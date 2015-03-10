Валютный обзор на 10.03 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением из-за падения доходности облигаций стран еврозоны

Продавать при пробое уровня 1,0785 с целью 1,0720. Стоп-лосс = 1,0840.

Причина торговой стратегии

Вчера Центробанки стран еврозоны покупали государственные облигации Бельгии, Германии, Италии и Франции. За последнюю торговую сессию доходность 10-ти летних государственных облигаций Германии снизилась с 0,39% до 0,31%. В настоящее время международные хедж-фонды распродают европейские и покупают более высокодоходные американские облигации.

Осси тестирует минимум 2015 года

Продавать при пробое уровня 0,7630 с целью 0,7570. Стоп-лосс = 0,7680.

Причина торговой стратегии

Индекс настроений в деловых кругах Австралии в феврале снизился с 3 п. до 0 п. Данные свидетельствуют об ухудшении деловой активности в стране. Статистика негативна для осси. По паре AUD/USD при пробое уровня поддержки 0,7630 стоит рассмотреть открытие коротких позиций.

NZDUSD: консолидация выше уровня поддержки 0,7275

Продавать при пробое уровня 0,7275 с целью 0,7175. Стоп-лосс = 0,7325.

Причина торговой стратегии

Киви получил небольшую поддержку после публикации инфляционной статистики по Китаю. В феврале индекс потребительских цен в Китае вырос с 0,8% (г/г) до 1,4% (г/г). Однако новость о возможной остановке производства молочной продукции в Новой Зеландии оказала давление на киви.

В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 1,0

Покупать при пробое уровня 0,9913 с целью 1,0000. Стоп-лосс = 0,9850.

Причина торговой стратегии

Участники рынка ожидают, что НБШ в скором времени сделает привязку франка к евро в момент достижения парой EUR/CHF уровня 1,1. Для ослабления франка НБШ может снизить ключевую ставку в стране с - 0,75% до -1,5%.

В краткосрочной перспективе пара USDJPY может протестировать уровень 123

Покупать при пробое уровня 122,01 с целью 123,00. Стоп-лосс = 121,50.

Причина торговой стратегии

Мировая резервная валюта продолжает пользоваться спросом после публикации февральской статистики по рынку труда в США. Большинство участников рынка ожидают повышения ставки по федеральным фондам 17 июня 2015 года. Несмотря на выход японской экономики из рецессии в 4 кв. 2014 года, продолжающаяся покупка активов Банком Японии оказывает существенное давление на йену.

USDCAD: консолидация над уровнем сопротивления 1,2646

Покупать при пробое уровня 1,2646 с целью 1,2697. Стоп-лосс = 1,2600.

Причина торговой стратегии

Снижение цен на нефть марки WTI до 49,9 долл. за баррель оказывает давление на луни. В краткосрочной перспективе пара USD/CAD может протестировать уровень сопротивления 1,2697.