Про женщин за рулем
14.10.2010 11:09
8
1 403 просмотра
Некоторые полагают, что женщины водят хуже. Я спорить не буду, устал уже. Плохим водителем может быть каждый, от пола это не очень зависит, по-моему. Просто очень понравился сюжет на дискавери про добычу алмазов где-то в Канаде. Знаете, кто там водит карьерные самосвалы? Женщины. Ну они их, конечно, не по московским пробкам водят, но тем не менее впечатлило.
Комментарии 8
Да что там автобусы - я совсем недавно летела на самолете KLM, который вела женщина. Когда она представилась по громкой связи и сказала, что она капитан, я даже на какую-то секунду подумала, что это очередная шутка одной из стюардесс. Пассажиры, было заметно, слегка напряглись. После посадки капитан вышла из кабины попрощаться с пассажирами (это принято в KLM): очень красивая женщина лет 35. И самолет, кстати, посадила мягко))
Если чувствую, что что-то не так... Обгоняешь, смотришь - дама едет...
Хотя женщин вообще-то люблю...
- Гиви! Ты памыдоры лубиш?
- Ест лублю, а так - нэт...
@.