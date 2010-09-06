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Ученье – свет!

06.09.2010 16:13 13 1 651 просмотр
Мы в B2B-Center, как и во многих других компаниях, обучаем своих сотрудников. Сомнений в необходимости обучения нет – ученье свет! Другое дело – как выстроить стройный процесс обучения на благо компании и работника, соблюдая правильный баланс между потребностями работника в разностороннем развитии за счет работодателя и целями самой компании. Тунеядцев в расчет не берем.
Можно рассматривать профессиональное обучение сотрудника и как способ его мотивации, однако, бизнес есть бизнес, и нужно понимать, насколько выгодными для компании будут вложения в обучение персонала. Допустим, изначально потребность персонала в обучении может определить даже не HR, а руководитель конкретного подразделения. Как в этом случае исключить такой повод для обучения: «Что-то давно мои орлы семинары не посещали»? Мы запрашиваем обоснование необходимости обучения, выясняем ожидаемые результаты. И уже на этой, первой стадии, всегда возникает вопрос контроля эффективности обучения.
Одно дело, когда начинаешь новый проект, для осуществления которого твоему работнику нужны какие-либо новые знания и умения – тут все просто: проект реализован успешно, значит, не зря учился, молодец. Но чаще всего, дело обстоит гораздо сложнее.
Из методов определения эффективности обучения каждый работодатель выбирает по душе: кто-то считает финансовые показатели, кто-то «возврат от ожиданий» и т.п. На практике возникает дилемма: как соединить все способы и теории в одну действующую, правильную систему оценки? При этом не перегнуть палку с многочисленными обоснованиями, анкетами и подсчетами, не загубить на корню инициативу, не отбить у персонала желание повышать профессиональный уровень и применять полученные знания в работе?

Комментарии 13

Екатерина Суворова  (28_888)
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Для онлайн-площадки нужны сильные программисты и разработчики и (может быть, скорей всего) грамотные менеджеры по работе с клиентами. Я права? Последнему можно обучиться, первому же... как посмотреть, тут нужна как ни крути божья искра. Самообразование, Интернет - вот средства экономии для компании. Кто хочет - тот работает и остается. На себе проверено... smile:)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Я тоже так думал.
Сейчас, мне кажется, нужны еще и сильные маркетологи, и PR-щики smile;)
На старте можно обойтись разработчиками, как только начинаешь работать с клиентами нужны все. Про юристов и бухгалтерию тоже все понятно. Нужны. Команда сильная нужна.
На счет Интернета не согласен. Не всегда в нем можно найти системные знания. Много разрозненной информации. Можно искать решения отдельных задач. А после обучения наоборот ставишь себе новые задачи.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Вот! Уже лучше, товарищ блоггер. Диалог налаживается. smile;)
Тепрь поспорю насчёт и-нета (с Вами, с Катей насчёт самообразования и интернета согласен).
Предыстория.
Несколько лет работал на средней заместительской должности в довольно не мелком Банке. Сфера деятельности была довольно специфическая - сейфовые ячейки. В один момент, когда на мой отдел понавешали непрофильных задач, встал вопрос о дополнительной автоматизации бизнес-процесса, необходима была узкопрофильная программа. Так как дело происходило как раз в разгар кризиса (иначе бы не понавешали smile:) ), довольно резво сократили наших программеров, следовательно заниматься нами стало некому, замкнутый круг. Выход - горе идти к Магомету. Не вопрос. Открыл словарь и нашел, что такое "Код". Для создания мало-мальски работающей программы маловато. Пришлось обложиться учебниками (специфика программы предполагала тесную взаимосвязь с таблицами Excell, разумно выбрал VB), и начать вникать. Когда по учебнику написал "Привет, мир!" - отмечал неделю. Но учебников для решения задачи оказалось тоже маловато. И тут выручил Интернет. Да, информация разрозненная, из крупиц собираешь курган, однако цель оправдывает средства. Задача была решена, мои бывшие сотрудники до сих пор пользуются и тот процесс, обработка которого раньше занимала полтора-два утренних часа легко укладывается сейчас в 15 минут.
Пройдя такое "самообразование" затрудняюсь ответить, какая-бы система обучения могла меня выручить без помощи учителя (профессионала в своей области). В нашем банке была и своя система СДО, пользовался СДО разработчиков стороннего ПО... КПД максимум 20%.
Вывод.
1. Мне было интересно то, что и как я делаю - мотивация к достижению цели (как привить её сотрудникам - вопрос Вам, как грамотному руководителю).
2. Без узкоспециализированных форумов я бы не справился - средства достижения цели
3. Личное моральное удовлетворение и признательность со стороны коллег - награда (есессно, не материальная smile:D )
Вытекает из моей истории следующее:
необходимо заинтересовать сотрудников в выполнении отдельной задачи (лучше всего своей нестандартностью и сыграть "на слабо"), предоставить им все средства для решения и не забыть поблагодарить (можно даже материально). Потом систематизировать задачи, тем самым повышать сложность (вспомните школьную программу по любому предмету). Тогда сами обучаться будут (главный козырь - молодая команда с отсутствием заплесневелых конфликтов, таким интересно работать вместе) и Интернет в этом - один из главных помощников.
В общем, всё вышеизложенное - имхо.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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...и добавлю. Вот если Вы ещё и пиарщиков обучать собрались, то действительно нашли, как Вы выразились, тунеядцов... smile:D
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Пиарщика сразу сильного нашли ))
Субъективно, эта специальность обучается в процессе работы. Контакты нарабатываются так же. А базовые знания должны быть выданы высшим образованием.
Речь в дискуссии шла о необходимости наличия. smile:)
Анастасия Макс  (aMaks)
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Андрей, мне кажется, что хороший пиарщик - в большей степени учитель внутри компании. Он учит спикеров общаться (как в коллективе, так и за ее пределами), просвещает журналистов по интересующим их вопросам, есть ли смысл все перечислять?
Главное, что он и учит начинающих пиарщиков, практика, кейсы - это гораздо важнее любого обучения на курсах. Прослушать лекцию и организовать что-то в реальной жизни - совершенно разные вещи для пиарщика.
Как-то в мою бытность журналиста один главный редактор мне сказал: "Забудь все, чему тебя учили в университете, учись у старших на работе!" Может слишком кардинально, но значительная доля правды именно для пиарщиков в этой сентенции содержится)
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Диалог с удовольствием. smile:) К сожалению, по мере возможностей.
Согласен с Вами, но не с Катей smile:)
Горы, которые идут к Магомету - направляют компании в светлое будущее. И
задача собственников и руководителей собирать и удерживать таких людей. По
мере сил, я стараюсь это делать по отношению к своим коллегам.
Мне кажется, Интернет в Вашем случае именно помог решить конкретную задау.
То, о чем я и писал. И если бы Вы прошли обучение до момента кризиса,
возможно, сами бы поставили ее программистам. Или себе smile:)
Второй момент в этой истории - себестоимость Вашего решения. Трудозатраты,
которые Вам пришлось понести.
Третий - таких людей мало, кто может самостоятельно изучить предмет.
Соглашусь, Интернет дает знания страждущим. Но, мне кажется, он не может заменить полноценное обучение. Они дополняют друг друга.
Про мотивацию и постановку задачи - отдельная тема. Если интересно, можно потом обсудить ее без привязки к обучению. Вам интересно решать сложные задачи и у вас была мотивация. Потому и задачу Вам ставили по проблеме. Не каждому такое подойдет. Многие просто не возьмут на себя ответственность за решение задачи.
Я не знаю как объективно оценить необходимость и результативность обучения.
Все написанное мое субъективное мнение smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Алексей, что такое единая система электронных торгов, я понял.
То, что Вы обучаете своих сотрудников и что ученье - свет, я тоже понял (из первых двух предложений). smile:D
Остальной текст... Простите, ниасилил. Ни мысли не понятно ни смысли. smile:shuffle:
Вы пытаетесь донести свою концепцию обучения персонала или испрашиваете концепцию у читателей? smile:)
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
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На моей практике самые труднообучаемые сотрудники, не в плане тунеядства. достигают очень внушительных результатоВ. Но чтоб их найти нужен профи бизнес-тренер. Он-лайн игрушки не очень стимулируют сотрудников. Я за живое общение вместе и с каждым! smile;)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Интересно, кстати. Что значит «труднообучаемый»? Не тождественно ли это понятию «неподходящий»? Современный бизнес не школа же, все-таки, где всех должны учить - и троечников, и отличников. smile:idea:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Кажется, Андрей имел ввиду (скажем так - подразумевал smile:D ) тех, кому проще руками потрогать, разобраться в объекте изучения. А он-лайн программы и тесты к ним, далеки от совершенства как в плане организации, так и по содержательности, а следовательно малоэффективны.
И очень не хватает интерактивности, возвращаясь к "пощупать" smile:wall:
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
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Научить можно и зайца играть на барабане и уже из этого сделать бизнес, правда по-русски. Очень простой пример,сидит человек не на своем месте, то ли гордость не позволяет у кого-то что-то просить, то ли воспитание. Суть не в том, а в том, что ему нравиться его работа и делает он ее хорошо, да мог бы еще лучше, если б знал с чем сравнить. Редкие люди, не правда ли? Тут намечается дибилдинг, и он вдруг внезапно начинает собирать команду, вернее как-то люди сами вокруг него собираются, и ...............И О, ЧУДО СЛУЧИЛОСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!Его заметили, дали бразды. а он да мне не это нужно. Мне бы проектированием , его туда. Но там моббизм. Убирают. Вот и весь пример. А человек мог бы заробать денег для ...... smile:D
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