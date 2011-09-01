Не учи отца...оптимизму!

или история про школьный автобус.
"Оптимизм - разновидность успеха!"- сказал кто-то из великих.
Эта фраза вспомнилась сегодня утром, когда я нашла в интернете историю под названием "Не учи отца стебаться..." (газета F5, http://f5.ru/freshf5/post/362201 ). История о том, как провожал отец сына в школу.
Герой сюжета Дэйл Прайс, как вы заметили на фотографиях по ссылке, инвалид. Он вполне мог бы сидеть у телеэкрана, потягивая пиво, вести беседу с героями выпусков новостей и винить правительство во всех своих бедах... Однако, Дэйл полон энергии и позитива! Такие вот "дейлы" определенно поднимают настроение.
Комментарии 49
Вот здесь гораздо больше фотографий этого выдающегося отца. Правда ракурс немного другой
http://fishki.net/comment.php?id=89740
А в целом согласен, если начинать дело в унынии, то результат будет предсказуем. И это будет не успех. С оптимизмом хотя бы время проведешь веселее.
Спасибо за доп фото! Дейл -человек с добродушным видом!
....здесь нет функции коррекции комментариев, к сожалению: или удалить/ или ответить
Б- Было
А- А
Я - Я
Н - не знал
Было, а я не знал
Версий много, спасибо, прошла по ссылке ..." порвали два баяна"
но вот думаю... для ребенка отец это делал или для себя...
@.
Сергей
- при открытии вклада Вами было составлено заявление на перечисление процентов от вклада на пластиковую карту стороннего банка
- технология работает так: проценты по вкладу перечислялись на счет, открытый в нашем банке, с которого должны были перечисляться на карту стороннего банка, согласно предоставленным вами как клиентом реквизитам >.15.07
- ТРАСТ провел первое перечисление процентов на карту стороннего банка в соответствии с договором и по указанным Вами реквизитам >
- 02.08 - перевод был возвращен сторонним банком, в который был сделан перевод на основании: "Неверно указаны СКС ПК получателя."
- ТРАСТ связался с Вами с целью уточнения реквизитов
- так как Вы работает вахтовым методом, и на момент звонка находился за пределами города, без возможности поддержания связи, то разговор состоялся с вашей супругой (которая также является клиентом банка и имеет доверенность на право распоряжения счетами супруга)
- 06.09 Вы предоставили в офис Банка необходимые документы с корректными реквизитами
- проценты направлены по новым предоставленным Вами реквизитам на счет в сторонний банк
1. При оформлении договоров (середина июня) мы предоставили документы, запрашиваемые вашими сотрудниками, в том числе я передавал им пластиковую карту для снятия реквизитов.
2. Через 2 недели меня по телефону попросили принести или прислать свидетельство о браке. Что я сразу же и сделал, выслал скан документа по эл.почте - адресу, который мне прислали.
3. В августе опять звонок, домой, разговор с женой. Просят опять свидетельство о браке и информацию по пластиковой карте. Предупреждают о том, что деньги не перечислят. Я на вахте, недоступен.
4. За период августа (на вахте) я несколько раз писал на ваш сайт письма с просьбой помочь и разобраться с этой (ВАШЕЙ) проблемой. ОТВЕТОВ - НОЛЬ. Можете проверить, если у вас есть желание.
5. Начало сентября, я привожу опять свидетельство о браке и карточку в банк, снимают копии, обещают разобраться.
6. Проверяю в банкомате - денег на карте нет.
7. Проходит время, опять звоню управляющей отделением банка - объясняю проблему, обещает помочь. Звонит мне, просит реквизиты банка, который мне выдал карточку. Это открытая информация, есть везде. Этот банк находится в 500-х метрах от банка Траст.
P.S. Час назад звонок из банка, мы наверное переведем вам ваши проценты, но это будет вам стоить 30 баксов. Вы согласны? Я наверное сниму с вас эту "головную боль" - договорные обязательства перед клиентами. По видимому они для вашего банка - "глухой металлический ноль".
1. Банк перечислял проценты
2. не было перечисления средств со счета в ТРАСТе на счет в другой банк
3. Тарифы за расчеты с карты одного банка на карту другого банка ( это норма)
Я сама 2 месяца назад перечисляла деньги из Сбербанка в ТРАСТ, с меня взяли комиссию. Другое дело, что меня операционист меня предупредил о комиссии заранее.
В данном случае, однозначная вина банка в некорректной консультации Вас как клиента.
Приносим извинения за некорректную консультацию.
Что то совсем непонятно, какое отношение имеют последние удалённые комментарии к сабжу кейса?
Товарищи, буду банить.
Видимо все-таки когда Надия начинала эту тему ее мысли были о чем-то таком о чем мы можем только догадываться ...
1-ое сентября, школьный автобус, человек-оптимизм...ничего кроме вышеперечисленного
что же касается неизменности системы, не согласна, считаю важным двигаться вперед и не стоять на месте в форменном фуражке...
У меня был открыт вклад в Вашем банке. № вклада - ; ((Сумма 43 тысячи рублей)) срок окончания данного депозита 15.09.2011. в офисе: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Красных Партизан, 53.
14.09.2011. я позвонила в банк по телефону и предупредила что завтра заберу денежные средства. Девушка разговорившая со мной сказала что хорошо, и положила (точнее думала что положила трубку телефона) но в действительности далее последовал разговор. Эта девушка орала (видимо на все отделение)
(простите за лексику, но это лексика работников банка Трас, ваших подчиненных так сказать…)
«Бойко какая то звонила, сказала что завтра припрется деньги заберет, зачем нам ее деньги нужны…»
И далее данный телефонный разговор прекратился…
И ладно если бы такое превосходное отношение к клиентам была закончено…
15.09.2011.в 14 часов по иркутскому времени (9 утра по МСК) года я явилась в ваш Банк: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Красных Партизан, 53. Что бы раз и навсегда забрать из такого банка свои деньги… Но сделать этого мне не удалось. Отделение было просто закрыто. Не было никаких пояснений почему банк закрыт. От работавших рядом рабочих, я узнала что в данном здании отсутствует электрическая энергия.
Далее я вернулась в банк через 1 час, там уже весело объявление что отделение будет закрыто до 16 оо.
Подойдя уже почти через час, 15-50 я увидела что электроэнергия уже была, но офис так и не был открыт… Перед дверьми офиса скопилось 5 человек, 3-м из которых, как я услышала требовалось погасить кредит…
Офис был открыт в 16.09. (Почти на 10 минут позже, чем было заявлено)
Но далее специалист к которому я подошла сказала что «система» не загружена, и нет возможности выдать вклад.
Далее я обратилась к руководителю офиса – гос-же Етоевой. И рассказала о том что я вчера слышала как работник «Траста» с кем я разговаривала отозвалась обо мне, на что руководитель офиса сделала напыщенный вид, презрительное лицо и сказала что этого не было, точнее было, а работник это говорил о другом человеке…
Отойдя от такого «доброжелательного» руководителя я набрала бесплатный телефонный номер поддержки банка Траст (88002001144) и сообщила что происходит сейчас в данном офисе в г. Усолье-Сибирское, но к сожалению и консультант вашего call-центра сказала что ничем помочь не может, и что технической возможности позвонить и узнать что происходит она не может, специалист предложила мне оставить жалобу, но я отказалась.
Далее я позвонила своему сыну, который и посоветовал мне Банк «Траст». Объяснив ему смысл проблемы он позвонил в данный офис, и разговаривал с руководителем этого офиса – Етоевой.
Но как он потом объяснил Етоева разговорила с ним неохотно, объясняя причину того что мне не могут отдать вклад по причинам того что «завсисла» база. Мой сын неоднократно в разговоре предлогал Етоевой, оплатить мое такси. И аргументировал тем что уже несколько часов вкладчик не может расторгнуть договор банковского депозита, и забрать свои деньги. Но Етоева 2 раза кидала трубку, сказав в конце моему сыну что она не хочет общаться с ним, что здесь сидит вкладчик, и когда система будет работать она не знает…
Так как я сидела в офисе не одна, со мной была еще одна женщина которая тоже требовала свой вклад, мы вместе с ней начали совместно требовать наши вклады. На что нам обоим было сказано что если нам не нравится вы можете уйти, и забрать свои вклады завтра… и тд…
Но мы продолжили возмущаться. В 16-50 Меня пригласили подписать документы, и я забрала свои денежные средства, и как в насмешку руководитель – Етоева извинилась передо мной.
Итого что бы забрать свой депозит ушло более 3 часов. Притом что я еще и живу совершенно в другом конце города…
Меня возмущает не то как «отлаженная» работа вашего банка, как простое отношение к клиентам банка.
Впредь я некогда не буду пользоваться услугами вашего банка, Банк – это не продовольственный магазин советского периода, а работники данного офиса, разве что и могут быть сравнены с такими персонажами.
Если вы будете производит расследование то например звонок, в котором обо мне так «хорошо» говорили был сделан около 10 часов 20 минут ирк. времени., если вы захотите опросить ту женщину которая так же как я сидела и ждала своих денег, можете проверить тех кто закрывал депозиты в это время.
P.S. Мой сын, человек который советовал ваш банк неоднократно (но офис в городе Иркутске)
И даже в Усолье – (из за высоких депозитных ставок) больше не будет этого делать (в городе Усолье-Сибирское), также мы намерены обратится в местные СМИ, газету, несколько интернет порталов, что бы рассказать как работает «Траст» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.
Бойко Ольга Анатольевна.
"Когда мне нужны деньги,я просто беру их"- когда закончился наш валютный вклад.
Итак по порядку-16 сентября заранее заказали суммы в долларах,позвоня по телефону городскому в Филиал г.Пятигорска,там ответили если вам нужен специалист по работе с физ.лицами нажмите такую то кнопку,нажали-девушка ответила,видимо посмотрела вклады по фамилиям,удивилась,что так сильно заранее заказываем,и она сама сказала об этом,что валютный вклад заканчивается аж 20 сентября,мы сказали суммы,на том и расстались,что к означенной дате вклад забираем наличными.
Приезжаем 20 сентября,к 14-15 где то,отводят нас к старшему операционисту Алене,где мы и узнаем,что увы реестр или список на валютные операции и выдачу наличных у них видите ли оформляются лишь раз в неделю в среду,и ну никак ранее нельзя нам получить наши же деньги,и то что Бем Елена и Филимонов Юрий управляющий филиалом в курсе ситуации,но ничем помочь не смогут,Я ей сказал,а из этих начальствующих лиц-никто к нам подойти не хочет лично обьяснить ситуацию,извиниться на худой конец?!
Ну судя по движению плеч Алены и смущенному взгяду поняли-что нет никто не изъявляет желания обьясниться с нами по этому делу.
А деньги вернут они аж через неделю!
Я предупредил,что буду обращаться в Москву и напишу на сайт,но это тоже не произвело никакого впечатления,ну типо хотите пишите ваше право,а товарищ Бем Евгения ловко и шустро в это время неоднократно пробегала по операционному залу мимо нас,решая свои первоочередные задачи,так как в ее кабинете вечно толпятся без очереди разные люди,блатные что ли..
Мне и моей родственнице тоже как то общаться, после 45мин дороги до Траста пока доехали,с ними ну извините как то не захотелось при таком обращении.
И это несмотря на то,что я являюсь по их мерка даже ВИП-КЛИЕНТОМ!
И кроме того немного заслуженный человек,Президентом РФ по указу награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством 2степени"...
И что ж выходит-мы потратили время,отложили свои дела,потратились на такси,так как мы с другого города,вытрепали нервы испортили все настроение,так как деньги нам нужны были именно сегодня 20 сентября,договорились в другими людьми,что вечером вернем деньги..ага вернули..
Замечаю-что у меня свой был вклад у родственницы свой,так что деньги в валюте не отдали нам по двум вкладам!
Ну написал я в офисе претензию,но думаю толку мало будет.
Верните же деньги пож-та,и кто оплатит нам такси,проценты за пользование чужими средствами?
Видимо надо обращаться в прокуратуру и на сайт ЦБ РФ.
Здесь на сайте где ставят оценку, внизу я дал все наши данные и телефон думаю все вместе мы решим в кратчайшие сроки эту ситуацию!
Неделю ждать как то не хочется,это наши законные средства!
Верните деньги "Траст"!!
Или хотя бы сказать по человечески-вашей проблемой занимаются и она будет решена примерно тогда и тогда..
Неужели вас уже не интересует-что подчиненный вам филиал в г.Пятигорске не выполняет своих обязательств перед клиентами,не отдают деньги,руководство филиала просто забило на клиентов,считает их просто "лохами".
Это наихудшее из всех зол в любом Банке,когда не отдают деньги со вкладов,но видимо не для Траста.
Эта тень ведь на весь ваш НБ "ТРАСТ" падает,люди то читают делают выводы..
Или вы выходит согласны с руководителем филиала Филимоновым Юрием,что неделя на возврат вклада-это нормально?!
А ведь у меня с другом там еще 4 или 5 вкладов,с таким отношением и безотвественностью хамством обманом думаете они долго пролежат там в вашем филиале?
У вас там хоть кто нибудь за что нибудь отвечает?!
Полнейший беспредел и некомпетентность..