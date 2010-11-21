Беспредел сотрудников ГИБДД
21.11.2010 12:47
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Недавно с моим супругом произошла история. Ехал себе домой, вечером, в среду кажется, остановили. Проверка документов. Дышим в трубочку. Показало какое-то количество промиллей. Кошмар, но он то знает точно, что ничего не пил, даже кефир)) Сказали, мол, документы отдавай, поедем на освидетельствование. Муж естесственно согласился. В итоге, гаишник ходил над душой, говорил, ну признайся, что выпил. Ну если не пил??? Промурыжил его час, наверное, потом отпустил. Это нормально? А если бы и правда накануне бутылку пива выпил. Все, капец? Как бороться с ними??
Комментарии 47
Всё так и было?
А вы распечатку с прибора видели с этими самыми промиллями? Или он просто вслух сказал, что промилле есть? А понятые присутствовали?
Остановили на стационарном посту или на дороге? (вне стационарного поста проверять документы не имеют права)
Так, что перед тем как передать гаишнику документы следует заставить его представиться причем лучше на камеру и предъявить свои документы и причину остановки четко назвать. Все дальнейшие действия также снимайте на телефон. Похоже это был чистой воды развод. Если было бы видео можно было бы с ним смело идти в прокуратуру и подавать заявление о превышении полномочий. И вообще как только начинаешь показывать знание законов желание разводить у них тут же пропадает.
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Удивительно что товарисчь извинился.
Себе дороже.
Гаишника тоже могут вздрючить (прокуратура по сигналу от граждан).
И ему это не надо. Поэтому особо умных легче отпустить, чем потом перед прокуратурой отчитываться - это психология.
А сертификаты например на радар постоянно требую. И документы то есть, то нет. Если нет заставляю писать протокол и в протоколе пишу что померяли непонятно чем. Ссылаюсь на статьи КОАП. После чего такие протоколы так и умирают в недрах ГИБДД. При этом мне не угрожают так как видимо знают чем для них закончится мой звонок в прокуратуру.
А если такой беспредел как с мужем Кати? Или например "А давайте из машины выйдем, а давайте багажник откроем вдруг найдется чего.." Вот тут их и надо тормозить и заставлять бумаги оформлять. А так как проблем им неохота, то зачастую предпочитают не связываться с теми кто знает закон
Ну вот, а потом хаем работников ДПС за взяточничество Желание договориться на месте порождает безнаказанность и ведет к увеличению числа тяжких преступлений на дороге
1. Административный регламент был написан самим ГИБДД. Это большой и довольно запутанный документ. Потому любой опытный гаишник (или его начальство) всегда найдет обоснование остановке. И даже если обоснования как такового он не найдет (что почти нереально), то все равно санкции реальной за это не существует. Ничего ему не будет. Такие вот законы в РФ. Потому просто примите это как данность и раз уж остановил, то старайтесь строить разговор так, чтобы выйти из этой ситуации без потерь.
2. На все разговоры, по регламенту, дается 15 минут. После того должен быть либо протокол, либо счатливого пути. За нарушение данной нормы гаишнику опять же НИЧЕГО не будет. Санкция не предусмотрена.
3.Сразу к врачу везти не обязан. Согласно новым законом он имеет право освидетельствовать на месте, с использованием сертифицированного прибора. Другое дело, что вы можете потребовать направление на МЕДИЦИНСКОЕ освидетельствование (МО) и они обязаны выполнить данное требование. Имеете право. В таком случае составляется 2 протокола: об отстранении от управления и о направлении на МО.
На практике, они такие протоколы пишут не сразу, а только после МО. Ибо если врач не подтвердит опьянение, то появляется шанс наказать гаишника. А они не любят подставляться.
4. Дворы, согласно ПДД, являются прилегающей территорией и на них в полной мере распространяется действия ПДД. Или вы хотите сказать, что по дворам можно валить под 200 и это законно? И гаишники имеют права там прятаться.
5. Согласно закону, лишение прав предусмотренно за УПРАВЛЕНИЕ в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. А где вы управляли (на дорогах общего пользования или прилегающей территории) значения (для суда в т.ч.) не имеет. Потому гаишники часто прошаривают дворы в поисках веселых компаний, "накрывших поляну" на капоте собственного авто. На самом деле, "урожай" они собирают на этом оч хороший. Особенно зимой. В машине-то тепло, а дома жена со скалкой.
Также они любят "прятаться" возле круглосуточных магазинов в ожидании тех, кто дворами поехал "за второй". Но это скорее "летний вариант" и промышляют этим областные гаишники, возле ларьков в дачных послеках.
Да и вообще, мало кто сейчас поедет пьяным внаглую мимо поста. Потому у них полно своих ухищрений, как добывать подобные "протоколы".
А еще важно помнить, что у многих гаишников у самих сейчас скрытые камеры и диктофоны. Многие из них пишут разговоры с водителями. Потому, если реально хотите написать на него жалобу в прокуратуру, то стоит тщательно проанализировать, не наговорили ли сами чего лишнего в процессе общения.
2. Затягивание остановки также запрещено. Официально да санкции нет, но если накапать в прокуратуру, то могут этого мента и вздрючить, а зачем ему проблемы...
3. Тут конкретный случай Елены имел в виду. Чё признание то выбивать? Показала трубочка показания, вези к наркологу, зачем "колоть" то целый час?
4. Про дворы может быть и не прав, но где-то ПДД не действуют (вроде на территориях закрытых ГСК)
5. Пьяным за добавкой по дворам не катаюсь. Поэтому такое мне не грозит. Пешком проще дотёпать. Тем более магазинов вокруг как грязи, да и таксисты знакомые имеются
Да и разговоры с ними веду строго с позиции закона, так что пишите на свои камеры что хотите.
А вообще в большинстве случаев общение вполне дружелюбное с их стороны. Сначала превышение скорости покажут, а потом скажут: "Пройдемте к нам, документы захватите пожалуйста и машинку закройте, не забудьте" Ну тогда и не отпираюсь. А если явное вынюхивание начинается, тогда извините, каждую формальность соблюдайте...
Не понятно.
Дыхнул в трубочку,-это и есть освидетельствование.
А бороться с ними, нужно элементарной юридической грамотностью.
Кое что,можно почерпнуть от сюда.
Гаишникам она выгодна. В том числе и тем, что при помощи легкой модификации служебного алкотестера позволяет приставать к трезвым водителям.
А вообще все смотрим "Главную дорогу" на НТВ в эту субботу. Там как раз тема про видеорегистраторы будет. И какая запись является доказательством в суде а какая нет
Во всех остальных случаях только алкотестер.
Кстати, с сентября с.г. минздрав отменил все клинические признаки при оценки опьянения. Только данные прибора. Звучит конечно дико, но это так. Т.е. если вы на ногах не сотоите, запах за 3 километра, а при этом алкотестер показывает 0, то Вас обязаны признать трезвым. Но это маловероятно. Скорее, абсолютно адекватного могут признать хрен знает кем потому что на приборе будет какие-нибудь 0,01.
Поэтому тот же КоАП прочитал несколько раз.
Любой представитель любого надзора должен общаться с гражданином "строго по процедуре", которая прописана в законе. И если он отошел от процедуры, то мало того, что бумаги можно сделать недействительными, и такому инспектору еще по шапке прилетит.
Так что сделайте себе распечатку глав 12 и 28 КоАП и возите с собой. Там все процедуры оформления нарушений прописаны досконально. И этим "уродам" (именно тем которые общались с вашим мужем - не все гаишники такие) будет не интересно связываться с вами. Они поищут менее грамотных граждан...
Во всех остальных случаях только алкотестер.
Сам был свидетелем, когда гаишник предложил подышать в трубочку. Прибор показал показание. Гаишник "Если пили квас, то отдыхайте 20 минут, потом снова подышите". Клиент 20 минут отдыхал, потом померяли показания стали нулевыми. Человека отпустили.
Если пошла разводка, то с результатами гаишного освидетельствования не соглашаетесь и едите в больницу. При этом они обязаны Вас отвезти. Пока едете все выветрится. Только внимательно, никогда не отказывайтесь от медосвидетельствования. Пойдете на принцип могут и отвязаться.
А еще можно заснять на видео рукопожатие мента и врача и заявить отвод эксперту, он не может быть заинтересованным в исходе дела. Короче требуйте соблюдения всех формальностй