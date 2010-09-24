Налог на ростовщичество и прочие инициативы

Налог на банки вот ФАС предлагала ввести, особенно бы на те, у кого процентик нечеловеческий С одной стороны получается так, что ближний круг банков имеет доступ к дешевым кредресурсам и может уменьшить ставки (хотя и это не все делают, вот группу ВТБ я не пойму до сих пор), а не ближний круг и при желании не сможет конкурировать с госбанками и прочими "блатными" кредитными учреждениями.
http://top.rbc.ru/economics/24/09/2010/471244.shtml
Глава МВФ Стросс Кан тоже за налог на банки, правда там просто налог предлагал, а не как у нас ФАС повышенный на тех, у кого высокий процент по кредиту.
Что значит резолюция "ПОКА не планируется"? Что это за игры государственных структур? Игра на публику, пиар, предупреждение бизнесу, игра в активность (ФАС вообще это дело любит имхо), что?
Комментарии 22
А народу кто скажет...
Мелкие и средние банки очень даже легко(пусть не по объемам, но по ставкам) могут конкурировать с крупняком благодаре созданной системе рефинансирования.
Если подобные системы рефинансирования будут созданы под другие обязательства, то никакой серьезной концентрации у крупняка не произойдет. Да, они смогут в определенных случаях иметь существенную долю рынка, но не более того.
У меня кожный день сейчас по 6 часов нра дорогу выходит...