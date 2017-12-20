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Как получить бесплатно на 1 год антивирус Trend Micro Internet Security.

20.12.2017 23:32 2 2 849 просмотров
И вот снова бесплатный подарок к Новому Году. На этот раз в виде антивирусного комплекса Trend Micro Internet Security для 3-х устройств (Windows, MacOS, Android).
Что бы его получить, надо перейти на страницу промо-акции. Не удивляйтесь, что она будет на языке Бальзака и Мольера.
Вставляем в окошко Email Professionne адрес своей электронной почты Gmail, для такого дела можно и завести аккаунт на ней. Если нет желания, то используйте отечественные почтовые сервисы, но результат не гарантируется.
Через некоторое время (может даже через 2-3 часа, так как желающих попользоваться бесплатно этим продуктом много) на вашу почту приходит серийный номер.

Скачать дистрибутивы антивируса можно по ссылкам в пришедшем письме или следующим ссылкам:

Trend Micro Internet Security для Windows.
Trend Micro Internet Security для MacOS.
Trend Micro Internet Security для Android.

Антивирусный комплекс достойный, вендор входит в пятёрку лидеров антивирусной индустрии. Присланный серийный номер позволяет установить антивирус на 3 любых устройства из вышеуказанных. Лицензия предназначена только для домашнего персонального использования.
Акция продлится недолго, поэтому спешим воспользоваться предложением.

Update: По состоянию на 23.12.2017 21-26 Мск. акция закончилась.

Комментарии 2

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