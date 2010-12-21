Открылся раздел «РКО»

На сайте появился раздел «Расчетно-кассовое обслуживание». Он имеет не совсем обычный вид: мы решили отказаться от привычного сбора информации о тарифах и комиссиях банков, а сделали акцент на оперативную обратную связь. По моему убеждению, главная проблема при открытии счета для юридического лица состоит как раз в сложностях со сбором и заполнением многочисленных документов. Тарифы вторичны.
Поэтому в разделе «РКО» вы не увидите привычной формы поиска по условиям обслуживания. Вместо них размещены фотографии конкретных менеджеров, к которым вы можете обратиться с вопросом об открытии счета или начале зарплатного проекта. Они, по сути, станут вашими персональными менеджерами, позволят пройти самый сложный начальный период общения с банком. Впрочем, тарифы в разделе тоже представлены.
Участие в разделе является платным, поэтому не ждите там 300 или 400 банков. Мне кажется, что представителей 8-10 кредитных организаций будет достаточно, чтобы у посетителей сайта был удобный и объективный выбор.
Комментарии 18
Важнее сервис и отношения.
Идея с персонализацией менеджеров тоже хорошая... Хотя пока возникает дилемма выбора - общение с красивой блондинкой или шаговая доступность?
В идеале хотелось бы освоить и другие виды связи с менеджерами - например, мне удобно было бы по аське общаться. Под аську, скайп и мобильный телефон ячейки сделали - на будущее.
По связи: к аське, правда, скептически отношусь. Как и к мобильному. С менеджером банка предпочел бы общаться по его стационарному телефону: мобильный - это не всегда деловая ситуация... Но это дело вкуса и привычки каждого - поэтому опция с вариантами очень правильная.
Скайп - интересная мысль, тем более, что ваш диалог полезно записать.
А 8-10 банков, скорее всего, будут из тех, чьи руководители здесь уже представлены
- объем предоставляемых услуг
- качество обслуживания
- скорость и особенности открытия расчетных счетов
- тарифы
При чем если брать начинающих, то тарифы могут быть и на первом месте.
ЗЫ: как можно говорить об объективном выборе, если представлены далеко не все? А если из данного региона только один представитель, то о каком выборе может быть вообще речь?
Когда банк в котором я обслуживался 5 лет поднял ценник я поначалу расстроился. Затем прополз по сайтам банков и составил табличку из следующих услуг:
- плата за ведение счета;
- плата за проводку платежки
- комиссии за переводы на счета ФЛ
- плата за интернет-банк;
- плата за справки о движениях по счету.
Убил на это свой законный выходной. Но если раньше бегал с платежками в банк и платил им около 800 руб в месяц, то теперь плачу не больше 50 и в банк не бегаю. Да и цена вопроса упала в 16 раз.
Мои партнеры не пошли в этот банк, они пошли в другой где берут 200 руб за ведение счета и 0 руб за проводку платежки, так как у них каждый день по 30 платежек.
Мне кажется нужно по запросу получить табличку с перечисленными критериями и сначала выбрать для себя наиболее экономичный вариант, а вопросы открытия счета и по телефону решаются достаточно быстро.
Причем еще момент: Филипп в ваших поисковиках нет фильтра по региону присутствия банка. Например найти ипотеку в Архангельске на сайте невозможно. Я говорил об этом Кате Суворовой месяца три назад, но ситуация не поменялась. А очень бы хотелось
С ипотекой в Архангельске действительно проблемы. И дело не в фильтре. Нужно будет в этом случае узнавать и прописывать для каждого банка, какие услуги и на каких условиях он предоставляет в Архангельске, а какие в Хакасии. То есть у банка может быть открыто отделение в Архангельске, но выдачей ипотеки оно может не заниматься - только сбором платежей за потребы. Или выдавать ипотеку, но на других условиях, чем в Москве. То есть образуется большой пласт ручной работы. Мы к нему пока боимся приступать. Честно.
И это только на платежках ...
Зачем отдавать банку свои честно заработанные если другой банк их не просит. Комиссий всяких пруд пруди, причем они не в договоре обозначены а вынесены в "Тарифы Банка", которые он меняет в одностороннем порядке по своему усмотрению. Наверное для начала нужно разобраться в тарифах, чтобы потом за голову не хвататься. А радостный "эксперт" на сайте будет много говорить про то как они счета за 15 минут открывают и ни слова про скрытые комиссии.
И скажите Филипп... А что сложного открыть счет юр.лицу? Звонишь в местное отделение общаешься с "милым женским голосом" который тебе терпеливо и подробно разъяснит какой пакет документов нужно подать для открытия счета. Далее собираешь бумаги и идешь в офис и через день два счет открыт...
Зачем высокопоставленных лиц банка то подтягивать?
P.S. Я свой р/счет в Авангарде открыл за 2 дня. Сложностей не было никаких
Хотя, дело вкуса.
Но 50 рублей за платёжку, конечно, многовато
50 рублей я плачу банку В МЕСЯЦ за все его услуги по РКО.
Платежка там стоит 12 рублей. Причем платежки все провожу через интернет-банк
А насчет скрытых комиссий... Откройте счет в сбере там за каждый чих денюжки сдергивают...
Тарифы на чихи Сбера согласен. Могут взять даже за то, о чём Вы и не догадываетесь, но Сбер любят и таким
При желании можно и обналичивать деньги без какой-либо оплаты. Для этого надо завести бесплатную Визу-электрон. Бесплатно переводить на нее деньги и бесплатно снимать в Авангардовском банкомате.
Я долго удивлялся что такое вообще возможно!
А про Сбер... если честно то "Скажем дружно ..." продолжение фразы я думаю вы знаете
Не знаю Зато знаю, что НЕ ПЛАЧУ НИ КОПЕЙКИ - это не про банки
Насчет безопасности. Узнав логин и пароль можно только посмотреть, какие счета. сколько на них денег и т.п. Чтобы снять деньги нужно завладеть цифровой подписью (хранится ан флешке) и карточкой с одноразовыми паролями доступа. Такую защиту пробить непросто
И как банки отвечают на фопросы по юр.лицам.
С физиками вопрос решен в Горячей линии, в Народном Рейтинге, в Форуме, даже в Блогах...
А юр.лица пока себя на сайте чувствуют кастой отверженных... я их почти не вижу