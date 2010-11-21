Беспредел сотрудников ГИБДД

Недавно с моим супругом произошла история. Ехал себе домой, вечером, в среду кажется, остановили. Проверка документов. Дышим в трубочку. Показало какое-то количество промиллей. Кошмар, но он то знает точно, что ничего не пил, даже кефир)) Сказали, мол, документы отдавай, поедем на освидетельствование. Муж естесственно согласился. В итоге, гаишник ходил над душой, говорил, ну признайся, что выпил. Ну если не пил??? Промурыжил его час, наверное, потом отпустил. Это нормально? А если бы и правда накануне бутылку пива выпил. Все, капец? Как бороться с ними??