Всем привет. Меня зовут Сергей, я интересуюсь вопросами доходности в разных видах инвестирования. Этот первый пост написал для частных инвесторов, которые хотят больше узнать о бизнес-модели платформ краудинвестиций. Здесь эти платформы обсуждают в ветке форума "Ценные бумаги и коллективные инвестиции". Я потратил некоторое время, чтобы разобраться в терминах и хочу поделиться с вами некоторой накопанной инфой.
Типы площадок краудинвестиций
Говоря об инструментах нерегулируемых коллективных инвестиций, сделаю небольшой обзор, что именно предлагается частным инвесторам на этом рынке. К слову, компаниям, предлагающим рынку такие инструменты, не требуется получать лицензию ЦБ РФ — поэтому речь идет о нерегулируемых инвестициях.
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Сегодня можно выделить площадки таких типов:
краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг и краудфакторинг.
Краудфандинг обычно предполагает сбор денег на какие-то некоммерческие или благотворительные проекты с конечной целью. Например, собрать средства на запись альбома начинающей группы, на помощь конкретному человеку или группе людей. Краудфандинг — это по сути пожертвования, а не инвестиции, и наличия возврата средств он не предусматривает.
Лидером в России является площадка BoomStarter (мое мнение может не совпадать с вашим, все сказанное здесь и ниже - ИМХО).
Краудинвестинг, наоборот, предполагает, что инвесторы становятся со-акционерами стартапа или компании из сектора малого бизнеса, причем как с правами дохода, так и с высоким риском потери своих средств. Вложения в краундинвестинг обычно рекомендуется делать небольшими порциями в рамках диверсификации крупных портфелей, когда потерять часть денег инвестору не так больно. Смысл тут такой — пусть из 10 компаний прогорят 9, но одна может принести доход, который покроет все убытки плюс «еще останется». Причем, ключевое слово здесь — «может». Краудинвестинг это инструмент высокорисковый и не для консервативных инвесторов. Не берусь сказать кто лидер этого сегмента - если знаете, напишите в комментариях.
Краудлендинг — это следующая форма коллективных инвестиций по принципу P2P-кредитования, она же «равноправное кредитование». Аббревиатура P2P (Peer-to-Peer) (англ.) означает, что заемщик и кредитор являются равноправными сторонами, причем без привлечения к сделке лицензированного посредника в лице банка или иного финансового института. Займы предоставляются онлайн на вебсайтах специальных платформ кредитования. С помощью этих платформ кредитор и заемщик могут найти друг друга и заключить договор финансирования или же инвестору предлагается профинансировать сразу весь пул заемщиков (это минимизирует размер потерь от дефолта конкретного заемщика). Платформа P2P-кредитования не гарантирует частным инвесторам возврата средств, но «упрощает жизнь» в том, что контролирует и организует весь процесс документооборота и движения финансовых средств за процент от суммы кредита.
Среди известных имен P2P-кредитования на Банки.ру обсуждают такие платформы, как:
Альфа-Поток (ООО «Поток.Диджитал», проект АО «АЛЬФА-БАНК»), StartTrack (проект Фонда развития интернет-инициатив), Penenza (АО ПЕНЕНЗА, проект группы физлиц), МодульДеньги (проект Модуль Бвнка).
Краудфакторинг — новый инструмент P2P-кредитования для частных инвесторов, лидером применения которого в России является платформа InvoiceCafé. Особенность краудфакторинга на InvoiceCafé в том, что финансирование от частных инвесторов выдается компаниям под уже осуществленные и подтвержденные поставки товаров или услуг, причем отбираются поставки только в адрес крупных и средних компаний. Принцип «Занимает мелкий бизнес, а платит крупный» позволяет (как считает InvoiceCafé) минимизировать риски неплатежей дебиторов и повышает надежность инструмента для инвесторов.
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