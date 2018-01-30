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Котёнок о малышах и почему надёжность банка не зависит от размера банка

30.01.2018 20:25 3 1 199 просмотров
Гектор пишет:
Цитата

дай пишет:
Важно не столько, откуда банк берет деньги, а куда он их вкладывает. Все испуганные вкладчики смотрят на пассивы - много вкладов физов или нет? Пылесос или нет? А ведь смотреть-то надо на активы.

И что же мы увидим глядя на их активы?
С трудом представляю небольшой банк, где основные средства взяты у физических лиц, но он при этом прибылен и вкладывает средства этих самых физических лиц с минимальным риском!
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По МКБ ДОМ-БАНК Мы увидим, что при пассивах на ярд 400 почти ярд 300 лежит в ЦБ и приносит ощутимый доход))) Иными словами, этих денег хватит при ЛЮБОМ кипише smile:!: И это не деньги вкладчиков, которые за лишний прОцент Родину продадут smile:D Банк вообще почти не привлекает деньги физиков. Не нужны они ему, специально делают неинтересные ставки)) + переводы, прием квартплаты, ну и зарплатные проекты (тоже постоянный ручеек). Изредка, в процессе исполнения бюджета (при его дефиците) администрация обращается в банк за кредитом. Это самый лучший вид кредита: городской округ расплатится всегда smile:wikigo:
Немного истории)
Банк создавался в середине 90-х годов домодедовскими властями, чтобы быть уверенными в бесперебойном обслуживании бюджета Домодедовского района и муниципальных предприятий (теплосеть, водоканал, жилсервис и т.д. и т.п. и почти все местные заводы). (Тогда в Московской области основным банком был Уникомбанк...вот в одно прекрасное утро жители соседнего Ступина проснулись, а банка нет. На счетах предприятий - нули, платить з/п рабочим авиазавода нечем; муниципальные бюджетные организации впору закрывать, т.к. питание для школ, например, купить не на что smile:omg: )
Все городские контракты - через этот банк.
- Вам не нравится?
- На нашей территории работать не будете.
Очень даже просто smile:yep: Слышали такое понятие: домодедовская экономика? И профицит местного бюджета? И крупнейший аэропорт Восточной Европы? smile:angel: А еще стабильность))) С 1989 по 2017 годы главой района (округа) был ЛПК. А в соседнем промышленном центре - Подольске, замглавы пристрелили smile:crazy: И банк там был местный, так же как Богородский, Софрино и Пушкино в других муниципалитетах smile:rofl:
Крыловский, кстати, почти из этой серии smile:D
Так что деньги там местных предпринимателей, они изначально банк и создавали...
- Продавать?
- А зачем продавать курочку, несущую золотые яйца smile;) smile:wikigo:
Так что надежность банка не зависит от его размера практически никак.
Это к замечанию ув. Дая о вашей, ув. Гектор, пропаганде smile:)
И еще: обычно надежные банки малопривлекательны для рядового вкладчика. Не нужны им деньги вкладчиков. smile:wikigo: Поэтому и проценты в них зачастую меньше, чем в Сбере. Но это не значит, что если маленький банк, то он априори ненадежен smile:wikigo:
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Данный пост был размещён в Сводках 05 августа 2017 года. Вот уже скоро полгода будет!
- Что-то изменилось за этот период?
- Да. Проводили с почестями в ФКБС Банк Интересного Народа и ПромышленноСвязной.

ВЫВОД: если Вам говорят, что какой-то банк надёжный, т.к. он крупный - знайте, это пропаганда smile:!:

Комментарии 3

AdvocatSpb  (AdvocatSpb)
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Крупные банки, по факту, надежными все таки оказываются. Странным образом никто не обращает внимание на простой факт - похороны в ФКБС проходят при прямом участии всего народа страны/печатного станка. Вкладчик не страдает даже на сумму выше АСВ!!!! А вкладчик мелкобанка вполне еще может зайцем побегать по инстанциям, порыдать и поглотать ... в так горячо любимых самых гуманных судах smile:D
SmartUser User  (SmartUser)
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Цитата
AdvocatSpb пишет:
Крупные банки, по факту, надежными все таки оказываются.


Да ну ? БИН, Открывалка, Промсвязь ( того гляди МКБ сдохнет, если ему отключат аппарат искусственного дыхания), Югра, ВнешПром, ...сами загляните в Книгу Памяти и продолжите , и тут же десятки или сотни мелких банков , которым трудно, но они живут без триллионных вливаний от Государства и ещё умудряются рисовать прибыль. Я добавлю про самые прожорливые банки ( в которых сколько не вливай госденег, а всё не хватает ) - ВЭБ и Росколхоз - те, в принципе будут убыточны, т.к через них финансируют "стройки социализма"
AdvocatSpb  (AdvocatSpb)
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Про помойки, выглядящие крупными я ничего говорю. А банки БОМПа вполне устояли в том смысле, что никто, кроме ту..х держателей субордов не потерял деньги. Уцелели деньги вкладчиков и владельцев расчетных счетов!
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