Солнечное затмение 24 октября

24 октября произойдет солнечное затмение. В это же время Меркурий начнет выходить из своего ретроградного движения и станет стационарным. Затмение произойдет в Знаке Скорпион, а значит наши эмоции в этот момент будут особенно активны и глубоки. И, кроме того, в день затмения мы сможем ощутить на себе влияние следующих текущих аспектов - оппозицию Марса и Нептуна, квадратуру Урана и Плутона. Непростая астрологическая ситуация, несущая нам некий дискомфорт и напряжение. В это время особенно сложно разглядеть перспективу новых дел, информации будет недостаточно. Сложнее, чем обычно, будет донести до собеседника свою точку зрения, все находятся немного в заторможенном состоянии и не слышат собеседника. Лучше воздержаться от новых серьезных покупок, заключения серьезных сделок и переезда на новое место жительства. Доделывайте старые дела и не форсируйте события.Будьте предельно осторожны на дороге и за рулем. Солнышко, находящееся в Скорпионе, также подарит нам слегка подавленное, и даже депрессивное настроение. Поэтому поберегите своих близких и себя от ненужного выяснения отношений. Но все течет, все меняется, и эти сложные планетарные комбинации тоже не долговечны! Период, начиная с 26 октября принесет нам некую эмоциональную разгрузку и новые возможности для начала дел. Всем удачи и терпения!)