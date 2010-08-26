Сбербанк - анализ сайта

Итак, беремся за сайт самого главного банка Родины - sbrf.ru.Напомню, что для тестирования любого интерфейса нужны пользовательские сценарии. На этот раз я срежиссировал тот же сценарий, что и в предыдущем посте- я попытаюсь взять потребительский кредит, кредит на бизнес, а также сделать вклад.При входе на сайт меня сразу же идентифицируют как жителя столицы – прекрасно!Первое впечатление - сайт выдержан в фирменном стиле, однако дизайн далек от современного - такие плашки и кнопки использовались, по-моему, в конце 90-х, иконки не совсем понятны. Профессионализм оформления оставляет желать лучшего, но, тем не менее, не могу сказать, что не симпатизирую этому сайту.Найти подробную информацию о кредите для частного лица, также как и для бизнесмена, оказалось очень просто – 3 клика, 3-5 секунд и я уже на нужном месте. Здесь радует все, кроме процентных ставокИз минусов - нет возможности оставить он-лайн заявку на кредит. Пользователей отправляют в банковское отделение, однако тут нет ссылки «выберите ближайшее отделение банка».Вклад тоже, оказалось, сделать очень просто! Очень порадовал удобный калькулятор - все быстро и понятно, цифры вот только не радужные - на улице инфляция, а тут такими низкими процентными ставками огорчают.Вывод: юзабилити очень хорошее, дизайн можно было бы сделать получше.