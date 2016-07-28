Сегодня доллар будет консолидироваться в диапазоне 65,5-66,5 рубля

Вчера Минфин успешно разместил ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК под средневзвешенные ставки в 8,75% и 11,36% соответственно на общую сумму в 25 млрд рублей. Инвесторов не отпугнуло существенное падение курса рубля и цен на нефть за последнюю неделю. Повышенный спрос на ОФЗ сигнализирует об их привлекательности на фоне сохранения сверхнизких процентных ставок в развитых странах, снижения инфляционного давления в РФ (0,1% в неделю) и роста реального сектора российской экономики. Завтра ЦБ РФ может принять решение о снижении базовой процентной ставки на 50 б.п.

Сегодня внешний фон для российской валюты выглядит умеренно позитивным. Цены на нефть марки BRENT протестировали уровень в 43,72 долл. за баррель после публикации отчета по запасам нефти в США от Минэнерго, но сейчас наблюдается их рост из-за ослабления доллара на международном валютном рынке. Вчера ФРС США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0,25-0,5%, но отметила возможность ее повышения в сентябре. Между тем, после заседания ФРС вероятность одного повышения ставки по федеральным фондам до конца года по-прежнему составляет менее 50%. Такой фактор, как потепление отношений между РФ и Турцией, пока не оказывает значимого воздействия на российскую валюту. Сегодня доллар будет консолидироваться в диапазоне 65,5-66,5 рубля.

28.07.2016