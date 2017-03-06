Яндекс-Деньги с ApplePay

Отлично и очень кстати пришлось сезонное предложение от Яндекс-Денег: все покупки от 1000 руб., сделанные при помощи Apple-Pay одариваются мгновенным (по выписке, так вообще непосредственно до самой покупки, а не после, что сулит перспективы покупок на сумму большую, чем есть на счете) кэшбеком в 5%.

С учетом возможности пополнения Яндекс-Денег с небольшим бонусом с карт Тинькофф, а также с учетом лихо урезанного с февраля Хоум-Кредитом кэшбека (3000 руб. в категориях в месяц only), предложение Яндекс-Денег очень хорошее, жаль только, что действует до 15-го марта всего...