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Угадайте, в какой стране я в этом месяце побывал?

21.05.2011 18:50 4 1 456 просмотров
1. Ипотечные автомашины там отличаются цветом номеров.
2. Самый известный правитель этой страны провел 4 года в юности в заложниках у иноверцев и еще несколько лет в тюремном заточении у соседнего короля, после чего женился на кузине последнего и обрел свободу.
3. В этой стране до сих пор живут саксы.
4. Тот же правитель, по некоторым сведениям, пал на поле брани, переодетый в одежду неприятеля.
5. Однажды он собрал на встречу всех видных финансистов своей страны, предложил им выпускать собственную валюту, был весьма рассержен отказом и всех казнил.
6. Местная водка достигает 70% крепости.
7. Главное произведение, надолго прославившее в мире эту страну, создал ирландец, страдавший от малокровия и умерший в нищете.
8. В языке этой страны слышат кто французские, а кто испанские мотивы.
9. Крепостное право эта страна отменила на 40 лет раньше России.
10. В двух мировых войнах по отношению к России (СССР) эта страна занимала последовательно такие позиции: нейтралитет, союзник, враг, снова союзник.
11. Одно время этой страной правил «король – комсомолец».
12. У власти в этой стране (если не ошибаюсь, то в составе правящей коалиции партий) находится ЛДПР.
13. Предпредпоследний правитель этой страны был казнен восставшим народом.
14. Бумажные деньги в этой стране необычно приятны на ощупь, весьма оригинальны по дизайну, и, думаю, себестоимость производства самой маленькой купюры наверняка выше ее номинала.

Крупнейший розничный банк в этой стране носит весьма специфическое название; как только появится первый правильно отгадавший - выложу фото, и всем сразу станет ясно, о каком государстве речь.

Комментарии 4

qaq  (qaq)
#
Китай smile:?:
CreditWay  (CreditWay)
#
А че за приз,за эту "угадайку" ? smile:D

Лана...Бэзвоздмэздно.То есть даром... smile:D

РУМЫНИЯ.
CreditWay  (CreditWay)
#
Раз уж пошла такая "пьянка"... В Быстрице побывали ? Винишко там ничо кстати.. smile:shuffle:
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Румыния
"Ипотечные машины" - это что-то новое:)
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