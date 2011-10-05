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Приветствие

05.10.2011 14:18 13 3 653 просмотра
Здравствуйте, уважаемые коллеги, клиенты, друзья!
В целях ознакомления с нашим брендом решил открыть блог на самом популярном сайте среди банковских сотрудников, банковских клиентов и просто интересующихся финансами читателей.
Я профессиональный банкир и альпинист, мои вершины - это финансовые результаты для Банка и покорение горных пиков. Воодушевив идеей горовосхождения членов своей команды, у нас родился красивый план - совершить восхождения на величайшие по красоте и высотности вершины мира в рамках проекта «Плюс Банк на высоте».
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В поддержку экстремального спорта, в честь людей, умеющих преодолевать препятствия и двигаться к цели. Ведь в жизни вершина у каждого своя: научные поиски, карьерные амбиции, спортивные успехи, достижение гармонии, борьба с недугом и многое другое - бравурное, красивое и смелое или тихое, затаенное в душе в виде надежды. Я буду вести блог о своем хобби, о банке, о финансах, об экономике страны и обо всем, что будет интересно обсудить. Присоединяйтесь, господа.

Комментарии 13

Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Александр, добрый день,

Буду с искренним интересом следить за развитием Вашего бизнес-проекта. Но, Вы правы, нет нужды замыкаться только на одной стороне жизни. Гармония - всегда лучше.

Удачи,
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Александр, рад Вас приветствовать на Банки.ру! Спасибо, что присоединились к нашему сообществу. После просмотра ролика у меня появилось два вопроса:

1. Кто будет работать в банке, если Вы с командой топ-менеджеров намерены нон-стопом покорять вершины?
2. Что будет с теми менеджерами, кто откажется от подобного тим-билдинга? И вообще интересно, сколько коллег их числа руководителей высшего звена составят вам компанию в этом проекте?
Александр Конопасевич  (konopasevich)
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Филипп, приветствую. На самом деле не все так кардинально. Во первых не нон-стоп, а 2-3 рабочих дня к выходным, раз в 1-2 месяца, а во вторых это больше команда стратегических управленцев из числа акционеров и членов совета директоров. Так, что правление по-прежнему качественно и оперативно управляет банком и будет делать это и впредь. Большие же экспедиции, как например, на Килиманджаро этой осенью, планируем осуществлять раз в полгода, точно не чаще. При этом, спускаясь сверху, мы будем вдохновлять команду новой, пополненной небесной составляющей, силой и оптимизмом.
Евгений  (Адреналин1)
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Добро пожаловать!
Константин Поляков  (peter20100959)
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Господин Конопасевич! Может для всех будет лучше, если банк будет покорять финансовые вершины, а не "гробить" свой менеджмент на вершинах Килиманджаро?
Александр Конопасевич  (konopasevich)
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smile:) Килиманджаро, простая вершина. Чтобы там кто-то "угробился" надо очень сильно постараться. В горах, как и в банковском бизнесе нельзя брать на себя риск которым ты не можешь управлять. Наши же восхождения больше трекинговые, чем экстремальные и несут в себе рисков не больше чем при переходе улицы в Москве через пешеходный переход. Мы придерживаемся правила разумного управления рисками, как в банке, так и за его приделами руководствуясь исключительно ответственностью перед своими клиентами.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
несут в себе рисков не больше чем при переходе улицы в Москве через пешеходный переход.

В Москве это довольно рискованное мероприятие, даже на пешеходном переходе smile:D
Константин Поляков  (peter20100959)
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Господин Конопасевич!Меня Килиманжаро вообще не интересует.Вопрос-то ставился с позиции предпринимательства, на закономерностях которых должны работать все коммерческие организации, к которым относятся и банки. Поэтому-то банки не дадут кредит, если в бизнес-плане одни риски - отсутствие гарантий. Это означает, что РИСКИ - неуправляемы и это подтверждается закономерностями предпринимательства. Поэтому-то и возникает ворос к Вашему банку:зачем банк "карабкается" на вершины рисков? Почему банк не хочет заменить сегодняшнюю стратегию на стратегию, которая почти полностью (в бизнесе нет 100% гарантий)исключает риски при любой ухудшающейся экономической обстановке на территории, резко увеличивает активы банка(хорошие) и клиентуру банка, так как такие стратегии есть, основанные именно на закономерностях предпринимательсв? Правда наша РАН и ВУЗы этого не знают, так как в России сегодня господствует не наука, а лженаука. Но тогда банку придётся РАБОТАТЬ, а не обманывать своих клиентов. Зарубежное образование, к сожалению, в России не поможет, так как оно ориентируется на работу в рыночной экономике, а Россия ею так и не обзавелась (это особенно заметно при сравнении даже принципиальных формул экономик и их экономических моделей).Но речь идёт пока не о России и Килеманжаро, а о Вашем банке.
Aleksey Lav  (4lav)
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ждем продолжения и подробностей
Анна Легкая  (Anya13)
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Здорово!!! Только мне кажется, что нужно и рядовым сотрудникам дать возможность приобщиться к этим интересным испытаниям. Ведь так приятно вместе проникаться
[/QUOTE]небесной составляющей, силой и оптимизмом. Каждый в команде должен чувствовать эту атмосферу, а не только
Цитата
команда стратегических управленцев из числа акционеров и членов совета директоров


Константин Гостев  (Convidado)
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Это конечно здорово Александр, что Вы увлекаетесь альпинизмом, но если подумать то покорение горных вершин где Вы преследуете только свои интересы (получение адреналина, повышение самооценки и т.д.) можно спроэцировать на Вашу деятельность в Банке только указывает на опять же удовлетворение Ваших интересов (карьера, увеличение дохода и т.д.) а финансовые результаты Банка говорят о правильно привлеченных финансовых потоках (в виде инвестиций и вкладах). Вот только распоряжаться финансовыми потоками надо правильно. Если банк не будет предоставлять тем же вкладчикам гарантии сохранности денег (из правильного определения термина Банк следует что - это место ГАРАНТИРУЮЩЕЕ СОХРАННОСТЬ денежных средств) то финансовые потоки иссякнут. Спекулировать уже умеют все банки а вот сохранить и заработать уже разучились... Вы Александр, упомянули о красивом плане "Плюс Банк на высоте" а в чем заключается его смысл и что является целью так и не поведали Вашим читателям. На чем будет базироваться стратегия Вашего плана - на спекуляции и отнимании денег у Ваших клиентов процентными ставками за пользование банковскими услугами или зарабатывание денег и их сохранность, что есть для Ваших клиентов Гарантией надежности Вашего банка? Кстати вы не ответили на вопрос Константина Полякова от 20.10.2011 Почему банк не хочет заменить стратегию на ту которая почти полностью исключит риски при любых экономических условиях? А ведь такая стратегия есть!
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