Дорогие друзья, хотел сдержать свое слово и продолжить тему с финансовым планированием. Но, посмотрев на календарь, на новогодние подарки – понял, всему свое время. А значит об этом можно поговорить в следующем году.
А сейчас время для поздравлений.
Мне хочется от всей души поздравить всех Вас и пожелать, чтобы в следующем году Вы полностью занялись творчеством, и не важно, чем Вы занимаетесь: строите дома, выпекаете хлеб или работаете с документами в офисе. Только творчество приносит радость!
Ну и, конечно же, финансового благополучия, чтобы Ваши активы создали благоприятную почву, на которой вырастет прекрасное дерево Ваших творений.
И еще раз – счастливого Вам Нового Года!
Да прибудет тренд с Вами!
p.s. Инвестировав 15000 рублей 14 января 2010 года в наш индексный фонд на сегодня, 28 декабря, у меня 15193 рубля. О чем это говорит? Да, пока, если честно, ни о чем. Посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует…
Комментарии 10
Ждем конца каникул. Копим 15000 руб, чтобы поиграть с Вами!
Я правильно поняла, что эти 15000 полностью потерять невозможно, можно лишь при неблагоприятных условиях потерять часть, но не до нуля???
Да будет тренд!
А вы хитрющий))) мы значит все думали, что Вы только начали инвестировать, а Вы оказывается год назад всё затеяли и уже давным давно получаете прибыль!)))
Но теперь давайте только честно, что вы сделали с вложениями в ценные бумаги в 2008 году, что у вас было до кризиса на начало 2008 года и что стало в декабре 2008 года?
Ну вот вроде ссылку на текст оформил теперь правильно)
я инвестировал 14 ДЕКАБРЯ 2010 года, конечно же и сумма 15193 на 28 декабря 2010 года,
это все предновогодняя суматоха
Её портфель:
на 30.7 - 15 000
на 30.12 - 17 909 (19,4% рост за 5 месяцев или 46,5% годовых!)
Решили не фиксироваться в этом году, хотя дохода хватило бы уже и на мандарины и на хорошее шампанское.
А до нуля никак невозможно потерять? Теоретически? Может ли паевой фонд обанкротится?