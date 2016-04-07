Нотариальная доверенность – для чего она нужна вкладчику, как ее грамотно составить и использовать. Образец идеальной доверенности.

Как известно, государством в каждом банке на каждого вкладчика суммарно застраховано не более чем один миллион четыреста тысяч рублей. Что же делать в ситуации, когда денег хочется разместить во вклад больше, но при этом не рисковать потерять часть суммы? Можно, конечно, остаток денег выше страховой суммы разместить в другой банк, но это лишняя потеря времени, сил, да и условия в другом банке могут оказаться хуже. В этой ситуации неоценимым помощником является нотариальная доверенность, которую вы можете получить от ваших родственников или друзей, которым доверяете. В случае, если такая доверенность у вас имеется, вы просто открываете не только вклад на себя, но и на доверителя, при этом разделяя сумму денежных средств между двумя вкладами. Есть и еще один вариант, когда даже при не очень больших суммах доверенность сильно поможет вам. Я говорю о ситуации, когда ваш доверитель пенсионер. Ведь многие банки предлагают пенсионерам особые условия по обслуживанию и вкладам, зачастую значительно выгоднее или удобнее условий для обычных клиентов банка. В этой статье я собрал полезные советы и информацию о том, как удобнее и эффективнее можно использовать вашу нотариальную доверенность, а также чего надо опасаться при ее использовании.
1. Образец доверенности: Шаблон, на мой взгляд, идеальной и наиболее полно описывающей те права, которые могут понадобиться вам при работе со вкладами, доверенности находится здесь. Огромное спасибо форумчанину Максим Андреевич за предоставленный образец доверенности, который лег в основу моего. Все, что вам нужно поменять я, как обычно, покрасил в красный цвет.
Внимание: обязательно проверьте перед подписанием, что прямо в доверенности указан телефон нотариуса. Многие операционисты просто не знают, где нужно искать номера нотариальных контор и отсутствие номера телефона на самой доверенности может привести к очень большим задержкам при ее проверке в банке.
Кроме того, учитывайте, что уже несколько лет как отменен максимальный срок доверенности в три года. Теперь вы можете установить любой срок, хоть тысячу лет, главное чтобы срок присутствовал на доверенности, без него она считается недействительной. Несмотря на то что прошло уже пару лет, многие нотариусы “забывают” предложить написать срок более трех лет, ведь им выгодно чтобы вы каждые три года приходили к ним и продлевали доверенность….
2. Как сэкономить при оформлении доверенности: При оформлении доверенности у нотариуса вам надо учитывать, что расценки на услуги нотариусов устанавливаются государством, в частности цены на доверенности регулирует налоговый кодекс РФ. В частности пункт 15 ст. 333.24 НК РФ гласит, что: “за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом:
-- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам - 100 рублей;
-- другим физическим лицам - 500 рублей;
Соответственно, более 500 рублей в общем случае и более 100 рублей в случае, если доверенность дает вам близкий родственник платить не нужно. Но нотариусов регулируемые тарифы не очень устраивают и, поэтому, они придумали услугу под названием УПиТХ (услуги правового и технического характера). И, когда вы приходите за доверенностью, берут с вас не только положенную по закону сумму, но и еще обычно 500-800 рублей сверху за то, что вам ее составили. Если вы не хотите отдавать деньги за воздух, то просто заранее созвонитесь с выбранной вами конторой и вышлите туда полностью заполненную доверенность, после чего никакого права требовать с вас оплаты сверх государственных тарифов у нотариуса не будет. На случай, если с вас все-таки попытаются содрать лишнее, вы можете принести с собой заранее распечатанное заявление, уверен, что после того как вы попросите принять его по закону, присвоить входящий номер и отдать вам копию, они поймут, что вы человек грамотный и не станут связываться с вами. Не лишним будет также сказать, что если доверенность выдает вам близкий родственник, надо обязательно взять с собой к нотариусу оригиналы документов, подтверждающих родство. Ведь только в этом случае вы сможете получить льготный тариф (100 рублей)
3. Сроки проверки доверенности: Подобная доверенность для многих банков является совсем не привычным (в 2008 году, когда я впервые стал ходить с такой вообще 70 процентов сотрудников банка делали круглые глаза и говорили, что такое не принимают, тем не менее, после разговора с заведующей, начинали принимать), поэтому многие из них пытаются прописать у себя во внутренних правилах противоречащие российскому законодательству нормы. Так, например, многие пытаются брать доверенность на проверку на срок до трех дней. В свое время так делал и Сбер, пока один из подобных случаев не стал публичным и Грефу не пришлось извинится за неправильные действия сотрудников банка. С тех пор упоминание про извинения Грефа волшебным образом сокращает срок проверки доверенности в Сбере до нескольких минут, вместо трех дней. Так же и в других банках, если вы пришли в рабочее время нотариусов (будни примерно часов до 18-19), то для проверки необходимо всего лишь позвонить по телефону, указанному в вашей доверенности. К сожалению, в силу неграмотности многих юристов у многих банков, до сих пор им неизвестно о том, что уже почти два года как можно проверить онлайн отозвана лицензия или нет на официальном сайте
4. Риски при использовании доверенностей: главный риск при использовании вами доверенности на другого человека в том, что этот человек в любой момент может отозвать свою доверенность и вы потеряете доступ к денежным средствам, которые лежат на его счетах. Ровно такая же ситуация произойдет и в случае смерти доверителя. В этом случае, конечно, у вас есть большой шанс, что банк (если это не Сбер) не узнает об этом вовремя, и вы успеете снять деньги со счетов. Но, в этом случае, вам надо обязательно учитывать, что по закону вы будете формально неправы, если, конечно, вы знали о факте отзыва или смерти, что не всегда возможно доказать.
5. Какие документы надо брать с собой: для начала у вас всегда должен быть с собой оригинал доверенности. Не важно, есть ее копия в личном деле вашего доверителя в конкретном банке, не важно были ли вчера в этом же отделении и у этого операциониста – вам всегда откажут в любых операциях без предъявления оригинала доверенности и будут абсолютно правы. Кроме того, крайне полезно иметь копию паспорта доверителя и заверенную у нотариуса копию его пенсионного, если вы планируете открывать пенсионные вклады.
6. Неграмотность банков: Хоть сейчас большинство банков уже привели в правовое поле свои внутренние инструкции по работе с нотариальными доверенностями, встречаются некоторые, до сих пор выдвигающие странные нелепые и незаконные требования. Так, например, банк Тинькофф отказался принять от моей мамы выписанную ей нотариальную доверенность, потребовав одновременного визита в банк не только доверенного лица, но и доверителя. Требование совершенно нелепое и ничем не обоснованное. Суд, в который я обратился, встал на мою точку зрения, взыскав с банка 15000 рублей в мою пользу, а также компенсировал мои судебные расходы на 7000 рублей. Скоро я выложу в отдельной статье все документы по этому делу, а пока подробнее о нем можно прочитать вот здесь в первом пункте. Я вам советую распечатать решение по этому делу, ссылка на которое есть в статье и брать его с собой в банк. Такие бумаги очень хорошо влияют на сотрудников банка.
Для дополнительной уверенности в своих силах тех, кто решит пойти по этому пути, выкладываю скан первой и второй страницы доверенности по опубликованному образцу, также там видно что она напечатана на бланке и ее заверили за 500р (доверитель не являлся моим близким родственником)
Кроме доверенности, есть еще один интересный и во многом более удобный и безопасный способ разбить свои вклады в одном банке, я расскажу о нем в одной из следующий публикаций - подписывайтесь!
Если у вас остались какие-либо вопросы по этой в статье либо вы хотите дополнить размещенную в ней информацию, пожалуйста, напишите в комментариях к этой статье. Особенно ожидаю каких либо дополнений и мыслей по образцу доверенности - сделаем его еще более идеальным!
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Комментарии 93
С нотариусом бодаться только время и нервы тратить.
Вы совершенно неправы. Нотариус как юрист отлично знает, что он не прав. Кроме того, у него хорошая работа, которой он не захочет рисковать (а ведь можно и нагоняй от нотариальной палаты получить, если шумиха будет или суд, не дай бог). Месяц назад, когда я делал, очередную доверенность, даже заявление не понадобилось, хоть я его и брал с собой. Видимо по наличию грамотного текста они выявили во мне подкованного человека и вопрос о дополнительной оплате даже не возник.
Ну а если вы хотите платить за воздух - это ваше право. Пока таких желающих будет много, нотариусы будут борзеть все больше и больше и все поднимать и поднимать стоимость дополнительных работ...
Не совсем понял, как доверенность поможет получить из АСВ сумму свыше 1,4 млн. Вклад-то один, открыт на имя определенного человека, даже если другой человек по доверенности вложит доп. сумму на этот вклад, то что это даст?
Александр М. (Alex McArrow), вам надо открыть вклад и на себя и на другого человека по доверенности, поделив суммы между вашими вкладами.
Не совсем понял, как доверенность поможет получить из АСВ сумму свыше 1,4 млн. Вклад-то один, открыт на имя определенного человека, даже если другой человек по доверенности вложит доп. сумму на этот вклад, то что это даст?
Александр М. (Alex McArrow), вам надо открыть вклад и на себя и на другого человека по доверенности, поделив суммы между вашими вкладами.
Теперь понятно, спасибо. Но таки проще и удобнее открыть в другом банке.
Если бы до трех, а 45 не хотите? Именно столько сначала объявила моему представителю "Маринка" из ВТБ24. Но, последний тоже не лыком шит....
Зачем звонить(что просить?)? Куда, как(электронно или бумажно) и зачем посылать?
"Так, например, многие пытаются брать доверенность на проверку на срок до трех дней."
Если бы до трех, а 45 не хотите? Именно столько сначала объявила моему представителю "Маринка" из ВТБ24. Но, последний тоже не лыком шит....
Ну это она ерунду какую-то сказала. В том же ВТБ24 всегда доверенность у меня проверяли при мне. Более того, про то, что в принципе можно сделать такую доверенность и не брать маму с собой мне подсказала в далеком 2007 году именно операционист из ВТБ24.
Зачем звонить(что просить?)? Куда, как(электронно или бумажно) и зачем посылать?
иван иванов (720),Звоните в выбранную Вами нотариальную контору. Говорите что хотите сделать доверенность, текст у вас уже есть и вы хотите его выслать по электронной почте. Вам дают электронный адрес конторы, вы высылаете туда мой заполненный образец, а потом заезжаете туда с доверителем и он подписывает.
Да, забыл сказать спасибо за зачетный образец доверенности и за материал вообще. Актуальная тема, думаю, будет полезна многим.
Можно еще открыть вклад в пользу третьего лица, доверенность для этого не нужна.
http://www.banki.ru/blog/artm_eyskov/6085.php
А вот страховку АСВ по нему может получить только это самое лицо, либо уже по доверенности от него.
Нет! Распечатка доверенности на своем принтере и на своем бланке нотариусом - это уже услуги технического характера и за них с вас сдерут больше гос.пошлины. Печатайте доверенность сами на стандартном белом листе А4 (бланк с водяными знаками не обязателен) и несите нотариусу. Нотариус ничего сверх осуществления заверительной надписи делать за госпошлину не обязан.
Если нотариус заартачится, можно помахать распечаткой нужной цитаты из Определения Конституционного Суда РФ от 1 марта 2011 г. № 272-О-О.
При получении страховки АСВ 3 дня на выдачу по доверенности законны. Это прописано в правилах АСВ (сейчас ссылку искать лень, но на форуме не раз цитировал).
По другим видам банковских операций - да, вопрос интересен, есть ли нормативные сроки проверки доверенности...
И еще, я не уверен, что нотариус в доверенности обязан указывать свой телефон.
А в целом - большое спасибо за статью!