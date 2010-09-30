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Взломщики становятся всё изощреннее)

30.09.2010 09:23 2 1 490 просмотров
"в мае 2010 года подсудимый с целью хищения денежных средств из банкомата при помощи листа бумаги попытался достать из него имеющиеся наличность. Когда у него это не получилось сделать, он при помощи ножа попытался разобрать переднюю панель устройства, но не смог. Тогда он сходил домой за топором, которым разбил панель данного банкомата, но, просунув руку внутрь, не обнаружил денег" http://www.altai.aif.ru/crime/news/29946

Помню,в Японии в 2003-м году против банкоматов использовали экскаваторы. И за полгода почти полсотни банкоматов разграбили. Но у наших конечно свой особенный путь... smile:)

Комментарии 2

Пенсионер  (Пенсионер)
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Как давеча с кувалдой.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Помню, NCR в свое время сетовал, что в ряде сибирских городов одно время у местных жителей получил распространение условный рефлекс: при пониженной освещенности уличных банкоматов людей просто тянуло проверить выживаемость вандалозащищенного корпуса от прямого удара ломом по монитору. Народ ловили и спрашивали: "Ну, зачем?". Самый популярный ответ был: "Интересно, неужели выдержит!"

Любознательный у нас народ, ничего не поделаешь.

Кстати, эскаватором вытаскивали только банкоматы, установленные где-нибудь на отшибе, куда раз в неделю приезжали на обслуживание. Только не в Японии, а вроде в Штатах. Они бы еще в Сахаре поставили бы.

Представьте, 50 тыс. баксов и вокруг на 30+ км ни души. Соблазн - штука, против которой не каждый устоит. Позже "Катрина" им на многое открыла глаза.
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