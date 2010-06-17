Большой белый обман...

Есть такой фильм про профессиональный бокс с Брендоном Фрейзером в главной роли... Эээээ... Так о чем я?

Ах да! Срочные вклады при расчете обязательных нормативов банков учитываются как срочные. А гражданский кодекс позволяет вкладчикам изымать их в любой момент. То есть вклады то реально до востребования. И все делают вид, что ничего не происходит.



Россией управлять не сложно. Но бесполезно. (с) Александр II.

