Сбербанк - анализ сайта

Итак, беремся за сайт самого главного банка Родины - sbrf.ru.
Напомню, что для тестирования любого интерфейса нужны пользовательские сценарии. На этот раз я срежиссировал тот же сценарий, что и в предыдущем посте - я попытаюсь взять потребительский кредит, кредит на бизнес, а также сделать вклад.
При входе на сайт меня сразу же идентифицируют как жителя столицы – прекрасно!
Первое впечатление - сайт выдержан в фирменном стиле, однако дизайн далек от современного - такие плашки и кнопки использовались, по-моему, в конце 90-х, иконки не совсем понятны. Профессионализм оформления оставляет желать лучшего, но, тем не менее, не могу сказать, что не симпатизирую этому сайту.
Найти подробную информацию о кредите для частного лица, также как и для бизнесмена, оказалось очень просто – 3 клика, 3-5 секунд и я уже на нужном месте. Здесь радует все, кроме процентных ставок Из минусов - нет возможности оставить он-лайн заявку на кредит. Пользователей отправляют в банковское отделение, однако тут нет ссылки «выберите ближайшее отделение банка».
Вклад тоже, оказалось, сделать очень просто! Очень порадовал удобный калькулятор - все быстро и понятно, цифры вот только не радужные - на улице инфляция, а тут такими низкими процентными ставками огорчают.
Вывод: юзабилити очень хорошее, дизайн можно было бы сделать получше.
Комментарии 16
@.
А точно, что вас идентифицировали, а не тупо по умолчанию там выводится Москва?
А совершенно не очевидная навигация при возврате (когда выбран не тот кредит) не напрягает?
по поводу не очевидной навигации не совсем понял вас
И напрасно. Когда я захожу на сайт, отчетливо вижу, что по умолчанию - Москва. Но поверх выскакивает окошко, предлагающее мне самому выбрать свой регион.
Ну красота ведь
Кстати, а то, что при всей своей красочности на сайте активно используется Flash-технология без альтернативных вариантов для пользователей вас не смущает?
- отображение в различных браузерах
- использовать различное разрешение экрана
И в качестве хотелок , наличия PDA, WAP сайтов. Приходится иногда в дороге с мобильного работать.
Какие еще сайты будут подвергнуты тесту?
Может использовать несколько сценариев?
какие еще сценарии посоветуете?