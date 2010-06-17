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Большой белый обман...

17.06.2010 09:26 12 1 618 просмотров
Есть такой фильм про профессиональный бокс с Брендоном Фрейзером в главной роли... Эээээ... Так о чем я?
Ах да! Срочные вклады при расчете обязательных нормативов банков учитываются как срочные. А гражданский кодекс позволяет вкладчикам изымать их в любой момент. То есть вклады то реально до востребования. И все делают вид, что ничего не происходит.

Россией управлять не сложно. Но бесполезно. (с) Александр II.

Комментарии 12

CreditWay  (CreditWay)
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Хммм.Ну запретите.И ? Потенциальных вкладчиков насильно потом будете заставлять ден.знаки на "хранение" сдавать?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Открывать вклады - дело добровольное. А так получается игра в одни ворота. Захотел - положил на год, захотел - забрал через неделю.
Александр  (amarok)
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Не соглашусь, в друг срочно понадобятся?
много случаев, где в срочном порядке нужны деньги. Кредит брать у банка? А если кредитная история подпорчена? Если дадут, то ни какой выгоды, получается. Такой безотзывной вклад некоторым клиентам в убыток будет. В таком случае клиенты будут накопления под матрасом хранить, ничего не выйграют, но и не потеряют! Есть еще вариант, будут класть на короткие сроки до года(а то и меньше), но тогда как Банки будут соблюдать норматив Н4, если кредиты свыше года будут давать? Тогда увеличивать капитал банка нужно... особенно для мелких банков.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Если боитесь, что срочно понадобятся, - кладите на 3-месячный депозит или на месячный. Если совсем уж срочно, если, не дай Бог, несчастье какое или еще что, то банк, уверен, пойдет на встречу.
Александр  (amarok)
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Дело не в чего-тофобии. Все мы, надеемся на лучшее впереди. На данный момент пока, можно, отозвать когда захочешь, а что будет, если нельзя? Банки.рф просто переполнится отзывами типа "Открыл депозит, а закрыть его не могу". в Таком случае, мало, какой банк пойдет на встречу, так как незнают, что это такое. А если и пойдут, то надо им как-то доказать, что деньги нужны, к примеру на лечение(не дай Бог), а это надо справки собирать, бегать туда сюда, на это уйдет время, а деньги нужны сейчас.
Сергей Лапшин  (lapshin)
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Не будет крепкой национальной банковской системы, а, соответственно несбыточны мечты о рубле - резервной валюте, если не будет безотзывных вкладов.

Например, начале 90-х коммунисты "позаботились" о трудящихся, защитив их от банкиров. Если не можешь платить по ипотечному кредиту, то банк не вправе тебя выселить и продать квартиру. И чё? На самом деле "защитили" трудящихся от возможности купить квартиру в кредит лет на 15. Банкиры забыли про ипотеку.

"Вдруг срочно понадобятся"... Мы же не звери, в спокойной обстановке, если понадобятся, без проблем отдадим. А вот если случится кризис финансовый, то всем покажем сжатый кулак с отогнутым средним пальцем.

Александр  (amarok)
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Вот именно, многие банки и покажут сей жест, в следующий период кризиса, когда опять половина населения страны, окажется без работы, кому-то приспичило лечится в это время.
Пример возьмем с меня

/молодая семья... снимает квартиру, настал кризис, сократил/уволили, денег нет, снимать не начто, в результате живем на улице, зато в банке лежат деньги, которые нельзя снять/

Забавно получается не правда ли? а все потому,что банку все равно надо доказать, что действительно нуждаешься в деньгах, на что уйдет время. Ведь во врмея кризиса народ как тараканы побегут забирать свои кровные, особенно те у кого свыше 700 т.р.

Сергей, в данном случае, администрации сайта наверно следует провести опрос, на соотвествующую тематику, которая по результатам покажет как будут относиться клиенты к такому новшеству, а вообще, лучше по всей стране проводить такой опрос.
Гектор  (Гектор)
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Давно пора было бы ввести безотзывные вклады. В США есть 3 типа счетов физических лиц: checking account, savings account и CD (certificate of deposit). Это аналоги нашего текущего счета, срочного депозита и безъотзывного вклада (которого у нас пока нет). Относительно высокие проценты только на CD, что мне кажется, справедливым. В наших условиях класть деньги на безотзывные вклады можно было бы стимулировать еще и дополнительными гарантиями со стороны АСВ по размеру депозита. Но решать все это надо законодателям, а те не торопятся...
tx87  (tx87)
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я согласен на полный запрет отзывов вкладов,но тогда господа банкиры...повышайте проценты по ним...
В  (Cheerokee)
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Повышать свой профессионализм надо. Из надежного нормального банка и в кризис не вынесут деньги вменяемые вкладчики.
А от паники кроме пулеметов никаких инструментов нет.

Сергей, вам нужны толпы вкладчиков осаждающих офис с требованиями отдать им их деньги и парализующими всю прочую работу банка?? При панике и безотзывных вкладах вы их получите. smile:evil:

CD (certificate of deposit) -- вот именно --- это не вклад, а СЕРТИФИКАТ сделанного депозита!! Сберегательные сертификаты у нас есть, но ими почти никто не пользуется..
Почему? Видимо Потому что тогда нужно долго и нудно делать эти сертификаты соответствующими требованиям времени...

У нас же не любят напрягаться, особенно банкиры. Проще "стенать" о заговоре против безотзывных вкладов
Сергей Лапшин  (lapshin)
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Толковая мысль. При ставке 1% годовых по срочным вкладам, можно будет выпускать депозитные сертификаты чуть подороже. Но сложностей и подводных камней там хватает тоже...
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