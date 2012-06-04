Даёшь, молодёжь!!!

Участники конкурса Hack2own продемонстрировали взлом Apple iPhone 4S и популярной операционной системы Windows XP. Кроме того, в ходе соревнований CTF была обнаружена новая уязвимость в операционной системе FreeBSD, а на конкурсе «Большой ку$h» хакеры сумели продемонстрировать, каким образом можно украсть деньги, используя типичные уязвимости в системе дистанционного банковского обслуживания. Отдельного внимания заслуживает выступление отечественных хакеров.



Российский ИБ-специалист Павел Шувалов продемонстрировал взлом Apple iPhone. Уязвимость содержалась в приложении Office² Plus, распространяемом через официальный магазин Apple App Store. Павел Шувалов известен свой утилитой Vulndisco Mobile 1.7, предназначенной для джейлбрейка устройств на базе iOS. Сама по себе система iOS оказалась крепких орешком: главный приз в 137 000 руб. за взлом оболочки iOS без использования уязвимостей сторонних приложений — так и остался у организаторов форума.



Популярную операционную систему Windows XP удалось взломать независимому эксперту по информационной безопасности Никите Тараканову. Для получения максимальных привилегий в системе он использовал новую уязвимость в ядре операционной системы. Интересно, что в прошлом году Никита Тараканов сумел взломать браузер Safari для Windows.



Финальным аккордом банковской секции, на которой присутствовали эксперты по информационной безопасности и представители финансовых организаций, стал конкурс «Большой ку$h». На их глазах хакеры, используя типичные уязвимости систем ДБО, сумели перевести на свои виртуальные счета различные денежные суммы, а затем снять их через банкомат, который располагался рядом с местом проведения конкурса. Победителем стал Алексей Осипов, студент пятого курса Московского энергетического института: ему удалось «увести» из банка 3500 руб.



На PHDays 2012 прошли десятки разнообразных состязаний по взлому и анализу защищенности. Участники преодолевали шифрование WPA-PSK для Wi-Fi, клонировали RFID-метки с большого расстояния, искали способы обойти межсетевые экраны, взламывали оборудование Cisco и подбирали алгоритмы шифрования паролей.