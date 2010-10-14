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Про женщин за рулем

14.10.2010 11:09 8 1 403 просмотра

Некоторые полагают, что женщины водят хуже. Я спорить не буду, устал уже. Плохим водителем может быть каждый, от пола это не очень зависит, по-моему. Просто очень понравился сюжет на дискавери про добычу алмазов где-то в Канаде. Знаете, кто там водит карьерные самосвалы? Женщины. Ну они их, конечно, не по московским пробкам водят, но тем не менее впечатлило.

Комментарии 8

kimpatsu  (kimpatsu)
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Моя бабушка так замечательно водит машину, что механик в автосервисе как-то раз сказал: "Вашей бабушке надо быть инструктором в автошколе")) И вообще во многих странах женщины водят, например, автобусы. В США и Великобритании это просто повсеместное явление.

Да что там автобусы - я совсем недавно летела на самолете KLM, который вела женщина. Когда она представилась по громкой связи и сказала, что она капитан, я даже на какую-то секунду подумала, что это очередная шутка одной из стюардесс. Пассажиры, было заметно, слегка напряглись. После посадки капитан вышла из кабины попрощаться с пассажирами (это принято в KLM): очень красивая женщина лет 35. И самолет, кстати, посадила мягко))



For-Bank  (For-Bank)
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Зачем далеко ходить? У нас, в Москве, водители женщины на тролейбусах, трамваях это норма... и водят очень аккуратно, и можно сказать мастерски. Не каждый с таким "сараем" управится, да еще привязанному рогами к проводам.
joys  (joys)
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И что точного? На траликах гидроуселители руля стоят, там легче баранку крутить чем на класике.
joys  (joys)
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Видел пару лет назад тот фильм. На той МАШИНЕ даже уметь водить не обязательно, даже танк не страшен, так что сел и поехал куда надо, даже олигарх дорогу уступит. smile:D
Евгений  (Адреналин1)
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Если человек умеет водить, то он будет ездить хорошо не зависимо женщина это или мужчина. А есть люди, которых за руль вобще пускать нельзя, дело не в поле а в том откуда руки растут smile:D
Валерий ***  (direc)
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А вот я в 99% случаев могу определить, кто едет за рулем...
Если чувствую, что что-то не так... Обгоняешь, смотришь - дама едет...smile:-)
Хотя женщин вообще-то люблю...


- Гиви! Ты памыдоры лубиш?
- Ест лублю, а так - нэт... smile:D
@mike  (@mike)
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Не берусь оценить процентное соотношение полов среди тех, кто водит аккуратно; их присутствие на дороге не даёт окружающим поводов для беспокойства, мы их как правило не замечаем, будь то мужчина или женщина за рулём. Но вот среди тех, кого я замечаю на дороге (и справедливости ради, отнюдь не из-за виртуозного владения органами управления автомобилем), - дамы преобладают, увы...

@.
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