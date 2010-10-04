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Эксперимент с дайджестом

04.10.2010 10:16 5 984 просмотра

Запустили проект Бест 3.0. Авторы там обычные блогеры, которые пишут у себя то, что им нравится. А мы выбираем из этого то, что нравится нам, и размещаем здесь http://community.livejournal.com/best_3_0/. За что авторы получают небольшие, но моментальные гонорары. Если им не нужны гонорары, денежка отправляется в фонды помощи.
Вот и всё. Мало кто понимает, зачем это нужно мне и никто почему-то не верит, что мне просто нравится это делать. Если человек хорошо пишет о том, что ему интересно - почему бы его как-то не простимулировать? Он еще больше поверит в себя, напишет или сфотографирует что-то еще, читатели у него опять же появится. Вроде как всем хорошо, ну и мне за компанию. smile:)

Комментарии 5

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Гут, надо там зарегистрироваться, авось писателем стану (при поддержке-то!)... smile;)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Идея, безусловно, интересная.
Но, Артур, боюсь, что масштабы желающих получить свои сто рублей будут огромные. Трудно будет этот вал фильтровать и находить реально лучшее.
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Наоборот - чем больше объем, тем есть, из чего выбирать. Это, конечно, сложней для редактора, зато результат лучше.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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А каков, если не секрет, лимит публикаций в день?
Кстати, считаю очень правильным присвоение проекту цифири 3.0.
Это модель, когда на стихийный социальный вебдваноль накладывается смарт-менеджмент.
Было бы интересно, если редактор сортировал бы посты по тематическим рубрикам. Правда, это уже что-то медийное вроде Слона получается...


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