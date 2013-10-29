Как бы официальное заявление

9 лет назад я основал Банки.ру, чтобы получить свободу. Чтобы вырваться из размеренной и скучной жизни клерка и жить так, как хочу именно я. Это были прекрасные годы – у меня никогда уже не будет того драйва, который я получил, строя с нуля свой первый в жизни бизнес. Успешный бизнес.
Сегодня это просто офигительная компания с оборотом в сотни миллионов рублей, со штатом сотрудников в 150 человек и с неограниченными перспективами роста. Работать в такой компании, а тем более быть ее основным акционером, это счастье.
Однако в какой-то момент я осознал, что с каждым годом в моей жизни становилось больше бизнеса, и меньше свободы. Я вновь превратился в раба, на сей раз собственного детища. Совещания, отчеты, концепции, подвиги, работа до 22:00 – это то из чего состоит сегодня моя жизнь.
Посему я решился на непростой для себя шаг: с 1 ноября 2013 года новым CEO Банки.ру станет Алексей Аршинов, работающий в нашей команде операционным директором. Я займу пост председателя Совета директоров и отойду от рутинной операционной работы. Уверен, что это своевременное и правильное решение.
В качестве ПСД Банки.ру я по-прежнему значительную часть времени буду уделять компании, участвуя в определении стратегии ее развития, общаясь с коллегами и инвесторами, сохраняя те ценности, за счет которых Банки.ру стал самим собой. Но все равно всё теперь будет немного иначе. Жизнь никогда не станет прежней (с).
Комментарии 35
Не то, что в наших с вами банках.
Я пришел на Банки.ру сразу "чтобы повысить свою финансовую грамотность"! Жаловаться не некого было. (И сейчас не ищу!)
Остался потому ...
Потому что есть что здесь делать! И работы этой - ... непочатый край!
... И ключ от квартиры, где деньги лежат?
Всё должно делаться своевременно, и видимо это время наступило
Желаю удачи и свободы!
Я тоже желаю тебе огромной удачи!
Не в этой заметке (и не на странице Главного) это обсуждать, но кнопочка бы не помешала...
Зря вы это, Филипп.
я тогда то же пойду
спасибо за все
а как же "мы в ответе за тех, кого приручили" (с)?
а как мы без Вас будем?
все плохое в этой стране начинается со слов: "я устал, я ухожу" (с)
Только вот совет (от известного киногероя): капусточка это хорошо, но нужно потреблять и горячую закуску!
Как оно обернется - покажет время.
@.
Лично мне, благодаря вашему порталу удалось оперативно решить 2 проблемы с двумя банками, клиентом которых являюсь.
Один из банков не мог решить проблему примерно полгода с закрытием карты и правильно подать данные в кредитные бюро, другой, одобрив карту, не мог ее в итоге изготовить и вручить и постоянно просил перезвонить как в замечательной песне -
Позвони мне, позвони
Позвони мне, ради бога
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
И только после написания отзывов на вашем ресурсе, возникшие проблемы были решены в кратчайшие сроки и уже представители банков звонили сами, что очень приятно.
Спасибо! Успехов!
Рад , что имею возможность учиться у хороших, нормальных людей...!
А драйв , Филипп, захотите вернуть - вернете...! Эт(о) просто усталочка )))...
Отошел-передохнул, напряг сделал нормой жизненного тонуса и... видно будет...)
Не бойтесь мгновенно менять решение по вновь открывшимся обстоятельствам...
Доброй Удачи Вам !