредитов для соответствующего региона" В Ноте дали в районе 10%.
действие моратория не отменяет инструкций ЦБ о бесспорных списаниях с корр. счетов банка.
Отменяет . Мораторий регулируется фед законом 127. Если какая-либо инструкция ЦБ противоречит фз то она ничтожна.
Банк находящийся под мораторием= больному на карантине и без крайней нужды лучше с ним не контактировать
Это очевидно. Речь только о том, что если уж деньги пришли, то не надо думать, что они заморожены мораторием, а надо попытаться их побыстрее вывести, пока это возможно.