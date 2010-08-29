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Делайте добро открыто!

29.08.2010 13:18 15 1 899 просмотров
С недавнего времени я являюсь волонтером. Как мне пришло это в голову? Даже не знаю, что и сказать. Случайно увидела передачу про детские дома, про условия содержания деток там и в связи с моим недавним материнством сердце дрогнуло. Нашла в интернете отказники.ру, зарегистрировалась, прошла собеседование с психологом, и о, чудо! вчера состоялась моя первая поездка к детям. Расскажу немного, ибо это такие эмоции, держать в себе которые невозможно.
Ездили мы в Тульскую область, не совсем в детский дом, а в учреждение, где содержатся детишки от 3 до 18 лет временно, т.е. как бы "ждут своего приговора". Это дети из неблагоприятных семей, с родителями которых проводится работа. Родители или отказались от детей добровольно (это случается в семьях алкоголиков или когда очень много детей в семье) или принудительно. Короче дети находятся в подвешенном состоянии и ждут что их заберут туда, где все будет хорошо. Чаще всего привыкают к воспитателям, а они там на удивление добрые и обстановка очень домашняя. Детей любят, с любовью воспитывают и не хотят с ними расставаться. В здании неплохой ремонт, помогают спонсоры, что тоже удивительно. В общем, мы не переставали удивляться, приятно...
Мы с ребятами из "отказников" устраивали небольшой "мастер-класс", рассказывали им про животных и потом они этих животных рисовали. Очень интересно. Под конец дети конечно обнимались, в глазах у многих стояла тоска, что мы уезжаем. Мы обещали приехать через месяц с подарками.
Дети там разные. Например запомнился один мальчик, что зовут его Эдик, узнали с его слов. Ему 6 лет, нашли на улице, долго выясняли кто он и откуда. Потом оказалось, что мать его посадили в тюрьму, а его выгнали на улицу. Оказалось, что ему за 6 лет мать не сделала даже свидетельство о рождении и вообще он мать, кроме как "злое чудище" не называет. И таких примеров десятки. Кошмарное зрелище.
У меня вообще возникла идея, может кто из наших банков захочет заниматься благотворительностью, с удовольствием сведу с директором фонда или с детскими домами. А может кто-то просто захочет быть полезным детям, будем рады.
Вот, кстати, несколько фотографий:


Комментарии 15

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ничего. smile:D
Просто интересно было... Тоже планирую вскоре малышёнека, может к Вашему авторитету обратиться придёцца... smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
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Андрей, эта информация, кстати, есть в блоге - сверху в каждом посте. smile:)
Алексей Борякин  (Brein)
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Очень хорошее дело.
А я бы хотел восстанавливать старые Храмы (Как разнарабочий). Или с удовольствием (за еду) поработал сторожем на пасеке.
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
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Может лучше детские дома восстанавливать, а?
Алексей Борякин  (Brein)
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Государство должно стремиться к тому, чтобы не было вообще детских домов!!!!
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
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На заднем плане на первой фоте почему-то бросается в глаза Медвед.
А я собачник. По приютам скитаюсь. Нужна кому-нибудь собака ? smile:?:
Алексей Борякин  (Brein)
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Прочитал ещё раз. Очень добрая статья и прекрасный поступок Елены.
Браво!
Елена Пушникова  (Алёна))
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Спасибо конечно, засмущали, но я писала не для похвалы в принципе, а для того, чтобы кого-нибудь заинтересовать этим. smile:oops:
Екатерина Суворова  (28_888)
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Да, было бы очень хорошо, если бы банкиры, читающие блоги, откликнулись на предложение Алены и поучаствовали бы в жизни отказников. В этом, собственно, выразилась бы социальная функция наших блогов. smile:idea:
Елена Пушникова  (Алёна))
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Абсолютно так, Катюш!!! Да и кроме поездок можно участовать в акциях, можно писать статьи, отвечать на звонки, писать письма в интернете, в общем очень очень много всего, требуются постоянно юристы, психологи.
Татьяна Колычева  (Pingva)
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Всегда не хватает времени, но в принципе есть возможность помочь материально.
Самый оптимальный способ, перечислить с банковской карты.
К примеру на этом сайте описана возможность оплатить карточкой
http://deti.msk.ru/
И самое удобное в том, что видно что деньги дошли.
А может на сайте банки.ру выделить отдельный раздел с реквизитами, куда можно отправить средства для реальной помощи. К тому же посетители сайта зачастую имеют такую возможность?
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