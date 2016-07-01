Спрос на защитные активы в ближайшее время вырастет

Сегодня доллар может вырасти до 64,5 рублей на фоне повышенного спроса на защитные активы и постепенного снижения ставок межбанковского кредитования в РФ. Вчера агентство S&P снизило рейтинг ЕС с AA+ до АА. Решение было принято в связи с итогами референдума в Великобритании и возможным выходом этой страны из ЕС в ближайшие два года. И вчера глава Банка Англии Марк Карни заявил, что неопределенность, вызванная Brexit, может оказывать давление на экономику Великобритании в течение некоторого времени. Для ее поддержки британский регулятор считает необходимым смягчить монетарную политику до конца лета. Вероятно, Банк Англии в первую очередь снизит ключевую процентную ставку на 25 б.п., и это повлечет снижение фунта ниже уровня 1,3 доллара. Несмотря на рост инфляционного давления в еврозоне (с -0,1% до 0,1% в июне) ЕЦБ для поддержки экономики еврозоны в 2016 году расширит программу количественного смягчения (за счет выкупа корпоративных облигаций и т.п.). Эти процессы естественным образом приведут к переоценке стоимости доллара на международном валютном рынке. Его повышение окажет негативное влияние на прибыль корпоративного сектора США и возможно на будущие темпы роста национальной экономики.



Сегодня стоит обратить внимание на публикацию индексов деловой активности в производственном секторе США и еврозоны, статистику по числу буровых установок в США. Пока цены на нефть марки BRENT располагаются вблизи уровня в 50 долл. за баррель, курс российской валюты будет стабильным.