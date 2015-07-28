Слабый рубль может заставить ЦБ РФ временно отказаться от интервенций

Текущее ослабление рубля обусловлено снижением цен на нефть, которые падают на ожиданиях замедления экономики Китая – второго в мире потребителя энергоресурсов. В понедельник обвал на 8,48% индекса Shanghai Composite спровоцировали слухи о возможном сокращении поддержки рынка акций со стороны китайского правительства. Новости способствовали сворачиванию сделок carry trade в Азии и привели к росту йены и евро, которые используются в качестве валют финансирования. Сегодня индекс теряет 1,9%.

ЦБ РФ в некоторой степени пытается поддержать рубль. Вчера на аукционе валютного РЕПО регулятор на 28 дней предложил 2,4 млрд долл. против 1,1 млрд долл. неделей ранее. Сегодня ЦБ РФ окажет поддержку российской валюте, если он уменьшит объемы покупки валюты в резервы или предложение рублевой ликвидности на аукционе недельного РЕПО. В краткосрочной перспективе евро может вырасти до 67 рублей, а доллар - к 60-60,5 рублям.