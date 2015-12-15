Существует опасность роста доллара до 75 рублей

Компания Exness сообщает, что ожидания повышения 16 декабря ключевой процентной ставки в США и падение цен на сырье провоцируют распродажи на рынке высокодоходных облигаций США, которые были выпущены преимущественно энергетическими компаниями. Многие американские хедж-фонды испытывают сложности с продажей плохих долгов, что грозит им в лучшем случае снижением стоимости активов, а в худшем – банкротством, если они покупали высокодоходные облигации с «плечом». Как тут не вспомнить ипотечный кризис в США.

Чтобы не спровоцировать финансовую панику, завтра ФРС США следует повысить ставку по федеральным фондам на 25 б.п., но при этом ограничиться мягкой риторикой в отношении будущих темпов ее повышения. До конца 2016 года мы ожидаем повышения ключевой процентной ставки в США до 1,00-1,25%.

В момент ужесточения процентной политики в США долларовая стоимость нефти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, снизится. Наши расчёты показывают, что при снижении цен на нефть марки BRENT до 36 долл. и 30 долл. курс доллара вырастет соответственно до 71,5 рубля и 75 рублей. Говорить о локальном развороте нисходящего тренда в нефти и рубле можно будет при закреплении барреля выше 42 долл. и снижении доллара ниже 68 рублей.