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Как бы официальное заявление

29.10.2013 09:49 35 4 447 просмотров
9 лет назад я основал Банки.ру, чтобы получить свободу. Чтобы вырваться из размеренной и скучной жизни клерка и жить так, как хочу именно я. Это были прекрасные годы – у меня никогда уже не будет того драйва, который я получил, строя с нуля свой первый в жизни бизнес. Успешный бизнес.

Сегодня это просто офигительная компания с оборотом в сотни миллионов рублей, со штатом сотрудников в 150 человек и с неограниченными перспективами роста. Работать в такой компании, а тем более быть ее основным акционером, это счастье.
Однако в какой-то момент я осознал, что с каждым годом в моей жизни становилось больше бизнеса, и меньше свободы. Я вновь превратился в раба, на сей раз собственного детища. Совещания, отчеты, концепции, подвиги, работа до 22:00 – это то из чего состоит сегодня моя жизнь.

Посему я решился на непростой для себя шаг: с 1 ноября 2013 года новым CEO Банки.ру станет Алексей Аршинов, работающий в нашей команде операционным директором. Я займу пост председателя Совета директоров и отойду от рутинной операционной работы. Уверен, что это своевременное и правильное решение.

В качестве ПСД Банки.ру я по-прежнему значительную часть времени буду уделять компании, участвуя в определении стратегии ее развития, общаясь с коллегами и инвесторами, сохраняя те ценности, за счет которых Банки.ру стал самим собой. Но все равно всё теперь будет немного иначе. Жизнь никогда не станет прежней (с).

Комментарии 35

Шило Валерий  (Dr. Valeriy Shilo)
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Всего 9 лет? А Я думал, что банки.ру были всегда smile:D smile:D . Получается, я ваш поклонник с самого начала, потому что я написал сюда свой первый пост в 2005? Наверное, это правильное и своевременное решение. Главная сила этого портала была в возможности влиять на банки, на их бизнес процессы, клиентоориентированность, через опыт клиентов, конечных пользователей. Достоверная информация о банках и их продуктах- второе сильное направление. Надеюсь новый гендиректор эти направления сохранит и привнесет что-то свое. Успехов!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Валерий, спасибо! Судя по регистрации - октябрь 2005 года - вы были одним из первых. В жизни банки.ру мало что изменится. Главное, продолжать честно делать свою работу.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Вот чем мне нравятся Банки.ру - всё сообщается своевременно и из первых рук!
Не то, что в наших с вами банках.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
9 лет smile:o ,я то всего лишь 3 года как тут smile:oops: пришел на сайт чтобы пожаловаться на банк,остался чтобы повысить свою финансовую грамотность smile:) и благодаря сайту на многие банковские продукты и банки в целом кардинально поменял свой взгляд smile:gramercy:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Мы со Степаном практически "родня".
Я пришел на Банки.ру сразу "чтобы повысить свою финансовую грамотность"! Жаловаться не некого было. (И сейчас не ищу!)
Остался потому ...
Потому что есть что здесь делать! И работы этой - ... непочатый край!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Теперь надо повышать финансовую грамотность и банковских работников!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В каких банках?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Может быть вам нужен мой паспорт? ... На тарелочке с голубой каёмочкой! smile:)
... И ключ от квартиры, где деньги лежат? smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Сейчас в квартирах деньги не лежат по двум причинам -либо их просто нет, или они в банках!)))
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Филипп, сильное решение. Как сейчас говорят - огромный респект! И как Бизнесмену, и как Личности!
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
А я так никуда и не выбрался)) Даже на работу в банки.ру не устроился) Мои поздравления!
Александр Горшков  (technoserv)
#
В качестве ПСД потребуется уделять проекту не меньше времени и сил, но это качественно другой уровень.
Всё должно делаться своевременно, и видимо это время наступило smile:)
Желаю удачи и свободы!
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Филипп, а я даже помню как все начиналось.. и правда 9 лет прошло, а кажется что все началось совсем недавно, без банки.ру мы наверное уже не представляем своей жизни. Все новости из первых уст, а главное, удобно, своевременно и интересно!
Я тоже желаю тебе огромной удачи!
К  (shlomo_chavez)
#
не нашел кнопки "антилайк" под записью, так бы нажал..
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Несколько по другому поводу я когда-то предлагал такую кнопку ввести...
Не в этой заметке (и не на странице Главного) это обсуждать, но кнопочка бы не помешала... smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o неожиданно
smile:cry: Зря вы это, Филипп.
smile:pardon: я тогда то же пойду
smile:uncap: спасибо за все smile:cry:
а как же "мы в ответе за тех, кого приручили" (с)?
а как мы без Вас будем?smile:oops:
все плохое в этой стране начинается со слов: "я устал, я ухожу" (с) smile:wall:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Вы, Владимир, из того родничка точно воду пили? Может быть водочку? Помидорчики, опять-таки маринованные пригодились...
Только вот совет (от известного киногероя): капусточка это хорошо, но нужно потреблять и горячую закуску!
@mike  (@mike)
#
Первое впечатление - это шаг для того, чтобы остаться как прежде "Банки.ру это Филипп Ильин-Адаев", но (за некоторую вознаграждение в виде зарплаты нового СЕО) с себя текучку и рутину.

Как оно обернется - покажет время.

@.
juhanson  (juhanson)
#
Я не специалист в области банковского или финансового сектора, впервые обратился к вашему ресурсу, как потребитель, чтобы выбрать банк для вклада. Потом, спустя время, ресурс реально помог решить проблему с банком, за это Вам лично и вашему сайту большое спасибо, желаю дальнейшего процветания!
Николай Шламов  (RFB210623)
#
Banki.ru, большое спасибо вам, за что вы есть - такой замечательный ресурс, где клиенты банков могут решить свои проблемы, которые не удавалось решить на прямую с банком. Сервис - отзывы о банках (народный рейтинг), это наверное в данный момент лучшее средство для того, чтобы банки решали возникающие проблемы клиентов в кратчайшие сроки, видимо все таки репутация и рейтинг для банков важен.
Лично мне, благодаря вашему порталу удалось оперативно решить 2 проблемы с двумя банками, клиентом которых являюсь.
Один из банков не мог решить проблему примерно полгода с закрытием карты и правильно подать данные в кредитные бюро, другой, одобрив карту, не мог ее в итоге изготовить и вручить и постоянно просил перезвонить как в замечательной песне -
Позвони мне, позвони
Позвони мне, ради бога
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
И только после написания отзывов на вашем ресурсе, возникшие проблемы были решены в кратчайшие сроки и уже представители банков звонили сами, что очень приятно.
Спасибо! Успехов!
Александр Бакута  (baiter)
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За труд, за талант - СПАСИБО !
Рад , что имею возможность учиться у хороших, нормальных людей...!
А драйв , Филипп, захотите вернуть - вернете...! Эт(о) просто усталочка )))...
Отошел-передохнул, напряг сделал нормой жизненного тонуса и... видно будет...)
Не бойтесь мгновенно менять решение по вновь открывшимся обстоятельствам...
Доброй Удачи Вам !
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