Факторы риска не позволяют рублю обновить максимумы года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам саммита G7 заявил об опасности нового экономического кризиса по масштабам сравнимого с кризисом 2008 года и отметил, что под возможным ударом находятся развивающиеся экономики. Как мы отмечали ранее, существуют три фактора риска для развивающихся рынков – повышение процентной ставки в США, замедление темпов роста экономики Китая и угроза выхода Великобритании из состава ЕС.



Несмотря на некоторые опросы общественного мнения, перед референдумом число сторонников выхода Великобритании из состава ЕС может резко вырасти. В то же время структурная перестройка экономики Китая в краткосрочной перспективе неизбежно приведет к росту корпоративных дефолтов в производственном секторе этой страны, что снизит ее темпы роста. В зоне риска находятся такие сферы китайской экономики, как машиностроение, строительство, производство стали и т.д. Постепенно улучшающаяся макроэкономическая статистика по США уже сейчас приводит к оттоку капитала из РФ. По данным EPFR, инвесторы за неделю с 19 по 25 мая вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 195,7 млн долл. Таким образом, майский рост котировок был использован для фиксации прибыли.



Сегодня ожидается публикация 2-ой оценки ВВП США за 1 кв. 2016 года, которая может быть пересмотрена с 0,5%(кв/кв) до 0,8%(кв/кв), и выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Участников рынка интересуют прогнозы регулятора в отношении перспектив развития национальной экономики и будущая траектория процентных ставок в США. В отношении курса рубля заметим, что он по-прежнему торгуется в диапазоне – 64-67,3 рубля за доллар. Пробой его верхней границы может случиться в июне, что повлечет выход доллара к отметке в 70 рублей.