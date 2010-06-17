Большой белый обман...

Есть такой фильм про профессиональный бокс с Брендоном Фрейзером в главной роли... Эээээ... Так о чем я?
Ах да! Срочные вклады при расчете обязательных нормативов банков учитываются как срочные. А гражданский кодекс позволяет вкладчикам изымать их в любой момент. То есть вклады то реально до востребования. И все делают вид, что ничего не происходит.
Россией управлять не сложно. Но бесполезно. (с) Александр II.
Комментарии 12
много случаев, где в срочном порядке нужны деньги. Кредит брать у банка? А если кредитная история подпорчена? Если дадут, то ни какой выгоды, получается. Такой безотзывной вклад некоторым клиентам в убыток будет. В таком случае клиенты будут накопления под матрасом хранить, ничего не выйграют, но и не потеряют! Есть еще вариант, будут класть на короткие сроки до года(а то и меньше), но тогда как Банки будут соблюдать норматив Н4, если кредиты свыше года будут давать? Тогда увеличивать капитал банка нужно... особенно для мелких банков.
Например, начале 90-х коммунисты "позаботились" о трудящихся, защитив их от банкиров. Если не можешь платить по ипотечному кредиту, то банк не вправе тебя выселить и продать квартиру. И чё? На самом деле "защитили" трудящихся от возможности купить квартиру в кредит лет на 15. Банкиры забыли про ипотеку.
"Вдруг срочно понадобятся"... Мы же не звери, в спокойной обстановке, если понадобятся, без проблем отдадим. А вот если случится кризис финансовый, то всем покажем сжатый кулак с отогнутым средним пальцем.
Пример возьмем с меня
/молодая семья... снимает квартиру, настал кризис, сократил/уволили, денег нет, снимать не начто, в результате живем на улице, зато в банке лежат деньги, которые нельзя снять/
Забавно получается не правда ли? а все потому,что банку все равно надо доказать, что действительно нуждаешься в деньгах, на что уйдет время. Ведь во врмея кризиса народ как тараканы побегут забирать свои кровные, особенно те у кого свыше 700 т.р.
Сергей, в данном случае, администрации сайта наверно следует провести опрос, на соотвествующую тематику, которая по результатам покажет как будут относиться клиенты к такому новшеству, а вообще, лучше по всей стране проводить такой опрос.
А от паники кроме пулеметов никаких инструментов нет.
Сергей, вам нужны толпы вкладчиков осаждающих офис с требованиями отдать им их деньги и парализующими всю прочую работу банка?? При панике и безотзывных вкладах вы их получите.
CD (certificate of deposit) -- вот именно --- это не вклад, а СЕРТИФИКАТ сделанного депозита!! Сберегательные сертификаты у нас есть, но ими почти никто не пользуется..
Почему? Видимо Потому что тогда нужно долго и нудно делать эти сертификаты соответствующими требованиям времени...
У нас же не любят напрягаться, особенно банкиры. Проще "стенать" о заговоре против безотзывных вкладов