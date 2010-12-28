Да прибудет тренд с Вами!

Дорогие друзья, хотел сдержать свое слово и продолжить тему с финансовым планированием. Но, посмотрев на календарь, на новогодние подарки – понял, всему свое время. А значит об этом можно поговорить в следующем году.

А сейчас время для поздравлений.

Мне хочется от всей души поздравить всех Вас и пожелать, чтобы в следующем году Вы полностью занялись творчеством, и не важно, чем Вы занимаетесь: строите дома, выпекаете хлеб или работаете с документами в офисе. Только творчество приносит радость!

Ну и, конечно же, финансового благополучия, чтобы Ваши активы создали благоприятную почву, на которой вырастет прекрасное дерево Ваших творений.



И еще раз – счастливого Вам Нового Года!

Да прибудет тренд с Вами!



p.s. Инвестировав 15000 рублей 14 января 2010 года в наш индексный фонд на сегодня, 28 декабря, у меня 15193 рубля. О чем это говорит? Да, пока, если честно, ни о чем. Посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует…

