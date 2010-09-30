Взломщики становятся всё изощреннее)

"в мае 2010 года подсудимый с целью хищения денежных средств из банкомата при помощи листа бумаги попытался достать из него имеющиеся наличность. Когда у него это не получилось сделать, он при помощи ножа попытался разобрать переднюю панель устройства, но не смог. Тогда он сходил домой за топором, которым разбил панель данного банкомата, но, просунув руку внутрь, не обнаружил денег" http://www.altai.aif.ru/crime/news/29946
Помню,в Японии в 2003-м году против банкоматов использовали экскаваторы. И за полгода почти полсотни банкоматов разграбили. Но у наших конечно свой особенный путь...
Комментарии 2
Любознательный у нас народ, ничего не поделаешь.
Кстати, эскаватором вытаскивали только банкоматы, установленные где-нибудь на отшибе, куда раз в неделю приезжали на обслуживание. Только не в Японии, а вроде в Штатах. Они бы еще в Сахаре поставили бы.
Представьте, 50 тыс. баксов и вокруг на 30+ км ни души. Соблазн - штука, против которой не каждый устоит. Позже "Катрина" им на многое открыла глаза.