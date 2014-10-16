Валютный обзор на 16.09 от компании EXNESS

EURUSD: рост на фоне обвала доходности американских гособлигаций

Покупать при пробое уровня 1,2900 с целью 1,2992. Стоп-лосс = 1,2850.

Причина торговой стратегии

Вчера доходность к погашению по десятилетним американским гособлигациям в моменте снизилась ниже 2% годовых, что вызвало полномасштабный обвал мировой резервной валюты на рынке FOREX. Мы полагаем, что слабая макроэкономическая статистика по розничным продажам и индексу цен производителей в США послужила лишь поводом к фиксации длинных позиций в американской валюте. Таким образом, перед запуском программы покупок активов в еврозоне медведей по евро просто выбили с рынка.



USDCHF: консолидация выше уровня поддержки 0,9358

Продавать при пробое уровня 0,9358 с целью 0,9300. Стоп-лосс = 0,9405.

Причина торговой стратегии

Вчерашний обвал мировой резервной валюты изменил техническую картину по большинству валютных пар. Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления роста доллара США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира. В то же время Швейцарский Центробанк, вероятно, вынужден будет ввести отрицательные процентные ставки по депозитам с целью удержания кросс-курса EURCHF выше уровня 1,2000.



NZDUSD: рост на фоне увеличения индекса деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7990 с целью 0,8092. Стоп-лосс = 0,7940.

Причина торговой стратегии

Сентябрьский рост индекса деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии с 57,0 п. до 58,1 п. усилил спрос на киви. Статистика сигнализирует о вероятном увеличении будущих темпов роста промышленного производства в национальной экономике.

AUDUSD: консолидация под уровнем сопротивления 0,8812

Покупать при пробое уровня 0,8812 с целью 0,8900. Стоп-лосс = 0,8750.

Причина торговой стратегии

Объем нового кредитования в Китае в сентябре вырос с 703 млрд. до 857 млрд., оказавшись выше прогноза в 750 млрд. Рост данного показателя обычно сопровождается последующим увеличением совокупного спроса в национальной экономике. Полагаем, статистика окажет поддержку товарно-сырьевым валютам, в том числе и осси.



GOLD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в США

Покупать при отбое от уровня 1229 с целью 1257. Стоп-лосс = 1210.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован объем промышленного производства в США за сентябрь. В случае если показатель вырастет менее чем на 0,4%(м./м.), вчерашние распродажи доллара США продолжатся. Отметим, что руководители ФРС США уделяют большое внимание значимым макроэкономическим показателям, влияющим на сроки ужесточения денежно-кредитной политики в США.



GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,5950 – 1,6019

Продавать при пробое уровня 1,5950 с целью 1,5871. Стоп-лосс = 1,6010.

Причина торговой стратегии

Сегодня не ожидается выхода значимых макроэкономических новостей по Великобритании. Следовательно, динамику пары GBPUSD определит статистика по США. С технической точки зрения, пробой британцем поддержки 1,5950 послужит сигналом к открытию коротких позиций.