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Сбербанк - анализ сайта

26.08.2010 15:57 16 4 394 просмотра
Итак, беремся за сайт самого главного банка Родины - sbrf.ru.
Напомню, что для тестирования любого интерфейса нужны пользовательские сценарии. На этот раз я срежиссировал тот же сценарий, что и в предыдущем посте smile:) - я попытаюсь взять потребительский кредит, кредит на бизнес, а также сделать вклад.

При входе на сайт меня сразу же идентифицируют как жителя столицы – прекрасно!
Первое впечатление - сайт выдержан в фирменном стиле, однако дизайн далек от современного - такие плашки и кнопки использовались, по-моему, в конце 90-х, иконки не совсем понятны. Профессионализм оформления оставляет желать лучшего, но, тем не менее, не могу сказать, что не симпатизирую этому сайту.
Найти подробную информацию о кредите для частного лица, также как и для бизнесмена, оказалось очень просто – 3 клика, 3-5 секунд и я уже на нужном месте. Здесь радует все, кроме процентных ставок smile:) Из минусов - нет возможности оставить он-лайн заявку на кредит. Пользователей отправляют в банковское отделение, однако тут нет ссылки «выберите ближайшее отделение банка».

Вклад тоже, оказалось, сделать очень просто! Очень порадовал удобный калькулятор - все быстро и понятно, цифры вот только не радужные - на улице инфляция, а тут такими низкими процентными ставками огорчают.

Вывод: юзабилити очень хорошее, дизайн можно было бы сделать получше.

Комментарии 16

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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да, Василий, дизайн у Сбера никогда коньком не был smile:D А находится быстро всё...ничего просто не отвлекает на главное странице, то что надо, сразу бросается в глаза, не как у многих других
@mike  (@mike)
#
Меня на сайте Сбера порадовала кнопка "Коррупции нет". Я её обнаружил, когда выяснял - легко ли на сайте Сбера найти страницу входа в Сбер-онлайн. Как нетрудно догадаться, это делалось в рамках проекта "рейтинг интернет-банков".

@.
Василий Пирогов  (vpirogov)
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да, "коррупции нет" меня тоже порадовала, а вот сбер-онлайн я пропусти, каюсь)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Поверхностный анализ получился, такой любой юзер проведёт на раз-два, одним словом - халтура smile:( А ведь сбер - наше всё, особенно в замкадье, достоин гораздо более тщательного и профессионального анализа. Моё вот мнение - дизайн - полный отстой, юзабилити никакое, сразу видно, что откат сайтостроителей заказчику был не менее 90%, а посему над ним трудились пенсионеры и студенты в аутсорсинговой конторе где-нибудь в Урюпинске smile:(
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Василий, Вы сами назвались "груздем", так что надо бы лезть в кузов. Тем более, что первый Ваш анализ был куда более обещающим. А пока, простите, разочарование.
Василий Пирогов  (vpirogov)
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Для того чтобы оценить эффективность машины обычно устраивают тест-драйв, а не лезут в кузов. В данном случае, как и с МДМ-Банком, анализ сайта не может быть сложным, потому что пользовательские сценарии всегда простые. Если они выполняются - хорошо, если нет - плохо. Подробный детальный анализ без маркетинговых данных чаще всего ошибочен процентов на 90.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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При всей поверхности анализа, оный по МДМ-банку выглядел интереснее и чуть глубже. То, что здесь было написано про Сбербанк Онл@йн, как-то, простите, на анализ не тянет. Всё же хотелось бы глубже и интереснее. Быть может, не сейчас, а позже.
Вик  (Вик)
#
При входе на сайт меня сразу же идентифицируют как жителя столицы – прекрасно!

А точно, что вас идентифицировали, а не тупо по умолчанию там выводится Москва?
А совершенно не очевидная навигация при возврате (когда выбран не тот кредит) не напрягает?
Василий Пирогов  (vpirogov)
#
не ручаюсь, конечно, но искренне верю в их геотаргетинг smile:)
по поводу не очевидной навигации не совсем понял вас
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
искренне верю в их геотаргетинг

И напрасно. Когда я захожу на сайт, отчетливо вижу, что по умолчанию - Москва. Но поверх выскакивает окошко, предлагающее мне самому выбрать свой регион.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Кстати, теперь уже и не так как я написал выше. Сайт у них, как я уже говорил, живой, всё время в развитии. Было бы целесообразно где-нибудь через полгода-год повторить и обнаружить изменения.
Костя  (Kosty)
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Согласен, при всей его кондовости и это учитывая, что это новый дизайн сайта, сайт удобен сточки зрения поиска информации. Но все таки не хватает европы, лоска что ли, как то все в стиле унылого Г... Взять вот хоть вот этот банк: http://www.hsbcadvance.com/1/2/hsbcadvance/home?wt.svl=link2
Ну красота ведь smile:wall:
Дмитрий  (Dimon)
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Анализ в любом случае носит субъективный характер, т.е. в ответ на мнение экспертов у студий, которые эти сайты делали (имею ввиду и прошлую статью про МДМ-банк тоже), наверняка найдутся какие-то свои контраргументы.

Кстати, а то, что при всей своей красочности на сайте активно используется Flash-технология без альтернативных вариантов для пользователей вас не смущает?
Василий Пирогов  (vpirogov)
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где именно используется Flash-технология? в основной навигации ее нет.
Alexander  (k909)
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Все это хорошо и замечательно, но мое мнение, что нужно еще анализировать следующее:
- отображение в различных браузерах
- использовать различное разрешение экрана
И в качестве хотелок smile:) , наличия PDA, WAP сайтов. Приходится иногда в дороге с мобильного работать.
Какие еще сайты будут подвергнуты тесту?
Может использовать несколько сценариев?
Василий Пирогов  (vpirogov)
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Спасибо за ценное замечание, обязательно учтём.
какие еще сценарии посоветуете?
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