Как активизировать рост экономики России?

Не секрет, что отраслью с наибольшим мультипликационным эффектом является строительство. Это и понятно, цемент, кирпич, пиломатериалы, окна, двери гораздо проще произвести в России. Поэтому развитие данной отрасли вполне может быть одним из локомотивов нашей экономики. Поэтому одним из приоритетов государства должна быть поддержка строительства и в частности ипотеки. Я уже писал в своем блоге о том, что банкам стало выгодно выдавать ипотеку, и это так. Но считаю, что государство должно поддерживать данную тенденцию, чтобы она не захлебнулась. Тем более, что инфляция продолжает расти, что подтверждается действиями ЦБ: повышение ставки рефинансирования, повышением обязательных резервов по вкладам. Это совершенно точно не будет способствовать развитию ипотеки.

Предлагаю одну из мер по стимулированию ипотечного кредитования: ЦБ должен включить в ломбардный список ипотечные кредиты выданные по стандартам АИЖК или иным утвержденным стандартам (Сбербанк, ВТБ24, Дельта и т.д.), чтобы коммерческие банки могли кредитоваться в ЦБ под залог такой ипотеки. Соответственно, раз ипотека становится ликвидным актовом, ЦБ должен исключить ее из норматива долгосрочной ликвидности, чтобы у банков не было ограничений по выдаче кредитов на приобретение жилья. Это однозначно будет способствовать дальнейшей активизации ипотечного кредитования.

