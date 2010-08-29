Делайте добро открыто!

С недавнего времени я являюсь волонтером. Как мне пришло это в голову? Даже не знаю, что и сказать. Случайно увидела передачу про детские дома, про условия содержания деток там и в связи с моим недавним материнством сердце дрогнуло. Нашла в интернете отказники.ру, зарегистрировалась, прошла собеседование с психологом, и о, чудо! вчера состоялась моя первая поездка к детям. Расскажу немного, ибо это такие эмоции, держать в себе которые невозможно.
Ездили мы в Тульскую область, не совсем в детский дом, а в учреждение, где содержатся детишки от 3 до 18 лет временно, т.е. как бы "ждут своего приговора". Это дети из неблагоприятных семей, с родителями которых проводится работа. Родители или отказались от детей добровольно (это случается в семьях алкоголиков или когда очень много детей в семье) или принудительно. Короче дети находятся в подвешенном состоянии и ждут что их заберут туда, где все будет хорошо. Чаще всего привыкают к воспитателям, а они там на удивление добрые и обстановка очень домашняя. Детей любят, с любовью воспитывают и не хотят с ними расставаться. В здании неплохой ремонт, помогают спонсоры, что тоже удивительно. В общем, мы не переставали удивляться, приятно...
Мы с ребятами из "отказников" устраивали небольшой "мастер-класс", рассказывали им про животных и потом они этих животных рисовали. Очень интересно. Под конец дети конечно обнимались, в глазах у многих стояла тоска, что мы уезжаем. Мы обещали приехать через месяц с подарками.
Дети там разные. Например запомнился один мальчик, что зовут его Эдик, узнали с его слов. Ему 6 лет, нашли на улице, долго выясняли кто он и откуда. Потом оказалось, что мать его посадили в тюрьму, а его выгнали на улицу. Оказалось, что ему за 6 лет мать не сделала даже свидетельство о рождении и вообще он мать, кроме как "злое чудище" не называет. И таких примеров десятки. Кошмарное зрелище.
У меня вообще возникла идея, может кто из наших банков захочет заниматься благотворительностью, с удовольствием сведу с директором фонда или с детскими домами. А может кто-то просто захочет быть полезным детям, будем рады.
Вот, кстати, несколько фотографий:
Комментарии 15
Просто интересно было... Тоже планирую вскоре малышёнека, может к Вашему авторитету обратиться придёцца...
А я бы хотел восстанавливать старые Храмы (Как разнарабочий). Или с удовольствием (за еду) поработал сторожем на пасеке.
А я собачник. По приютам скитаюсь. Нужна кому-нибудь собака ?
Браво!
Самый оптимальный способ, перечислить с банковской карты.
К примеру на этом сайте описана возможность оплатить карточкой
http://deti.msk.ru/
И самое удобное в том, что видно что деньги дошли.
А может на сайте банки.ру выделить отдельный раздел с реквизитами, куда можно отправить средства для реальной помощи. К тому же посетители сайта зачастую имеют такую возможность?
http://www.out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=202
Поездки 1-2 раза в месяц. Присоединяйтесь.