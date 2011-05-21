Угадайте, в какой стране я в этом месяце побывал?

1. Ипотечные автомашины там отличаются цветом номеров.
2. Самый известный правитель этой страны провел 4 года в юности в заложниках у иноверцев и еще несколько лет в тюремном заточении у соседнего короля, после чего женился на кузине последнего и обрел свободу.
3. В этой стране до сих пор живут саксы.
4. Тот же правитель, по некоторым сведениям, пал на поле брани, переодетый в одежду неприятеля.
5. Однажды он собрал на встречу всех видных финансистов своей страны, предложил им выпускать собственную валюту, был весьма рассержен отказом и всех казнил.
6. Местная водка достигает 70% крепости.
7. Главное произведение, надолго прославившее в мире эту страну, создал ирландец, страдавший от малокровия и умерший в нищете.
8. В языке этой страны слышат кто французские, а кто испанские мотивы.
9. Крепостное право эта страна отменила на 40 лет раньше России.
10. В двух мировых войнах по отношению к России (СССР) эта страна занимала последовательно такие позиции: нейтралитет, союзник, враг, снова союзник.
11. Одно время этой страной правил «король – комсомолец».
12. У власти в этой стране (если не ошибаюсь, то в составе правящей коалиции партий) находится ЛДПР.
13. Предпредпоследний правитель этой страны был казнен восставшим народом.
14. Бумажные деньги в этой стране необычно приятны на ощупь, весьма оригинальны по дизайну, и, думаю, себестоимость производства самой маленькой купюры наверняка выше ее номинала.
Крупнейший розничный банк в этой стране носит весьма специфическое название; как только появится первый правильно отгадавший - выложу фото, и всем сразу станет ясно, о каком государстве речь.
Комментарии 4
Лана...Бэзвоздмэздно.То есть даром...
РУМЫНИЯ.
"Ипотечные машины" - это что-то новое:)