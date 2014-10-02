Рост инфляционного давления не способствует покупкам рубля

Сентябрьский рост инфляции в РФ до 8,1% мы связываем с двумя основными причинами. Во - первых существенное ослабление рубля к бивалютной корзине привело к росту цен на импортные товары, которые на 40% формируют потребительскую корзину россиян. Во - вторых, подорожание цен на продукты питания также сказалось на общем росте индекса потребительских цен в РФ. В частности, такие продукты, как свинина и курятина подорожали на 25% с начала этого года. Другой инфляционный показатель – дефлятор ВВП по итогам 2 кв. 2014 года вырос на значительные 9,9% (г./г.). Все это указывает на то, что реальная инфляция в РФ приближается к двухзначным значениям.

Мы полагаем, что ЦБ РФ в октябре будет вынужден пойти на рост ключевой процентной ставки с 8,00% до 8,25%. А чтобы добиться цели по снижению инфляции в нашей стране до 4% к 2016 году, российскому регулятору видимо придется увеличить ставку и до 8,5% в среднесрочной перспективе.

В отношении пары USD/RUB мы ожидаем ее краткосрочного роста до 39,90-40,00 ввиду падения цен на нефть, а также вероятного ослабления пары EUR/USD на рынке FOREX на фоне вероятного запуска европейской программы покупок активов ABS - аналога американской QE.