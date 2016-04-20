Ретроградный Марс

Марс вступил в ретроградное движение и вернется в директное движение 30 июня 2016 года. Во время ретро движения Марса мы получаем возможность освободиться от стереотипов, привычных реакций и пересмотреть принципы своей активности. В период ретроградного Марса в нашей жизни могут напомнить о себе люди из прошлого: соперники, конкуренты. Это время даёт нам возможность еще раз попробовать достичь целей, которые раньше оказались недоступными. В это время не стоит начинать новых проектов, рассчитанных на перспективу. Дела в это время замедляются, реализация новых идей приводит к сложностям в исполнении и срыву планов. В это время лучше двигаться по инерции, не нарушать закон, избегать конфликтов. Это неудачное время для покупки техники и для начала рискованных путешествий. Полезно: доделывать все старые дела, возвращаться к занятиям спортом (кто его забросил), искать новые формы для уже начатых дел. Используйте планетарные влияния себе во благо!)