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Как активизировать рост экономики России?

20.05.2011 17:11 5 1 045 просмотров
Не секрет, что отраслью с наибольшим мультипликационным эффектом является строительство. Это и понятно, цемент, кирпич, пиломатериалы, окна, двери гораздо проще произвести в России. Поэтому развитие данной отрасли вполне может быть одним из локомотивов нашей экономики. Поэтому одним из приоритетов государства должна быть поддержка строительства и в частности ипотеки. Я уже писал в своем блоге о том, что банкам стало выгодно выдавать ипотеку, и это так. Но считаю, что государство должно поддерживать данную тенденцию, чтобы она не захлебнулась. Тем более, что инфляция продолжает расти, что подтверждается действиями ЦБ: повышение ставки рефинансирования, повышением обязательных резервов по вкладам. Это совершенно точно не будет способствовать развитию ипотеки.
Предлагаю одну из мер по стимулированию ипотечного кредитования: ЦБ должен включить в ломбардный список ипотечные кредиты выданные по стандартам АИЖК или иным утвержденным стандартам (Сбербанк, ВТБ24, Дельта и т.д.), чтобы коммерческие банки могли кредитоваться в ЦБ под залог такой ипотеки. Соответственно, раз ипотека становится ликвидным актовом, ЦБ должен исключить ее из норматива долгосрочной ликвидности, чтобы у банков не было ограничений по выдаче кредитов на приобретение жилья. Это однозначно будет способствовать дальнейшей активизации ипотечного кредитования.

Комментарии 5

Fosfoniy  (Fosfoniy)
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[QUOTE]Соответственно, раз ипотека становится ликвидным актовом, ЦБ должен исключить ее из норматива долгосрочной ликвидностиQUOTE]
То есть сделать ЦБ покупателем всей выданной ипотеки?
Александр Непомнящий  (n_ep)
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Совсем не обязательно, ломбардные кредиты ЦБ предоставляются на довольно короткий срок. Скорее просто ипотека становится высоколиквидным актовом, что будет способствовать рынку ее рефинансирования. Хотя не страшно, если существенная часть ипотеки будет профондирована ЦБ. На самом деле эмиссия в виде инвестиций, которые довольно быстро создают конечный продукт, да еще и имеющие высокий уровень мультипликации не будут способствовать раскрутки инфляции.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
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Цитата
Совсем не обязательно, ломбардные кредиты ЦБ предоставляются на довольно короткий срок.

Ну собственно и сейчас нет запрета на включение ипотечных бумаг в ломбардный список.
МБРР сделал выпуск, положил на баланс и фондируется в короткую у ЦБ. Вот только развитию рынка рефинансирования это не способствует. В моем понимании чтото начнет двигаться с места, только тогда когда появится провайдер ликвидности по ипотечным бумагам, маркетмейкер, котирующий эти бумаги в обе стороны. По идее это должно быть задачей структуры подобной АИЖК.
Цитата
в виде инвестиций, которые довольно быстро создают конечный продукт

Вероятно не так быстро, как хотелось бы.
По моим наблюдениям с 2003-года средний платеж по ипотеке в Москве ходит вокруг отметки 1500$, а вся активность в снижении ставки и либерализации условий отражается в основном на стоимости недвижимости. А в нынешних условиях спасает ее от падения.
Александр Непомнящий  (n_ep)
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Все-таки ключевое - это норматив долгосрочной ликвидности.
Что касается развития строительства, то нужны так же меры со стороны государства в части коммуникаций (дороги, канализация, электричество и т.д.). То есть нужно стимулировать и спрос и предложение, требуя при этом снижения цены у застройщиков, с учетом готовых коммуникаций. В общем нужна комплексная программа развития строительной отрасли.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
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Цитата
Все-таки ключевое - это норматив долгосрочной ликвидности.

Да, для банка это важный фактор. Но сомнительно, что у банков появится пассив сопоставимый по срочности с ипотечными кредитами и возможность краткосрочного финансирования под обеспечение ипотеки эту проблему не закрывает. Для нивелирования этого риска нужнв ыозможность быстрой реализации актива а не только возможность фондироваться под него. Будет вторичный рынок и ЦБ не потребуется, можно будет на межбанке фондироваться.
А ЦБ, он скорее всего будет до последнего сопротивлятся, зачем ему ипотека на балансе? Да и без вторичного рынка он даже дисконта посчитать не сможет.
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