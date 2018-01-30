Котёнок о малышах и почему надёжность банка не зависит от размера банка

пишет:ЦитатаИ что же мы увидим глядя на их активы?С трудом представляю небольшой банк, где основные средства взяты у физических лиц, но он при этом прибылен и вкладывает средства этих самых физических лиц с минимальным риском!============================================================­==============================================По МКБ ДОМ-БАНК Мы увидим, что при пассивах на ярд 400 почти ярд 300 лежит в ЦБ и приносит ощутимый доход))) Иными словами, этих денег хватит при ЛЮБОМ кипишеИ это не деньги вкладчиков, которые за лишний прОцент Родину продадутБанк вообще почти не привлекает деньги физиков. Не нужны они ему, специально делают неинтересные ставки)) + переводы, прием квартплаты, ну и зарплатные проекты (тоже постоянный ручеек). Изредка, в процессе исполнения бюджета (при его дефиците) администрация обращается в банк за кредитом. Это самый лучший вид кредита:Банк создавался в середине 90-х годов домодедовскими властями, чтобы быть уверенными в бесперебойном обслуживании бюджета Домодедовского района и муниципальных предприятий (теплосеть, водоканал, жилсервис и т.д. и т.п. и почти все местные заводы). (Тогда в Московской области основным банком был Уникомбанк...вот в одно прекрасное утро жители соседнего Ступина проснулись, а банка нет. На счетах предприятий - нули, платить з/п рабочим авиазавода нечем; муниципальные бюджетные организации впору закрывать, т.к. питание для школ, например, купить не на чтоВсе городские контракты - через этот банк.- Вам не нравится?- На нашей территории работать не будете.Очень даже простоСлышали такое понятие: домодедовская экономика? И профицит местного бюджета? И крупнейший аэропорт Восточной Европы?А еще стабильность))) С 1989 по 2017 годы главой района (округа) был ЛПК. А в соседнем промышленном центре - Подольске, замглавы пристрелилиИ банк там был местный, так же как Богородский, Софрино и Пушкино в других муниципалитетахКрыловский, кстати, почти из этой серииТак что деньги там местных предпринимателей, они изначально банк и создавали...- Продавать?- А зачем продавать курочку, несущую золотые яйцаЭто к замечанию ув.о вашей, ув., пропагандеИ еще: обычно надежные банки малопривлекательны для рядового вкладчика.Поэтому и проценты в них зачастую меньше, чем в Сбере. Но это не значит, что если маленький банк, то он априори ненадежен============================================================­==============================================Данный пост был размещён в Сводках 05 августа 2017 года. Вот уже скоро полгода будет!- Что-то изменилось за этот период?- Да. Проводили с почестями в ФКБС Банк Интересного Народа и ПромышленноСвязной.если Вам говорят, что какой-то банк надёжный, т.к. он крупный - знайте, это пропаганда