Про женщин за рулем



Некоторые полагают, что женщины водят хуже. Я спорить не буду, устал уже. Плохим водителем может быть каждый, от пола это не очень зависит, по-моему. Просто очень понравился сюжет на дискавери про добычу алмазов где-то в Канаде. Знаете, кто там водит карьерные самосвалы? Женщины. Ну они их, конечно, не по московским пробкам водят, но тем не менее впечатлило.