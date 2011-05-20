Как активизировать рост экономики России?

Не секрет, что отраслью с наибольшим мультипликационным эффектом является строительство. Это и понятно, цемент, кирпич, пиломатериалы, окна, двери гораздо проще произвести в России. Поэтому развитие данной отрасли вполне может быть одним из локомотивов нашей экономики. Поэтому одним из приоритетов государства должна быть поддержка строительства и в частности ипотеки. Я уже писал в своем блоге о том, что банкам стало выгодно выдавать ипотеку, и это так. Но считаю, что государство должно поддерживать данную тенденцию, чтобы она не захлебнулась. Тем более, что инфляция продолжает расти, что подтверждается действиями ЦБ: повышение ставки рефинансирования, повышением обязательных резервов по вкладам. Это совершенно точно не будет способствовать развитию ипотеки.
Предлагаю одну из мер по стимулированию ипотечного кредитования: ЦБ должен включить в ломбардный список ипотечные кредиты выданные по стандартам АИЖК или иным утвержденным стандартам (Сбербанк, ВТБ24, Дельта и т.д.), чтобы коммерческие банки могли кредитоваться в ЦБ под залог такой ипотеки. Соответственно, раз ипотека становится ликвидным актовом, ЦБ должен исключить ее из норматива долгосрочной ликвидности, чтобы у банков не было ограничений по выдаче кредитов на приобретение жилья. Это однозначно будет способствовать дальнейшей активизации ипотечного кредитования.
Комментарии 5
То есть сделать ЦБ покупателем всей выданной ипотеки?
Ну собственно и сейчас нет запрета на включение ипотечных бумаг в ломбардный список.
МБРР сделал выпуск, положил на баланс и фондируется в короткую у ЦБ. Вот только развитию рынка рефинансирования это не способствует. В моем понимании чтото начнет двигаться с места, только тогда когда появится провайдер ликвидности по ипотечным бумагам, маркетмейкер, котирующий эти бумаги в обе стороны. По идее это должно быть задачей структуры подобной АИЖК.
Вероятно не так быстро, как хотелось бы.
По моим наблюдениям с 2003-года средний платеж по ипотеке в Москве ходит вокруг отметки 1500$, а вся активность в снижении ставки и либерализации условий отражается в основном на стоимости недвижимости. А в нынешних условиях спасает ее от падения.
Что касается развития строительства, то нужны так же меры со стороны государства в части коммуникаций (дороги, канализация, электричество и т.д.). То есть нужно стимулировать и спрос и предложение, требуя при этом снижения цены у застройщиков, с учетом готовых коммуникаций. В общем нужна комплексная программа развития строительной отрасли.
Да, для банка это важный фактор. Но сомнительно, что у банков появится пассив сопоставимый по срочности с ипотечными кредитами и возможность краткосрочного финансирования под обеспечение ипотеки эту проблему не закрывает. Для нивелирования этого риска нужнв ыозможность быстрой реализации актива а не только возможность фондироваться под него. Будет вторичный рынок и ЦБ не потребуется, можно будет на межбанке фондироваться.
А ЦБ, он скорее всего будет до последнего сопротивлятся, зачем ему ипотека на балансе? Да и без вторичного рынка он даже дисконта посчитать не сможет.