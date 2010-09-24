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Налог на ростовщичество и прочие инициативы

24.09.2010 13:21 22 1 802 просмотра
Налог на банки вот ФАС предлагала ввести, особенно бы на те, у кого процентик нечеловеческий smile:D С одной стороны получается так, что ближний круг банков имеет доступ к дешевым кредресурсам и может уменьшить ставки (хотя и это не все делают, вот группу ВТБ я не пойму до сих пор), а не ближний круг и при желании не сможет конкурировать с госбанками и прочими "блатными" кредитными учреждениями.
http://top.rbc.ru/economics/24/09/2010/471244.shtml
Глава МВФ Стросс Кан тоже за налог на банки, правда там просто налог предлагал, а не как у нас ФАС повышенный на тех, у кого высокий процент по кредиту. smile:)
Что значит резолюция "ПОКА не планируется"? smile:) Что это за игры государственных структур? Игра на публику, пиар, предупреждение бизнесу, игра в активность (ФАС вообще это дело любит имхо), что?

Комментарии 22

Сергей Кузнецов  (ksv2010)
#
Вот у государственных структур и спросите, какие-такие игры?
А народу кто скажет...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вот так вот, одним махом, и "отрубаются" остальные комментарии... smile:D
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Цитата
а не ближний круг и при желании не сможет конкурировать с госбанками и прочими "блатными" кредитными учреждениями.

Мелкие и средние банки очень даже легко(пусть не по объемам, но по ставкам) могут конкурировать с крупняком благодаре созданной системе рефинансирования.
Если подобные системы рефинансирования будут созданы под другие обязательства, то никакой серьезной концентрации у крупняка не произойдет. Да, они смогут в определенных случаях иметь существенную долю рынка, но не более того.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
...а мелочь начнёт с "черным налом" активнее работать...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Млин, Дим, фигню какую-то запостил... Давай зверушек экзотических... smile:shuffle:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да ну их smile:D щас другое волнует, вот например что случилось в Москве с четверга...пробки всегда и везде. Прямо странно даже
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ху из пробки? smile:o
У меня кожный день сейчас по 6 часов нра дорогу выходит... smile:shuffle: smile:wall:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
понимаю, мои проблемы тебе кажутся буржуйскими smile:D ты своим ходом или на машинко?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
На антобусе... Ибо электричка - вариант совсем бомжовский
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Вот из электричка? smile8) вопрос впрочем риторический
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Машинко больно дорого, у меня Мерин е 240, ща продаю, бензина богато кушает...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да всё равно жалко, млин, мерин - идеал, несмотря на тормознутось АКПП...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Я вообще присматриваюсь к Е-купе. Нравится вот мне она
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Новый? Если нравицца - бери! Только после бэхи обплюёсся... АКПП тормозит. Бюргеры говорят: "БМВ для тех, кто торопится, Мерседес для тех, кто уже приехал"
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
У тебя, по-моему, пятёрка? Нуно брать что-то повыше...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
у меня трешка. Пятерка новая хороша но цена.... ждать надо акций smile:oops: или Х3 тогда например. А мерсы я воспринимаю только ешки, CLS и S-класс.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Дим, Мерин после Бэхи тебя разочарует, имхо... Не в плане комфорта, но по динамике - факт.
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