Приветствие

В целях ознакомления с нашим брендом решил открыть блог на самом популярном сайте среди банковских сотрудников, банковских клиентов и просто интересующихся финансами читателей.
Я профессиональный банкир и альпинист, мои вершины - это финансовые результаты для Банка и покорение горных пиков. Воодушевив идеей горовосхождения членов своей команды, у нас родился красивый план - совершить восхождения на величайшие по красоте и высотности вершины мира в рамках проекта «Плюс Банк на высоте».
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В поддержку экстремального спорта, в честь людей, умеющих преодолевать препятствия и двигаться к цели. Ведь в жизни вершина у каждого своя: научные поиски, карьерные амбиции, спортивные успехи, достижение гармонии, борьба с недугом и многое другое - бравурное, красивое и смелое или тихое, затаенное в душе в виде надежды. Я буду вести блог о своем хобби, о банке, о финансах, об экономике страны и обо всем, что будет интересно обсудить. Присоединяйтесь, господа.
Комментарии 13
Буду с искренним интересом следить за развитием Вашего бизнес-проекта. Но, Вы правы, нет нужды замыкаться только на одной стороне жизни. Гармония - всегда лучше.
Удачи,
1. Кто будет работать в банке, если Вы с командой топ-менеджеров намерены нон-стопом покорять вершины?
2. Что будет с теми менеджерами, кто откажется от подобного тим-билдинга? И вообще интересно, сколько коллег их числа руководителей высшего звена составят вам компанию в этом проекте?
В Москве это довольно рискованное мероприятие, даже на пешеходном переходе
Здорово!!! Только мне кажется, что нужно и рядовым сотрудникам дать возможность приобщиться к этим интересным испытаниям. Ведь так приятно вместе проникаться
[/QUOTE]небесной составляющей, силой и оптимизмом. Каждый в команде должен чувствовать эту атмосферу, а не только