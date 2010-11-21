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Беспредел сотрудников ГИБДД

21.11.2010 12:47 47 2 468 просмотров
Недавно с моим супругом произошла история. Ехал себе домой, вечером, в среду кажется, остановили. Проверка документов. Дышим в трубочку. Показало какое-то количество промиллей. Кошмар, но он то знает точно, что ничего не пил, даже кефир)) Сказали, мол, документы отдавай, поедем на освидетельствование. Муж естесственно согласился. В итоге, гаишник ходил над душой, говорил, ну признайся, что выпил. Ну если не пил??? Промурыжил его час, наверное, потом отпустил. Это нормально? А если бы и правда накануне бутылку пива выпил. Все, капец? Как бороться с ними??

Комментарии 47

qaq  (qaq)
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Освидетельствование они должны проводить только сертифицированным алкотестером(должен быть потом распечатан результат), и в присутствии двух понятых.
Всё так и было?
Шарухин Антон  (toshik80)
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Странная какая-то история...
А вы распечатку с прибора видели с этими самыми промиллями? Или он просто вслух сказал, что промилле есть? А понятые присутствовали?
Остановили на стационарном посту или на дороге? (вне стационарного поста проверять документы не имеют права)
Так, что перед тем как передать гаишнику документы следует заставить его представиться причем лучше на камеру и предъявить свои документы и причину остановки четко назвать. Все дальнейшие действия также снимайте на телефон. Похоже это был чистой воды развод. Если было бы видео можно было бы с ним смело идти в прокуратуру и подавать заявление о превышении полномочий. И вообще как только начинаешь показывать знание законов желание разводить у них тут же пропадает.
А вообще сходите на www.vashamashina.ru много полезного узнаете
Елена Пушникова  (Алёна))
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Они стояли во дворах у нас в районе. До освидетельствования дело так и не дошло, гаишник так настаивал на признании, что муж пил, постоянно его склонял к такому ответу. Но час не дал результатов, документы отдал обратно и извинился.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Всегда должен быть повод для остановки. Безпричинная остановка запрещена! Затягивание остановки также запрещено! (административный регламент работы ДПС) Должны были сразу к врачу везти. Освидетельствование алкотестером действительно только в присутствии двух понятых. Для освидетельствования должен быть повод. Поводы приведены опять же в административном регламенте (неровная походка, покраснение лица, запах изо рта, поведение не соотв.обстановке). В протоколе освидетельствования это должно быть указано. Если остановили во дворах, то ПДД регулирует движение только по дорогам, т.е. полный беспредел. Если есть видео или номера патрульной машины советую написать заявление в прокуратуру о превышении должностных полномочий (Вашего мужа заставляли свидетельствовать против себя, а он имеет полное право этого не делать)
Удивительно что товарисчь извинился.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Антон, вы в какой стране живете? Кто кроме Ольшанского будет записывать сотрудников ГИБДД на видео и требовать предъявить сертификат алкотестера? smile:)

Себе дороже.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Филипп! А Вы попробуйте...
Гаишника тоже могут вздрючить (прокуратура по сигналу от граждан).
И ему это не надо. Поэтому особо умных легче отпустить, чем потом перед прокуратурой отчитываться - это психология.
А сертификаты например на радар постоянно требую. И документы то есть, то нет. Если нет заставляю писать протокол и в протоколе пишу что померяли непонятно чем. Ссылаюсь на статьи КОАП. После чего такие протоколы так и умирают в недрах ГИБДД. При этом мне не угрожают так как видимо знают чем для них закончится мой звонок в прокуратуру.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Ну такая позиция тоже имеет право на существование. Но так как я человек по природе бесконфликтный, мне проще договориться на месте - конечно, в том случае, если я понимаю, что не прав.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Я ведь на конфликт не иду. Разговор аккуратный в спокойном тоне. Просто если поймали за скорость будьте любезны соблюдите все формальности и все необходимые документы мне покажите. Один раз ехали на встречу и видео снимали. Ну тут уж куда отпираться. Говорю "Ну все парни! 5 баллов! Оформляйте". В другой раз "Знак 40 висит, а Вы 64 едете" Говорю "Покажите знак" Если везут на их машине и показывают говорю "оформляйте" если нет то протокол и в нем записываю, что никакого знака не было.
А если такой беспредел как с мужем Кати? Или например "А давайте из машины выйдем, а давайте багажник откроем вдруг найдется чего.." Вот тут их и надо тормозить и заставлять бумаги оформлять. А так как проблем им неохота, то зачастую предпочитают не связываться с теми кто знает закон
Дмитрий  (asd1979)
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Цитата
мне проще договориться на месте - конечно, в том случае, если я понимаю, что не прав.

Ну вот, а потом хаем работников ДПС за взяточничество smile:!: Желание договориться на месте порождает безнаказанность и ведет к увеличению числа тяжких преступлений на дороге smile:!:
joys  (joys)
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Приручение к взяткам облегчает?! Смотрите глобальней - это развращает.
Кирилл Жаворонок  (Skoda)
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Не хочу устраивать споры, просто замечу, что многое из сказанного Вами - не верно.

1. Административный регламент был написан самим ГИБДД. Это большой и довольно запутанный документ. Потому любой опытный гаишник (или его начальство) всегда найдет обоснование остановке. И даже если обоснования как такового он не найдет (что почти нереально), то все равно санкции реальной за это не существует. Ничего ему не будет. Такие вот законы в РФ. Потому просто примите это как данность и раз уж остановил, то старайтесь строить разговор так, чтобы выйти из этой ситуации без потерь.

2. На все разговоры, по регламенту, дается 15 минут. После того должен быть либо протокол, либо счатливого пути. За нарушение данной нормы гаишнику опять же НИЧЕГО не будет. Санкция не предусмотрена.

3.Сразу к врачу везти не обязан. Согласно новым законом он имеет право освидетельствовать на месте, с использованием сертифицированного прибора. Другое дело, что вы можете потребовать направление на МЕДИЦИНСКОЕ освидетельствование (МО) и они обязаны выполнить данное требование. Имеете право. В таком случае составляется 2 протокола: об отстранении от управления и о направлении на МО.
На практике, они такие протоколы пишут не сразу, а только после МО. Ибо если врач не подтвердит опьянение, то появляется шанс наказать гаишника. А они не любят подставляться.

4. Дворы, согласно ПДД, являются прилегающей территорией и на них в полной мере распространяется действия ПДД. Или вы хотите сказать, что по дворам можно валить под 200 и это законно? smile:D И гаишники имеют права там прятаться.

5. Согласно закону, лишение прав предусмотренно за УПРАВЛЕНИЕ в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. А где вы управляли (на дорогах общего пользования или прилегающей территории) значения (для суда в т.ч.) не имеет. Потому гаишники часто прошаривают дворы в поисках веселых компаний, "накрывших поляну" на капоте собственного авто. На самом деле, "урожай" они собирают на этом оч хороший. Особенно зимой. В машине-то тепло, а дома жена со скалкой. smile:D

Также они любят "прятаться" возле круглосуточных магазинов в ожидании тех, кто дворами поехал "за второй". Но это скорее "летний вариант" и промышляют этим областные гаишники, возле ларьков в дачных послеках.
Да и вообще, мало кто сейчас поедет пьяным внаглую мимо поста. Потому у них полно своих ухищрений, как добывать подобные "протоколы".

А еще важно помнить, что у многих гаишников у самих сейчас скрытые камеры и диктофоны. Многие из них пишут разговоры с водителями. Потому, если реально хотите написать на него жалобу в прокуратуру, то стоит тщательно проанализировать, не наговорили ли сами чего лишнего в процессе общения.
Шарухин Антон  (toshik80)
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1. Если остановили то конечно остановлюсь. Но если разговор начинается с "Ваши документы", то сразу спрашиваю причину остановки. Обязан назвать. Опять же зафиксированная видео-регистратором безосновательная остановка это повод пойти в прокуратуру
2. Затягивание остановки также запрещено. Официально да санкции нет, но если накапать в прокуратуру, то могут этого мента и вздрючить, а зачем ему проблемы...
3. Тут конкретный случай Елены имел в виду. Чё признание то выбивать? Показала трубочка показания, вези к наркологу, зачем "колоть" то целый час?
4. Про дворы может быть и не прав, но где-то ПДД не действуют (вроде на территориях закрытых ГСК)
5. Пьяным за добавкой по дворам не катаюсь. Поэтому такое мне не грозит. Пешком проще дотёпать. Тем более магазинов вокруг как грязи, да и таксисты знакомые имеются
Да и разговоры с ними веду строго с позиции закона, так что пишите на свои камеры что хотите.
А вообще в большинстве случаев общение вполне дружелюбное с их стороны. Сначала превышение скорости покажут, а потом скажут: "Пройдемте к нам, документы захватите пожалуйста и машинку закройте, не забудьте" Ну тогда и не отпираюсь. А если явное вынюхивание начинается, тогда извините, каждую формальность соблюдайте...
joys  (joys)
#
Будьте ближе к народу пользуйтесь общественным транспортом. И тогда глядишь меньше бабла будет уходить на дорожные распилы.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Это что было сейчас? Глас представителя коммунистической партии?
joys  (joys)
#
Нет беспартийный, просто пробки возникающие каждую неделю перед/после выходных с машинами из первозастольной и её области напрягают.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
smile:D smile:D судя по всему,Вы очень наряжены!Вы,простите,и есть тот сотрудник ГБДД? smile;)
joys  (joys)
#
Нет таким как я вход в госорганы заказан у меня редчайшее заболевание "аллергия на взятки".
qaq  (qaq)
#
Цитата
Дышим в трубочку. Показало какое-то количество промиллей.

Цитата
До освидетельствования дело так и не дошло,


Не понятно. smile:)
Дыхнул в трубочку,-это и есть освидетельствование.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Нет, имелась в виду независимая мед экспертиза
qaq  (qaq)
#
А ну тогда понятно. smile:)
А бороться с ними, нужно элементарной юридической грамотностью.
Кое что,можно почерпнуть от сюда.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Это к вопросу о том, кому была выгодна отмена нормы в 0,3 промиле, по которой вся Европа живет (точнее половина, в остальных странах - 0,5 и выше).
Гаишникам она выгодна. В том числе и тем, что при помощи легкой модификации служебного алкотестера позволяет приставать к трезвым водителям.
joys  (joys)
#
Ну в Польше например норма 0,2 промиле. Так что давайте всё европу в пьющие записывать не будем. smile;)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Вот именно, многие водители говорят о том, что тестер показывает наличие промиле даже после выкуренной сигареты.
joys  (joys)
#
Значит сигареты у нас такие. В Швейцарии и Лихтенштейне с такими же нормами как и у нас, что-то никто не жалуется, наверное здоровье губят меньше.
Сергей Савельев  (kev)
#
некоторые тестеры показывают наличие опьянения даже если в них дышит сотрудник ДПС...
Сергей Савельев  (kev)
#
Если будете защищаться при помощи советов типа "записать на видео и рассказывать им что они должны, а чего нет", то велика вероятность, что Вы "случайно" уроните видеокамеру и она разобъётся или у Вас "случайно" найдут что-нибудь запрещённое (например, подозрительный пакетик с порошком белого цвета). Лучше не лезть "с голыми руками на танк", а использовать психологию - спокойно и вежливо (лучше с улыбкой) утверждать что не пил 2 недели, а прибор, возможно, неисправен, да и денег у Вас нет... Средства аудио-видео фиксации лучше использовать скрытно (диктофон или видеорегистратор) не акцентируя на них внимание сотрудника ДПС...
Лоймила  (Лоймила)
#
И не забываем, что как сказала нам судья, принимаются только кассетные записи
Сергей Савельев  (kev)
#
переписать с цифры на кассету технически возможно smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Ежу понятно, что не надо внимание акцентировать и видеорегистратор использовать, который случайно не упадет кстати.
А вообще все смотрим "Главную дорогу" на НТВ в эту субботу. Там как раз тема про видеорегистраторы будет. И какая запись является доказательством в суде а какая нет
Гектор  (Гектор)
#
Борьба с этим явлением почти невозможна. Когда писался закон всем была очевидна его коррупционная составляющая. Но те кому это было нужно пролоббировали. Теперь только лавина скандалов может заставить законодателей внести изменения в этот закон. Но на это потребуется время, а за это время недобросовестные сотрудники ГИБДД основательно поправят свое материальное положение.
Сергей Савельев  (kev)
#
Основная причина процветания этого явления в том, что большинство как и Вы считает невозможным бороться. А вот если бы было наоборот, то и явление бы вымерло или зачахло. Борьба это не обязательно в физическом смысле, достаточно просто не давать денег им вообще, ни при каких обстоятельствах. Нарушил - протокол и квитанцию для оплаты в банке...
Гектор  (Гектор)
#
Вы это серьезно насчет протокола и штрафа? А лишения прав на год не хотите?
Дмитрий  (asd1979)
#
Дорожная инспекция просто выполняет свою работу smile:!: Если ваш муж был трезв,то бояться ему абсолютно нечего smile:!: Анализ крови покажет кто был прав smile:!:
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да, слава Богу был трезв и не боялся он ничего. Обижает такое отношение, я понимаю с одной стороны, они психологи великолепные, если человек и действительно выпил накануне, не сознаться невозможно!
Кирилл Жаворонок  (Skoda)
#
Анализ крови берется только в случае ДТП и только в случае если водитель находится в бессознательном состоянии, либо у трупа.

Во всех остальных случаях только алкотестер.

Кстати, с сентября с.г. минздрав отменил все клинические признаки при оценки опьянения. Только данные прибора. Звучит конечно дико, но это так. Т.е. если вы на ногах не сотоите, запах за 3 километра, а при этом алкотестер показывает 0, то Вас обязаны признать трезвым. Но это маловероятно. Скорее, абсолютно адекватного могут признать хрен знает кем потому что на приборе будет какие-нибудь 0,01.
joys  (joys)
#
Где вы нашли алкотестеры с такой чуствительностью?! Погрешность у любого анализа и то выше.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Если вы на ногах не стоите, запах за 3 километра, а при этом алкотестер показывает 0, то у вас типичные клинические признаки диабета, и вам надо по возможности скорее обратиться к эндокринологу.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ох, смотрю тема моя заинтересовала многих на портале. Спасибо всем за ответы. Очень и очень познавательно.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Может кто и не согласится со мной, но законы у нас в стране написаны нормально и цивилизованно. Просто зачастую мы не знаем сколько на самом деле у нас прав в такой-то и такой-то ситуации и на то, что на жалобы граждан соответствующие органы все-таки реагируют.
Поэтому тот же КоАП прочитал несколько раз.
Любой представитель любого надзора должен общаться с гражданином "строго по процедуре", которая прописана в законе. И если он отошел от процедуры, то мало того, что бумаги можно сделать недействительными, и такому инспектору еще по шапке прилетит.
Так что сделайте себе распечатку глав 12 и 28 КоАП и возите с собой. Там все процедуры оформления нарушений прописаны досконально. И этим "уродам" (именно тем которые общались с вашим мужем - не все гаишники такие) будет не интересно связываться с вами. Они поищут менее грамотных граждан...
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Спасибо, Антон, обязательно примем к сведению.
Гектор  (Гектор)
#
Это, кстати, совет очень осмысленный. Добиться справедливости по существу вопроса в наших суда бывает крайне нелегко. Но зато они с готовностью отменяют практически любые решения в случае процессуальны нарушений. И этим следует пользоваться.
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
Анализ крови берется только в случае ДТП и только в случае если водитель находится в бессознательном состоянии, либо у трупа.

Во всех остальных случаях только алкотестер.
А анализы на наркотики тоже проводят через алкотестер smile:?: smile:nunu: Ваши суждения неправильны.
Гектор  (Гектор)
#
Все так и есть, как описал Skoda: для определения факта опьянения по закону используются только показания алкотестера. Наркотики - это другое. До последнего времени в законодательстве на эту тему была вообще дыра. Сейчас закупают экспресс-тесты и, думаю, сделают тоже самое, что и с алкоголем. Кроме того: внимание курильщиков! Сигареты дают реакцию, которую показывает чувствительный алкотестер. У меня давно имеется достаточно чувствительный прибор. Несколько раз когда гаишники пытались на улице развести на опьянение - демонстрировал результат на своем тестере - отставали. Но мой стоит - увы - не 60000 рублей а несколько меньше и теперь с ними справиться будет сложнее. А трюков для незаконного отъема денег у них накоплено уже огромное количество.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Кстати в случае если алкотестер "чует" сигареты, а также про квас, кумыс и т.п.
Сам был свидетелем, когда гаишник предложил подышать в трубочку. Прибор показал показание. Гаишник "Если пили квас, то отдыхайте 20 минут, потом снова подышите". Клиент 20 минут отдыхал, потом померяли показания стали нулевыми. Человека отпустили.
Если пошла разводка, то с результатами гаишного освидетельствования не соглашаетесь и едите в больницу. При этом они обязаны Вас отвезти. Пока едете все выветрится. Только внимательно, никогда не отказывайтесь от медосвидетельствования. Пойдете на принцип могут и отвязаться.
А еще можно заснять на видео рукопожатие мента и врача и заявить отвод эксперту, он не может быть заинтересованным в исходе дела. Короче требуйте соблюдения всех формальностй
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