Эксперимент с дайджестом

Запустили проект Бест 3.0. Авторы там обычные блогеры, которые пишут у себя то, что им нравится. А мы выбираем из этого то, что нравится нам, и размещаем здесь http://community.livejournal.com/best_3_0/
. За что авторы получают небольшие, но моментальные гонорары. Если им не нужны гонорары, денежка отправляется в фонды помощи.
Вот и всё. Мало кто понимает, зачем это нужно мне и никто почему-то не верит, что мне просто нравится это делать. Если человек хорошо пишет о том, что ему интересно - почему бы его как-то не простимулировать? Он еще больше поверит в себя, напишет или сфотографирует что-то еще, читатели у него опять же появится. Вроде как всем хорошо, ну и мне за компанию.
Комментарии 5
Но, Артур, боюсь, что масштабы желающих получить свои сто рублей будут огромные. Трудно будет этот вал фильтровать и находить реально лучшее.
Кстати, считаю очень правильным присвоение проекту цифири 3.0.
Это модель, когда на стихийный социальный вебдваноль накладывается смарт-менеджмент.
Было бы интересно, если редактор сортировал бы посты по тематическим рубрикам. Правда, это уже что-то медийное вроде Слона получается...