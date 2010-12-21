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Открылся раздел «РКО»

21.12.2010 12:41 18 1 842 просмотра
На сайте появился раздел «Расчетно-кассовое обслуживание». Он имеет не совсем обычный вид: мы решили отказаться от привычного сбора информации о тарифах и комиссиях банков, а сделали акцент на оперативную обратную связь. По моему убеждению, главная проблема при открытии счета для юридического лица состоит как раз в сложностях со сбором и заполнением многочисленных документов. Тарифы вторичны.

Поэтому в разделе «РКО» вы не увидите привычной формы поиска по условиям обслуживания. Вместо них размещены фотографии конкретных менеджеров, к которым вы можете обратиться с вопросом об открытии счета или начале зарплатного проекта. Они, по сути, станут вашими персональными менеджерами, позволят пройти самый сложный начальный период общения с банком. Впрочем, тарифы в разделе тоже представлены.

Участие в разделе является платным, поэтому не ждите там 300 или 400 банков. Мне кажется, что представителей 8-10 кредитных организаций будет достаточно, чтобы у посетителей сайта был удобный и объективный выбор.

Комментарии 18

Вадим Логинов  (vnloginov)
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Филипп, спасибо - полезный раздел. Как раз собирался заняться поиском более удобных вариантов банков для ведения своих малых бизнесов. Раздел удобен тем, что здесь в одном месте есть варианты для сравнения. Тарифы, действительно, не главное.
Важнее сервис и отношения.
Идея с персонализацией менеджеров тоже хорошая... Хотя пока возникает дилемма выбора - общение с красивой блондинкой или шаговая доступность?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Я за шаговую доступность. Тем более, что фотогеничны в разделе не только блондинки. smile:)

В идеале хотелось бы освоить и другие виды связи с менеджерами - например, мне удобно было бы по аське общаться. Под аську, скайп и мобильный телефон ячейки сделали - на будущее.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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По доступности и фотогеничности - согласен...

По связи: к аське, правда, скептически отношусь. Как и к мобильному. С менеджером банка предпочел бы общаться по его стационарному телефону: мобильный - это не всегда деловая ситуация... Но это дело вкуса и привычки каждого - поэтому опция с вариантами очень правильная.
Сергей Попов  (sonnert)
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Не критики ради, а мнение... По телефону не обо всём менеджер может говорить, даже если вы договоритель о "секретном слове" - пароле. Поэтому, лучше "шаговая доступность", причем универсальная. Где приспичило, в том районе и желательно иметь "свой" банк с РКО.
Скайп - интересная мысль, тем более, что ваш диалог полезно записать.
А 8-10 банков, скорее всего, будут из тех, чьи руководители здесь уже представлены
Андрей Иванов  (Clevelus)
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Тарифы может быть и не главное, но имхо приоритет следующий:
- объем предоставляемых услуг
- качество обслуживания
- скорость и особенности открытия расчетных счетов
- тарифы

При чем если брать начинающих, то тарифы могут быть и на первом месте.

ЗЫ: как можно говорить об объективном выборе, если представлены далеко не все? А если из данного региона только один представитель, то о каком выборе может быть вообще речь?
Сергей Попов  (sonnert)
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Сначала потенциальный клиент изучает "благонадёжность" банка и просто надёжность. Потом, определяются по своим потребностям, исходя из планируемого бизнеса. Надо будет получать наличность, оценивается стоимость получения наличных (один из самых высоких тарифов), если большой документооборот, то, скорее всего, стоимость ДБО. Установка и обслуживание Клиент-Банк, а также, на сколько позволят специалисты банка, убеждённость в надёжности системы удалённого обслуживания от несанкционированного списания средств. И далее, возможность по пути заехать в офис, возможности овердрафта, прочий сервис. Платежами "день - в - день" никого уже не удивишь. Мне кажется, что дурной тон даже говорить об этом. "А мы носки каждый день меняем" smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Филипп начинание хорошее, но ТАРИФЫ это очень ВАЖНАЯ вещь!
Когда банк в котором я обслуживался 5 лет поднял ценник я поначалу расстроился. Затем прополз по сайтам банков и составил табличку из следующих услуг:
- плата за ведение счета;
- плата за проводку платежки
- комиссии за переводы на счета ФЛ
- плата за интернет-банк;
- плата за справки о движениях по счету.
Убил на это свой законный выходной. Но если раньше бегал с платежками в банк и платил им около 800 руб в месяц, то теперь плачу не больше 50 и в банк не бегаю. Да и цена вопроса упала в 16 раз.
Мои партнеры не пошли в этот банк, они пошли в другой где берут 200 руб за ведение счета и 0 руб за проводку платежки, так как у них каждый день по 30 платежек.
Мне кажется нужно по запросу получить табличку с перечисленными критериями и сначала выбрать для себя наиболее экономичный вариант, а вопросы открытия счета и по телефону решаются достаточно быстро.
Причем еще момент: Филипп в ваших поисковиках нет фильтра по региону присутствия банка. Например найти ипотеку в Архангельске на сайте невозможно. Я говорил об этом Кате Суворовой месяца три назад, но ситуация не поменялась. А очень бы хотелось
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Антон, речь идет о РКО для юрлиц. Для них 20 или 50 рублей за платежку роли не играют. Поэтому тарифы представлены, но не в виде поиска.

С ипотекой в Архангельске действительно проблемы. И дело не в фильтре. Нужно будет в этом случае узнавать и прописывать для каждого банка, какие услуги и на каких условиях он предоставляет в Архангельске, а какие в Хакасии. То есть у банка может быть открыто отделение в Архангельске, но выдачей ипотеки оно может не заниматься - только сбором платежей за потребы. Или выдавать ипотеку, но на других условиях, чем в Москве. То есть образуется большой пласт ручной работы. Мы к нему пока боимся приступать. Честно.
Андрей Иванов  (Clevelus)
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То есть, если у организации по 20-30 платежек в день, то им не важно сколько за них платить (200 рублей или 1500 в день ~ 40к или 300к в год)?
И это только на платежках ...
Шарухин Антон  (toshik80)
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Я пожалуй поддержу Андрея Иванова
Зачем отдавать банку свои честно заработанные если другой банк их не просит. Комиссий всяких пруд пруди, причем они не в договоре обозначены а вынесены в "Тарифы Банка", которые он меняет в одностороннем порядке по своему усмотрению. Наверное для начала нужно разобраться в тарифах, чтобы потом за голову не хвататься. А радостный "эксперт" на сайте будет много говорить про то как они счета за 15 минут открывают и ни слова про скрытые комиссии.
И скажите Филипп... А что сложного открыть счет юр.лицу? Звонишь в местное отделение общаешься с "милым женским голосом" который тебе терпеливо и подробно разъяснит какой пакет документов нужно подать для открытия счета. Далее собираешь бумаги и идешь в офис и через день два счет открыт...
Зачем высокопоставленных лиц банка то подтягивать?
P.S. Я свой р/счет в Авангарде открыл за 2 дня. Сложностей не было никаких
Сергей Попов  (sonnert)
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Открытие счёта 2 дня - это уже сложность. И это после предоставления документов? Стоит задуматься вообще о скорости обслуживания, если на входе полоса препятствий. "Скрытые комиссии"??? Это какие? Стоимость платежа, Клиент-Банк, ведение счёта. Посмотрите или спросите у милой девушки сразу всё, что ВАМ нужно, хоть рамбусование...
Хотя, дело вкуса.
Но 50 рублей за платёжку, конечно, многовато
Шарухин Антон  (toshik80)
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Сергей Вы не поняли
50 рублей я плачу банку В МЕСЯЦ за все его услуги по РКО.
Платежка там стоит 12 рублей. Причем платежки все провожу через интернет-банк
А насчет скрытых комиссий... Откройте счет в сбере там за каждый чих денюжки сдергивают...
Сергей Попов  (sonnert)
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про 50 рублей за платёжку - это обсуждалось где-то выше. И это - дорого. 12 рублей - нормально, но ещё важно знать, сколько Вы платите за К-Банк, а самое главное, как и на сколько но защищён. Где-то с месяц назад активно обсуждалась тема хищения средств со счёта активного блоггера Банки.ру. Чем закончилась история или как продолжается пока неизвестно. Так что безопасность тоже интересна при выборе партнёра smile:)
Тарифы на чихи Сбера согласен. Могут взять даже за то, о чём Вы и не догадываетесь, но Сбер любят и таким smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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За ведение счета и Интернет-банк я НЕ ПЛАЧУ НИ КОПЕЙКИ.
При желании можно и обналичивать деньги без какой-либо оплаты. Для этого надо завести бесплатную Визу-электрон. Бесплатно переводить на нее деньги и бесплатно снимать в Авангардовском банкомате.
Я долго удивлялся что такое вообще возможно!
А про Сбер... если честно то "Скажем дружно ..." продолжение фразы я думаю вы знаете
Сергей Попов  (sonnert)
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Цитата
"Скажем дружно ..." продолжение фразы я думаю вы знаете

Не знаю smile:( Зато знаю, что НЕ ПЛАЧУ НИ КОПЕЙКИ - это не про банки smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Сергей "НЕ ПЛАЧУ НИ КОПЕЙКИ" за ведение счета и клиент-банк это ПРАВДА. Действительно не плачУ.
Насчет безопасности. Узнав логин и пароль можно только посмотреть, какие счета. сколько на них денег и т.п. Чтобы снять деньги нужно завладеть цифровой подписью (хранится ан флешке) и карточкой с одноразовыми паролями доступа. Такую защиту пробить непросто
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Антон, мы создали сервис, где вы можете узнать о тарифах РКО и напрямую задать вопросы менеджеру банка. А пользоваться им или нет, это уже исключительно ваш вопрос.
Apolonius  (Apolonius)
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Филипп, мне уже нравится, что можно посмотреть на лица банкиров, пусть и младшего звена, но всё же некоторые начальники, а это уже потенциал роста в дальнейшем. Но где можно увидеть как общаются юр.лица с банками по поводу их обслуживания?
И как банки отвечают на фопросы по юр.лицам.
С физиками вопрос решен в Горячей линии, в Народном Рейтинге, в Форуме, даже в Блогах...
А юр.лица пока себя на сайте чувствуют кастой отверженных... я их почти не вижу
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