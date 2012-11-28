Воспоминания о лете

Пока еще свежи в памяти воспоминания, выложу фотоотчет о летнем автопробеге по Европе. Пишу его в большей степени для себя – чтобы была возможность в свободную минуту зайти в блоги на Банки.ру и поностальгировать по летнему отпуску.
Поездка, скажу вам, удалась. За месяц с небольшим проехал 10 тысяч километров через 16 стран. В среднем получилось 300 км в сутки. Если учесть, что десять из 30 дней я занимался исключительно пляжным туризмом, суточный пробег получился весьма серьезным.
Итак, лейтмотивом отпуска стало Евро-2012. Слава Богу, лучший друг не подвел, и с его помощью мы с сыном стали обладателями вот этих заветных билетов.
Выезжая из Москвы, сделал «фото на память». Нижняя строка – расстояние до, пожалуй, самой дальней точки нашей поездки – хорватского города Ловран.
Путь лежал через Беларусь и Литву. Вообще, есть у меня привычка усложнять маршруты. Испугавшись непредсказуемых пробок на белорусско-польской границе перед Евро (на финской границе под Новый год можно спокойно простоять часов 5-6), решил выехать заранее, сделать большой крюк, но избавиться от польской неопределенности. Как показала практика, это было лишним – границу в дни Евро, говорят, проходили минут за 30-40, но зато это позволило удлинить отпуск.
Очень люблю Беларусь. Все чисто, аккуратно, великолепные дороги, приветливые люди. Все очень по-доброму. Подкупают места отдыха для автомобилистов. Через каждые 10-20 км, ухоженные и комфортные. Особенно эта разница бросается в глаза после того, как въезжаешь в Россию. В представлении наших функционеров место отдыха это полоса асфальта метров 60-70 вдоль обочины с мусорным баком. Нет, товарищи, равняйтесь на Беларусь.
Из Минска взяли курс на Клайпеду, где нас ждал паром до Германии. Паром очень удобное средство передвижения во время автопутешествий – загнал машину на нижнюю палубу, сам отдыхаешь в каюте. Правда, в этот раз паром DFDS оказался не столь шикарным, как на маршруте «Хельсинки – Росток» или «Осло – Копенгаген». Корабль, курсирующий из Литвы в Германию, был старой рабочей лошадкой, построенной под вывод советских войск из ГДР, и предназначен в основном для дальнобойщиков. «Гражданских» машин было всего штук 30. Зато паром («Вильнюс», если не ошибаюсь) занесен в Книгу рекордов Гиннесса как паром с самым длинным железнодорожным полотном на нижней палубе – чтобы составы с тяжелой военной техникой лучше входили. Позволю себе полезную ссылку. Paromy.ru – сайт, где можно подобрать паромный маршрут и заказать билеты. Я его использую, как правило, для выполнения первой задачи – билеты заказываю на сайте конкретной компании.
В Германии для транзитной ночевки выбрали городок с говорящим названием Bad Muskau – что-то общее с «плохой Москвой» в нем есть. Город расположен на стыке сразу трех государств – Германии, Польши и Чехии – и известен роскошным королевским парком, включенным в список ЮНЕСКО. Если бы не обширная карта отелей, представленных на Booking.com, вряд ли мы туда когда-нибудь попали. А так, есть, где разгуляться при планировании маршрута. Отдельное спасибо создателям столь удобного и полезного сервиса.
Взяв в прокат велосипеды, совершили ритуальный часовой объезд парка. На обратном пути обнаружили, что случайно пересекли границу и катались по территории соседней Польши. Об этом нам недвусмысленно намекнул сей приграничный столб и спрятанная в кустах машина с людьми в штатском.
Польша была совсем рядом, туда мы и отправились – во Вроцлав, на первый матч сборной России. Польша с первых минут не понравилась. Во-первых, сразу после пересечения немецко-польской границы началась полнейшая цыганщина – ларьки с сигаретами, жевачками и «левыми» DVD, ну и самими цыганами. А может это были поляки – рассматривать не очень хотелось. Дальше пошла «дорога жизни» со стоящими через каждые сто метров на обочине девушками. Мой сын наивно предположил, что барышни просят их подвезти…
Ну а следом приключилась совсем неприятная история. Из припаркованной у дороге машины с немецкими номерами высунулась рука и начала активно кому-то жестикулировать. Позже оказалось, что знаки делали нам. После того, как мы с сыном проехали мимо, она сорвалась с места и стала сигналить фарами, чтобы мы остановились. Я поддал газу. Тут же на шоссе нас догнала вторая машина с польскими номерами – тоже без каких-либо опознавательных знаков, с людьми в черных футболках, один из которых прокричал нам через окно «Police, Police». Я на всякий случай остановился на обочине, следя, чтобы нас не заблокировали. Польские «полицейские» встали сзади, пообщались о чем-то пару минут с «немцами» (в старой БМВ уж точно была не полиция, ну или я ничего не понимаю в моде немецких силовиков – толстая золотая цепочка поверх галстука смотрится очень экстравагантно), после чего обе машины с пробуксовкой умчались, оставив нас в раздумьях.
Что это были за люди, чего хотели, я так и не понял. Позже местные нам объяснили, что полиция в Польше не ездит на машинах без опознавательных знаков и что нам очень повезло, ибо это были банальные бандиты. Почему они нас не тронули, так и останется загадкой, но для меня это хороший урок на будущее: в следующий раз в подобной ситуации ни в коем случае не остановлюсь – газ до упора и вперед, благо моя «старушка» разгоняется до 240 км/ч.
Вообще от Польши остались очень неприятные воспоминания, поэтому эту страну из своих туристических маршрутов вычеркиваю. Только транзитом.
Во Вроцлаве остановились в самом центре города. В другое время подобный выбор места мог бы считаться плюсом, но не в дни Евро. Центральная площадь была отдана под фан-зону, поэтому приходилось жить под неумолкающие звуки из динамиков. Особенно непонятной была ежедневная побудка в 9 утра, когда на пустой площади поляки на полчаса врубали музыку на полную.
С другой стороны, Вроцлав был единственным местом, где сборная России сыграла достойно. От матча с чехами получил ни с чем несравнимое удовольствие. Расходились после игры мы уже под утро. По дороге в отель познакомились с не совсем трезвым поляком, с которым обсудили и футбол, и политику. Ни английского, ни русского языка он не знал, что отнюдь не мешало общению. Сразу вспомнился фильм «Особенности национальной охоты», когда Кузьмич общался с героем Вилле Хаапасало. Из серии «А русский язык учи…»
Скоротать четырехдневную паузу между матчами сборной решили в Праге. Остановились на краю моей любимой Стромовки (парк рядом с посольством России). Как же там уютно и красиво!
В ресторане «Над Краловской оборой» делают лучшее в Чехии вепрово колено (свиную рульку). На мой скромный взгляд. Ну и цены здесь, конечно… Обед, состоящий из колена, колбасок, трех кружек пива, двух стопок бехеровки и воды, обошелся в 18 евро. Чтоб я так жил…
А дальше была Варшава… И поход на футбол Польша-Россия. Много приходилось слышать о том, что «русский марш» перед началом игры был провокацией, но это не так. Заранее было известно, что польские ультрас, основу которых составляют безбашенные болельщики «Легии», будут устраивать беспорядки перед матчем. Для чего в столицу съехались ультрас со всей Польши. И организованный проход на стадион (а это совершенно нормальная мировая практика) в сопровождении полиции был призван обезопасить болельщиков. Не более. Россияне вели себя мирно, местные жители нас приветствовали, полиция оберегала, никаких лозунгов не было. Обычное организованное шествие.
Хорошо, что мы с Данилой успели к его началу (слава Богу, мне удалось его своевременно вытащить из фан-зоны), ибо те, кто отстал, получили по полной программе. Соответствующие кадры, думаю, видели все. Несколько сотен тифози (а может их было и больше – как сосчитаешь), сначала напали на тех, кто не успел встать в хвост колонны, потом стали бросать взрывпакеты, шашки и бутылки в толпу, пытались прорвать полицейское оцепление. При этом прямых стычек с нашими ультрас избегали. От Всероссийского общества болельщиков в Польшу подтянулись около сотни бойцов, и на этот счет я даже комментарий успел дать на «Вести ФМ». Ведущая спросила, как сделать так, чтобы отсечь от футбола позорящих Россию ультрас, на что я возразил, что, наоборот, очень благодарен ВОБу за их присутствие в Польше. Ибо поляки их действительно боялись. Без них рядовым «кузьмичам» пришлось бы совсем плохо.
Зафиксировав очередной позор сборной России на футбольных полях, с облегчением покинули негостеприимную Польшу и отправились в Германию. Маршрут Лодзь – Штутгарт оказался самым сложным с точки зрения километража. За день проехали 1200 км, что непросто даже по идеальным немецким дорогам. Но оно того стоило. Остановились в чудесном комплексе Meilenwerk под Штутгартом. Это живой музей ретроавтомобилей. Живой потому, что часть из машин продается, а часть использует комплекс как гараж. В стеклянных боксах владельцы выставляют свои раритеты, забирая их по мере необходимости. В результате композиция постоянно обновляется. Я крайне неравнодушен к немолодым породистым автомобилям, поэтому в Meilenwerk чувствовал себя как дома.
Цены на «ретро» очень даже доступные. «Порше» на фото сверху стоит 25 тысяч евро, а этот БМВ 2002 (1970 года выпуска) в идеальном состоянии – 19 тысяч евро. Жаль, что в Россию их ввезти практически нереально. Введенные правительством заградительные пошлины – свинство чистой воды. Тем более что сами чиновники на «Ладу Приору» как-то не спешат пересаживаться…
Отдельно стоит отметить отель «V8 Hotel im Meilenwerk», расположенный в том же комплексе. Это что-то бесподобное. Часть номеров в нем оформлена тематически. Есть «мойка», «автозаправочная станция», «аэродинамическая труба», нам досталась «ремонтная мастерская».
Кровать встроена в кузов настоящего Morris Minor, в изголовье – стойки опять-таки настоящего автоподъемника, по всей комнате расставлены шкафы с запчастями и разложены инструменты. Плюс вид из окна, от которого сердце замирает.
Обязательное требование к администратору ресепшн – иметь водительское удостоверение. Ибо на ночь часть машин заезжает прямо в холл отеля.
А дальше были Альпы. Нет, вру. Сначала был шиномонтаж, ибо на одном из колес нашего БМВ вылезла достаточно неприятная грыжа, которая при езде со скоростью 200 км/ч по немецким автобанам доставляла мне определенные моральные страдания. А вдруг лопнет?.. Удивительно, но в хваленой Германии оказались проблемы с резиной. Две шины нужного размера оказались в наличии только в одном из 5-6 магазинов, которые мы посетили или куда позвонили. Аккурат напротив штаб-квартиры Мерседеса в Штутгарте. Заодно по душам поговорили с менеджером шиномонтажа, который оказался родом из Казахстана, и был немало удивлен, увидев русские номера. К слову, цены на резину от московских практически не отличаются. А вот потом были Альпы…
На последнем фото – часовня в моем любимом Вадуце (Лихтенштейн). И опять Альпы… За что я люблю путешествия на автомобиле, так это за то, что ты всегда можешь остановиться там, где хочешь. В этот раз решили съехать с основной трассы в Швейцарии, чтобы сын пособирал камни в горных ручьях. Ерунда, а приятно. Пока искали очередной ручей, наткнулись на Богом забытую кофейню – жилой домик у дороги, за которым открывался вид на потрясающей красоты "домашний" водопад. Диалог с хозяйкой:
- Можно меню?
- Вы хотите позавтракать?
- Да
- Могу предложить кофе и штрудель, который я сегодня испекла.
А больше ведь ничего и не хочется. Больше ничего для счастья не нужно…
Ну и фото на память моей красавицы, которая безропотно покорила 25 стран.
Верону мы пропускаем, Венеция… О Венеции сложно что-либо написать, ибо она как Красная Площадь – есть и будет. Главная радость, это реакция Данилы, который был здесь впервые. Он человек несемейный, и за подарками для жены сюда пока не летает.
А затем мы увидели море…
А заодно и свою семью. Наши девушки – жена, дочь и теща – ждали нас в хорватском городке Ловран. Десять дней моря, солнца, морепродуктов, белого вина и хорватского радушия.
Так незаметно закончился отпуск. Точнее, закончился он у моей семьи, которую я в Загребе посадил на самолет до Москвы, а сам отправился в обратный путь. Он занял у меня аккурат 6 дней. Выехал из Загреба я в воскресенье, до Москвы добрался лишь в пятницу вечером. То есть всю рабочую неделю, пока мои коллеги в Банки.ру трудились в поте лица, я ехал, ехал и ехал… Дорога получилась непростой, ибо я постарался включить в маршрут те страны, где я еще не был. Пусть они были и не совсем по пути. Начал с Боснии и Герцеговины, куда теоретически на срок до 3-х дней можно попасть без визы, но никто никаких гарантий на сей счет не давал.
На боснийском КПП я вызвал определенный фурор – вся смена в лице четырех полицейских увлеченно разглядывала мой паспорт, пытаясь понять, зачем и на каком основании я собираюсь въехать в их страну. Под конец, решив, что особой угрозы я не представляю, они подняли шлагбаум, сказав на чистом русском «Добро пожаловать!» с сияющей улыбкой. Вообще русский язык меня преследовал всю Боснию. Едешь по дороге, и вдруг привычная надпись на асфальте «Школа». Населенные пункты тоже через раз по-русски читаются. Я был готов встретить кириллицу в таком количестве в Сербии (где ее толком не оказалось), а обнаружил в Боснии. Порой в крайне забавном виде - типа надписи «Борац шампион!». «Борац», кто не знает, это местный футбольный клуб.
Городок Баня Лука встретил меня жарой за 40 градусов и полным отсутствием возможности пообедать. В местных кафе только наливали, не предлагая при этом даже обычного сэндвича. Так и пришлось передвигаться по раскаленному городу мелкими перебежками, дегустируя каждые полчаса местное пиво в пустых барах. Как ни странно, там же впервые встретил уличный увлажнитель воздуха. Не помогает, проверено.
Вообще, с погодой «повезло». Начиная с Италии, температура воздуха держалась на отметке под 40. Похолодало только в горах Румынии. А до этого приходилось немного нервничать, гадая, как отреагирует система охлаждения моего видавшего виды БМВ на безостановочную работу при температуре 35-40 градусов.
Босния оказалась очень бедной страной, наша среднестатистическая Пензенская область, думаю, живет богаче.
Сказалась и многолетняя балканская война, в память о которой стоят обелиски. Этот я снял около здания деревенской школы. На нем с четырех сторон имена учителей и выпускников школы, погибших в 90-е годы. Как в России. Только у нас так чтут память воинов далекой Великой Отечественной.
В Сербии, как выяснилось, живет много поклонников творчества «Аквариума» и Бориса Гребенщикова. И многие из них без сомнений наносят инициалы кумира «Б.Г.» на номерные знаки.
Белград чем-то напомнил Киев. Такой же большой и монументальный, с широкими проспектами и морем зелени. Одно из украшений города - гостиница «Москва» начала XX века. Напоминает по духу московский «Метрополь».
Банк Москвы по-сербски звучит так:
Прямо в центре Белграда стоит полуразрушенное здание Министерства обороны – напоминание о «друзьях из США», демократический режим которых не запрещает периодически что-нибудь разбомбить.
Конечно, это не «Борац шампион», но тоже звучит гордо.
Так как ехал я один, и фотографировать было некого, пришлось моей машине периодически мне позировать. Благо она не возражала.
А теперь сыграем в «Угадай мелодию». Что это за страна?
Мужчина на последнем фото явно удивился «русо туристо», впрочем я тоже был немало удивлен обилию гужевого транспорта. Молдавия? Практически. Это Румыния, товарищи. К слову, первое мое удивление было связано с обилием иностранных туристов, желающих попасть в Румынию. На венгерско-румынской границе скопились машины из Испании, Франции, Италии, Великобритании и Голландии. Нигде такого наплыва иностранцев я не видел. Когда же меня отправили в таможенный отстойник с двумя «британскими» туристами, разгадка румынской популярности была найдена: из машин вылезли типичные румыны. Мои поздравления Евросоюзу! Интеграция проходит успешно.
Второе мое удивление вызвала манера езды по дорогам Румынии: если тебе навстречу, обгоняя фуру, летит румын, это не его, это твои проблемы. Ты должен ударить по тормозам и съехать на обочину, пропуская лихача. Нет, в России такое тоже есть, но скорее, по ошибке, если водитель просчитался с маневром. А когда на меня за неполный час румыны трижды шли в лобовую атаку, не собираясь никуда сворачивать, я понял, что это нормально. «Ну как тебе езда, - спросил у железнодорожного переезда по-английски румын, в течение часа державшийся следом за мной. – Наверное, шокирован?» «Нет, в России то же самое», - зачем-то соврал я. В России, к счастью, не то же самое…
Ну и третье, что удивило это дороги. Румыния оказалось чудовищной смесью Польши и Швейцарии. Нет, асфальт на магистралях хороший, но это бесконечный однополосный горный серпантин и сплошные населенные пункты. В результате, выехав из Белграда в 12 часов, свои 600 км в тот день я преодолел только к половине второго ночи. Последние 3-4 часа ехал в полной темноте по дорогам Трансильвании. Светила луна, ничего не видно, кругом обрывы, глаза закрываются, а здесь еще и Трансильвания. Да, я забыл сказать, что направлялся я в замок Дракулы в Бран. Вполне романтично…
Романтики добавилось, когда выяснилось, что в заказанном пансионе у подножья замка того самого Дракулы меня никто не ждал. Хозяева просто легли спать, отключив звонок. Пришлось в ночи скитаться по постоялым дворам в надежде, что в два часа ночи где-то еще не спят. С третьей попытки удалось. А утро встречало нас рассветом. Оказалось, что жутковатые в ночи пейзажи очень даже ничего.
О самом замке Дракулы сказать особо нечего. Замок как замок. Тем более, что к Дракуле он никакого отношения не имеет. Разве что стоит в Трансильвании. А местный колорит оказался мне вполне по нраву. Хоть и не Сербия, но Кустурице было бы где развернуться. Возможно, «единению с природой» способствовала новая традиция – заезжая в очередную страну, на заправке покупаю диск с местной фольклорной музыкой. Страна воспринимается совершенно иначе. Начинаешь ее понимать.
И если Румынию я почувствовал только под конец, то к встрече с Молдавией я был уже готов. Можно сказать, с первых минут в нее влюбился. Ровные дороги, красивые пейзажи, обработанные, аккуратные поля, мелодичная музыка. Вах! А когда меня как родного приняли в только что открывшейся гостинице «Савой» (реклама, но рекомендую), а потом в местном ресторане под графин с домашним вином мне изливал душу молдавский олигарх из Канады, опять наступило то самое единение. Было хорошо. Даже утром, пусть и не сразу.
В этой самой благостной нирване я пребывал недолго. Ибо после выезда из Кишинева гармония куда-то пропала. Выяснилось, что Европа уже закончилась, что нормальная дорога в Молдавии только одна – в сторону Румынии, красивые горные пейзажи тоже отсутствовали. В надежде еще раз проникнуться молдавским колоритом перед границей с Украиной я съехал с дороги в местное село. Бедненько, ничего не скажешь. Поколесив по деревне минут 15-20, поехал дальше, и сразу после выезда из него уперся в БТР. И группу автоматчиков. И шлагбаум. И развернуться не могу, ибо стоим на мосту, а сзади уже подпер молдаван на «жигулях». Честно говоря, я испугался, что заехал в какую-то закрытую воинскую часть. Не поленился, вылез из машины, спрашиваю у молдавана, «а где мы?» В Приднестровье, сынок. Вот черт. Я, конечно, знал о существовании Приднестровья, но никак не рассчитывал туда попасть. Тем более что на навигаторе БМВ самопровозглашенная республика никак не обозначена.
Ну ладно. Въехал, благо миротворцы по российскому паспорту пустили. Взял путь дальше на Украину. Беда в том, что дороги здесь в последний раз ремонтировались еще при советской власти, поэтому больше 50-60 км/ч здесь ехать нереально – всё в колдобинах. Тем забавнее было наблюдать на местных гайцов в засаде с радаром. Интересно, на что они живут? Под конец своей молдавско-приднестровской эпопеи я еще раз проклял молдавского таможенника, который посоветовал ехать из Кишинева в Киев не через Одессу, как я планировал, а напрямик. «Так короче, да и границу с Украиной быстро пройдешь, народу мало».
Ага. Народу никого, я один. И метла посередине. Типа проезда нет, вполне по-русски.
Подходит вежливый таможенник. Что, откуда, почему один? Рассказал ему о своей жизни, поговорили про Евро, про Андрея Воронина в Динамо. Стрельнул у меня пачку сигарет, лежавшую в багажнике. «Я таких никогда не видел» - да, пожалуйста, на здоровье. Стою дальше. Подходит второй. Пройдемте, говорит.
Заходим в будку. Диалог (дословно).
- Чай, кофе и без вклейки в паспорт?
- Что?
- Чай, кофе и поехал?
- Не понял.
- Чай, кофе и свободен?
Пока я судорожно пытался понять, зачем мне чай на украинской границе, помогла начальница смены, которая выгнала нас из будки со словами «ну не при мне же!..» Здесь я как-то сразу все понял. Таможенник хотел денег. Что-либо искать при этом ему было лень. Это как многие молодые ребята у нас – хочу жить в шоколаде, но делать для этого ничего не собираюсь. Я говорю, ищите, все что найдете, все ваше. Он расстроился и пропустил. И я его понимаю: кроме меня на КПП никого не было, и не факт, что в тот день на украинско-молдавской границе появился еще хоть один потенциальный спонсор.
А дальше началось самое ужасное. Участок дороги длиной километров в 70 до трассы «Киев – Одесса». Такого кошмара я в своей жизни никогда не видел. Представьте. Бетонка. То есть бетонные плиты, каждый стык которых мы с машиной чувствуем на себе. Сверху дорога покрыта асфальтом. И это хорошо. Но асфальт остался лишь местами. И это не плохо, нет, это пипец. Ибо дорога представляет сплошную стиральную доску, а руль в руках превращается в станковый пулемет. В результате я ехал со скоростью 20 км/ч и практически плакал. Жалко было убивать машину на «федеральной» трассе. А еще там были ямки побольше…
Хорошо, что в Киеве ждали. Напоили, накормили, украинский офис Банки.ру показали, самогона в дорогу дали. На этой домашней ноте и завершилось мое летнее путешествие.
За кадром осталось еще много разных интересных встреч и зарисовок – под них, увы, нет фотографий в моем «айфоне», но достаточно места в собственной памяти. Например, чеченцы на джипе с польскими номерами, которые, догнав нас на светофоре, посоветовали убираться из «их Польши». Или студент из Канады, путешествующий по Европе автостопом. Его мы подобрали где-то в Польше и часов за пять доставили по назначению в самый центр Праги. Или мой друг, купивший отель в Хорватии, и накрывший стол в безымянном ресторанчике высоко в горах в окружении виноградных лоз. Или осевший в Германии русский дальнобойщик, подошедший к нам на заправке в какой-то деревне и полчаса увлеченно расспрашивавший про Россию. А чего стоит поездка на матч Хорватия – Италия в трамвае, заполненном хорватскими фанами, которые пели и раскачивали его на ходу…
Отдохнул? Вполне. Сложно за рулем? Этот текст было писать гораздо труднее – три месяца откладывал. А здесь уж Новый год приближается, Финляндия ждет. Конечно, Финляндия теперь уже как Подмосковье, но все равно приключение.
Следующим летом нас, надеюсь, ждут Фарерские острова и Исландия. И обязательно на машине…
Комментарии 20
Спасибо за интересный рассказ, замечательное путешествие получилось!
А в Исландию мы тоже в следующем году поедем. Хочется кружок вокруг острова навернуть. Уже по дням график расписан.
Мы осенью поедем. Хотим попытаться ухватить за хвост полярное сияние.
Есть другая группа румын, которые занимаются мелким воровством/грабежом. Часто это дети, потому что, поймав ребенка на воровстве, по закону, здесь с ним ничего не могут сделать. Наоборот, он может заявить в полицию, что его побили, ударили, прищемили, и тогда проблемы будут у жертвы воришки.
Третьи — занимаются наркоторговлей.
Так что охотно тебе верю про очередь из автомобилей на границе Румынии.
"Девушки просят подвезти" --- смешно.
Про фотки с гужевыми повозками сразу подумал что Румыния или Венгрия, но по маршруту по прямой вроде Румыния
Много бензина ушло на туда-обратно?..
Что "банковские моменты" не осветили? Много где карточки принимают? Обналичивали где в пути? ))
Азербайджан, Иран, Пакистан, Индия, Мьянма, Таиланд?
Или хотя бы до Индии (до штата Гоа)?
Всегда мечтал прокатится на ммашине по странам и континетам, но увы! Не то что машины нет, нет и прав. Правда машина есть у супргуги, но её на такие подвиги не уговоришь.
Свыше 1000 км. в одни руки - не слишком просто, это знаю по себе. У меня по плану на 2013 - мотопробеги на Harley-Davidson.
Может тоже пересечемся!