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Да прибудет тренд с Вами!

28.12.2010 16:00 10 1 318 просмотров
Дорогие друзья, хотел сдержать свое слово и продолжить тему с финансовым планированием. Но, посмотрев на календарь, на новогодние подарки – понял, всему свое время. А значит об этом можно поговорить в следующем году.
А сейчас время для поздравлений.
Мне хочется от всей души поздравить всех Вас и пожелать, чтобы в следующем году Вы полностью занялись творчеством, и не важно, чем Вы занимаетесь: строите дома, выпекаете хлеб или работаете с документами в офисе. Только творчество приносит радость!
Ну и, конечно же, финансового благополучия, чтобы Ваши активы создали благоприятную почву, на которой вырастет прекрасное дерево Ваших творений.

И еще раз – счастливого Вам Нового Года!
Да прибудет тренд с Вами!

p.s. Инвестировав 15000 рублей 14 января 2010 года в наш индексный фонд на сегодня, 28 декабря, у меня 15193 рубля. О чем это говорит? Да, пока, если честно, ни о чем. Посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует…

Комментарии 10

Анастасия Макс  (aMaks)
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Александр, спасибо за поздравления. От всей души желаю, чтобы ваши инвестиции в будущем году принесли максимальную прибыль, побив все рекорды.
Першинг  (Першинг)
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Спасибо! Вас с наступающим! А если что не так - дык и тренд с ним! А 193 рубля - тоже деньги!
Ждем конца каникул. Копим 15000 руб, чтобы поиграть с Вами!
Я правильно поняла, что эти 15000 полностью потерять невозможно, можно лишь при неблагоприятных условиях потерять часть, но не до нуля???
Да будет тренд!
Евгений  (Tamahagane)
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..все остальные думают что у нас еще декабрь..тссс smile:)
Apolonius  (Apolonius)
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p.s. Инвестировав 15000 рублей 14 января 2010 года в наш индексный фонд на сегодня, 28 декабря, у меня 15193 рубля. О чем это говорит? Да, пока, если честно, ни о чем. Посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует…[QUOTE]

А вы хитрющий))) мы значит все думали, что Вы только начали инвестировать, а Вы оказывается год назад всё затеяли и уже давным давно получаете прибыль!)))
Но теперь давайте только честно, что вы сделали с вложениями в ценные бумаги в 2008 году, что у вас было до кризиса на начало 2008 года и что стало в декабре 2008 года?
Apolonius  (Apolonius)
#
Цитата
p.s. Инвестировав 15000 рублей 14 января 2010 года в наш индексный фонд на сегодня, 28 декабря, у меня 15193 рубля. О чем это говорит? Да, пока, если честно, ни о чем. Посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует…

Ну вот вроде ссылку на текст оформил теперь правильно)
Александр Бару  (baru)
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прошу прощения,
я инвестировал 14 ДЕКАБРЯ 2010 года, конечно же и сумма 15193 на 28 декабря 2010 года,
это все предновогодняя суматоха smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Александр, с наступающим и привет от Юли!
Её портфель:
на 30.7 - 15 000
на 30.12 - 17 909 (19,4% рост за 5 месяцев или 46,5% годовых!)
Решили не фиксироваться в этом году, хотя дохода хватило бы уже и на мандарины и на хорошее шампанское.
Першинг  (Першинг)
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Хотелось бы какой-нибудь отрицательный пример, для тренировки силы духа. Вот например, в самое-самое плохое время что могло остаться от 15000? Такого-то числа было куплено на 15000, а через какое-то время такого-то стало столько-то. Чтобы оценить, чем рискнуть.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Тамара, ну если взять крайний вариант по индексу РТС, то купив на пике в середине мая 2008 к концу октября 2008 можно было потерять 80% вложенного. То есть 15 000 превратились бы в 3 000. Но это надо очень постараться оказаться в самом плохом месте в самое плохое время... Но если бы вложить 15 000 в том же октябре 2008, то сейчас было бы 48 360 - вот такая арифметика... То есть потерять можно было 12 тыс., а заработать 33 тыс. 2011 год - еще есть время для входа в рынок, в 2012 - уже может быть поздно...
Першинг  (Першинг)
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Спасибо! Хороший пример. То есть, до нуля невозможно, что-то останется и потом может снова вырасти! Ведь не обязан же клиент продавать свои паи? Их количество-то остаётся прежним? И они могут подорожать снова?
А до нуля никак невозможно потерять? Теоретически? Может ли паевой фонд обанкротится?
smile:?: smile:?: smile:?:
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