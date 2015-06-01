На этой неделе доллар может вырасти до 54 рублей

По данным МЭР РФ, ВВП РФ в апреле сократился на 4,2%(г/г). Таким образом, после снижения в 1 кв. 2015 года на 1,9%(г/г), в начале 2 кв. 2015 года спад в экономике РФ усилился. Безусловно, эта новость, как и окончание налогового периода в РФ, не способствуют росту спроса на рубли. Косвенное давление на российскую валюту оказывает решение Банка России приостановить с сегодняшнего дня годовые аукционы валютного РЕПО. В краткосрочной перспективе неопределенность в отношении реструктуризации греческих долгов и предстоящая встреча стран ОПЕК могут вызвать дальнейшие распродажи рискованных активов, в особенности сырьевых валют. В течение этой недели велика вероятность тестирования долларом США отметки в 54 рубля.

В долгосрочной перспективе российская валюта способна продолжить укрепление к доллару США, которое началось с февраля 2015 года. Поддержку рублю в ближайшие годы окажет стабилизация цен на нефть на более высоких уровнях, чем предполагало правительство РФ. Благодаря проводимой в РФ программе импортозамещения спрос на товары, номинированные в евро и долларах США, постепенно будет снижаться. К концу 2015 года рублевая стоимость доллара США будет близка к 52 рублям.