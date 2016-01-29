Почему клиент-заёмщик платит банку-кредитору, а долг не уменьшается?

Почему клиент-заемщик платит банку-кредитору, а долг не уменьшается? Что делать клиенту, чтобы не стать "финансовым рабом" банка?
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
ГК РФ Статья 319.
Очередность погашения требований по денежному обязательству
Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга.
Комментарий к статье
1. Статья предусматривает специальные правила, посвященные исполнению денежного обязательства в ситуации, когда сумма произведенного платежа недостаточна для его полного погашения. Рассматриваемые правила направлены на защиту интересов кредитора.
2. Под процентами, погашаемыми ранее суммы основного долга, понимаются проценты за пользование денежными средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству, в частности проценты за пользование суммой займа, кредита, аванса, предоплаты и т. д.
Проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ за неисполнение или просрочку исполнения, погашаются после суммы основного долга, но в договоре между клиентом и банком может быть установлен иной порядок погашения процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ (а также неустойки), например, в первоочередном по отношению к сумме основного долга порядке.
3. Правила установленные данной статьей являются диспозитивными и могут быть изменены или исключены соглашением сторон (договором клиент-банк).
В конце января 2016 года на форуме banki.ru обсуждалась тема клиента одного из банков, который 9 лет назад получил кредитную карту, снял с нее наличные полностью (30 000 руб.) и в дальнейшем средства банка не использовал. За 9 лет выплаты клиента банку превысили 150 000 руб., а долг на январь 2016 года уменьшился только на 4 000 руб. и составил 26 000 руб. Данный случай показателен тем, каким способом банки законно зарабатывают на финансовой неопытности клиентов.
Вот еще один яркий пример того, как не следует расторгать договор КК - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10101499/
Что делать клиенту, чтобы не стать "финансовым рабом" банка?
1 - не тратить чужие деньги, жить по средствам,
2 - использовать кредитную карту в бесплатный (беспроцентный) "грейс" период, отключить добровольно-принудительные платные услуги (например, плату за страховку, смс информирование), не снимать с кредитной карты наличные, тк данная операция отключает бесплатный период и за операцию банк берет комиссию в "адском" проценте от снятой суммы, пользоваться кредиткой только для покупок в магазинах и других ТСП (торгово-сервисных предприятиях), при таком варианте использования кредитки клиент должен своевременно гасить долг по комиссиям за выпуск, перевыпуск,обслуживание (ежемесяно или раз в год) кредитной карты, а также все средства банка, использованные для покупок в ТСП в расчетный (отчетный) период,
3 - в случае потери бесплатного периода (вылет из грейса), чтобы уменьшить потери от начисления "адских" процентов за пользование средствами банка, нужно гасить долг по кредитке немедленно, не дожидаясь даты обязательного платежа,
4 - нельзя допускать "просрочек" в исполнении обязательного платежа (погашения) позже установленной даты, тк договором предусмотрены "супер-адские" штрафные санкции, очень часто клиенты попадают на санкции ввиду того, что не учитывают особенности платежных и банковских автоматизированных систем, которым требуется время для проведения платежа (время исчисляется в несколько рабочих или календарных дней, в зависимости от особенностей работы конкретной платежной системы),
5 - если не выполнять вышеперечисленные рекомендации, то общий размер долга (основной долг (тело) и начисления за пользование и обслуживание) может периодически увеличиваться, поэтому платить только минимальные платежи - неправильно, для уменьшения долга и снижения затрат на его обслуживание требуется платить больше, тк заплатить "лишний" рубль сейчас, значит - не придется платить много больше в ближайшем будущем.
Выбор - за Вами!
PS. Не претендую на полноту изложения данного вопроса, тк затронутая тема гораздо шире.
Почему заемщик может попасть на штрафные санкции за "просрочку" ежемесячного платежа по кредиту или кредитной карте? информация по ссылке - http://www.banki.ru/blog/kamo4/7713.php
Комментарии 2
[жуткий оффтоп, но] Очень неожиданно видеть Haiku в качестве используемой ОС
Профит - нет вирусов. Для ДБО - само то.
Стабильность 24/7.
https://www.youtube.com/channel/UC3EpWm_Dzw0DjhIfrm7eocw?view_as=public